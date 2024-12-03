Verstöße durch Dritte haben oft erhebliche Auswirkungen auf die Compliance. Ein zentrales Problem sind Schattendaten – Daten, deren Existenz den Unternehmen gar nicht bewusst ist. Tatsächlich betreffen 35 % der Datenschutzverletzungen Schattendaten, was die Nachverfolgung und den Schutz erschwert. Die Verteilung von Daten auf mehrere Umgebungen, ein Zustand, der bei 40 % der Sicherheitsverletzungen vorkam, verschärft diese Herausforderung noch weiter. Als Ergebnis sind Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit Schattendaten um 16 % kostspieliger und ihre Identifizierung und Eindämmung dauern länger.

Um diesen Compliance-Risiken zu begegnen, setzen immer mehr Unternehmen auf DSPM-Lösungen. Durch die kontinuierliche Transparenz des Datenzugriffs und der Datennutzung unterstützt DSPM Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften wie der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Mit DSPM-Tools können Unternehmen schnell und effizient potenzielle Verstöße erkennen und beheben, insbesondere solche, die sich aus Verletzungen durch Dritte ergeben, und so zum Schutz sensibler Daten und zur Einhaltung gesetzlicher Auflagen beitragen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über den Datenzugriff von Drittanbietern mit IBMs Guardium DSPM. Diese Lösung bietet einzigartige Funktionen, die speziell für die Komplexität moderner Cloud-Umgebungen entwickelt wurden: