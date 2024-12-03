Ein kürzlich veröffentlichter IBM Cost of Data Breach Report enthüllt eine erschreckende Statistik: Nur 42 % der Unternehmen entdecken Datenschutzverletzungen durch ihre eigenen Sicherheitsteams. Dies verdeutlicht einen erheblichen blinden Fleck, insbesondere wenn es um externe Partner und Lieferanten geht.
Es geht um viel Geld. Im Durchschnitt kostet eine data breach, die mehrere Umgebungen betrifft, satte 4,88 Mio. USD. Ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß bei einem Telekommunikationsanbieter im Januar 2023 verdeutlichte eindrücklich die Risiken, die mit Beziehungen zu Dritten verbunden sind. In diesem Fall nutzten die Angreifer Sicherheitslücken im Zugriff eines Drittanbieters aus und enthüllten die persönlichen Daten von über 40 Millionen Kunden.
Im Jahr 2022 wurden 20 % der Data Breaches mit Dritten in Verbindung gebracht, was zu noch größeren finanziellen Verlusten durch Reputationsschäden und Geschäftsstörungen führte. Bedrohungsakteure haben es oft auf Drittanbieter abgesehen, da diese große Mengen an sensiblen Daten verwalten. Das Management von Risiken durch Drittanbieter kann unglaublich schwierig sein, da der Einblick in die Sicherheitspraktiken von Anbietern begrenzt ist.
Während Unternehmen, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind, Bewertungen des Sicherheitsstatus potenzieller Partner ohne deren direkte Beteiligung durchführen können, stehen Unternehmen vor erheblichen Hürden beim Verstehen, wer Zugang zu welchen Daten hat. Die Feststellung, welche Anbieter Lese- oder Schreibberechtigungen für sensible Informationen haben, ist eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe. Manuelle Prozesse und isolierte Daten stehen einer effektiven Anbieterbewertung oft im Weg.
Data Security Posture Management (DSPM) bietet einen proaktiven Ansatz zur Reduzierung von Risiken durch Drittanbieter. DSPM bietet einen besseren Einblick in den Zugriff auf und die Berechtigungen von Anbietern und ermöglicht Sicherheitsteams folgende Möglichkeiten:
Verstöße durch Dritte haben oft erhebliche Auswirkungen auf die Compliance. Ein zentrales Problem sind Schattendaten – Daten, deren Existenz den Unternehmen gar nicht bewusst ist. Tatsächlich betreffen 35 % der Datenschutzverletzungen Schattendaten, was die Nachverfolgung und den Schutz erschwert. Die Verteilung von Daten auf mehrere Umgebungen, ein Zustand, der bei 40 % der Sicherheitsverletzungen vorkam, verschärft diese Herausforderung noch weiter. Als Ergebnis sind Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit Schattendaten um 16 % kostspieliger und ihre Identifizierung und Eindämmung dauern länger.
Um diesen Compliance-Risiken zu begegnen, setzen immer mehr Unternehmen auf DSPM-Lösungen. Durch die kontinuierliche Transparenz des Datenzugriffs und der Datennutzung unterstützt DSPM Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften wie der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Mit DSPM-Tools können Unternehmen schnell und effizient potenzielle Verstöße erkennen und beheben, insbesondere solche, die sich aus Verletzungen durch Dritte ergeben, und so zum Schutz sensibler Daten und zur Einhaltung gesetzlicher Auflagen beitragen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über den Datenzugriff von Drittanbietern mit IBMs Guardium DSPM. Diese Lösung bietet einzigartige Funktionen, die speziell für die Komplexität moderner Cloud-Umgebungen entwickelt wurden:
In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist das Management von Drittparteirisiken keine Option mehr – es ist eine Notwendigkeit. Die finanziellen und reputationsbezogenen Kosten einer Datenschutzverletzung sind einfach zu hoch, um sie zu ignorieren.
IBM Guardium DSPM bietet die Werkzeuge, die Sie benötigen, um die Kontrolle über Risiken von Drittanbietern zurückzugewinnen. IBM Guardium DSPM bietet klare Einblicke, vereinfacht Bewertungen und erkennt proaktiv Schwachstellen. Es hilft Unternehmen dabei, ihre sensiblen Daten zu schützen und das Vertrauen ihrer Kunden zu wahren.