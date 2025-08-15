Die neue Realität des Personalwesens: Druck, Systeme und Kompetenzen

Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende haben damit zu kämpfen, sich an ein unerbittliches globales Tempo anzupassen. Die Kombination aus Remote-Arbeit, dem Einfluss der KI auf die Geschäftswelt und dem weltweiten Mangel an Talenten hat die Personalabteilungen an einen kritischen Punkt gebracht, sagt Morick.

„Wir sehen den Druck auf das Budget in allen Unternehmen. Die Personalabteilung als betriebliches Zentrum bekommt das zu spüren. Es stellt sich also die Frage: Wie können sie KI und Automatisierung nutzen, um ihre Abläufe zu rationalisieren und einen Teil der Kosten zurückzugewinnen?“

Zum Teil aufgrund dieses budgetären Drucks und einer Kultur der Konsolidierung, sagt Morick, „wurde ein Großteil des Führungscoachings auf die Führungskräfte abgewälzt“. Viele Manager, sagt sie, nehmen heute eine Doppelrolle ein.

„Man ist also der Manager im Tagesgeschäft, aber auch der Coach. Man erwartet, dass die einzelnen Mitarbeiter im Laufe ihrer Karriere innerhalb des Unternehmens zu effektiven Coaches werden.“ Diese Art der Karriereentwicklung, so sagt sie, sei nicht unbedingt etwas, woran Manager interessiert seien oder wofür sie effektiv ausgebildet worden seien. „Es besteht also eine Führungslücke.“