Die Infrastrukturschicht

Diese Schicht umfasst nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Telekommunikationsausrüstung, Straßeneinheiten, Smart-City-Systeme und ähnliche Komponenten sowie verschiedene Backend-Systeme der Originalhersteller (OEMs). Diese Elemente sind allesamt Teil eines zyklischen Prozesses, in dem Fahrzeugdaten für Entwicklung, Betrieb und Dienstleistungen genutzt werden. Auf Basis der Erkenntnisse aus diesen Daten wird neue Software über Over-the-Air-Updates an die Fahrzeuge geliefert.

Die Hybrid-Cloud-Plattformschicht

Bei IBM erstreckt sich eine einheitliche Linux und Kubernetes-basierte Plattform vom Fahrzeug bis zum Edge des Backend-Systems. Sie wird von Red Hat Enterprise Linux und Red Hat OpenShift unterstützt, wodurch Software flexibel in Form von Containern verteilt werden kann, basierend auf dem Prinzip „einmal entwickeln, überall bereitstellen“. Die Software kann im Backend entwickelt und getestet werden, bevor sie leicht in das Fahrzeug oder die Infrastruktur eingebaut werden kann. All dies bietet eine beispiellose Flexibilität.

Standardisierung durch Abstraktion von Anwendungssoftware in Form von Containern führt zu besserer Wartbarkeit und Portabilität der Software, was zu einer verbesserten Produktivität der Entwickler führt. Der Hybrid-Cloud-Ansatz wird durch den IBM Edge Application Manager ergänzt, der es OEMs ermöglicht, Edge-Lösungen autonom zu skalieren und zu betreiben, sowie durch die IBM Embedded Automotive Platform, eine für den Einsatz im Fahrzeug optimierte Java-Laufzeitumgebung.

Die KI- und Datenschicht

KI-Modelle spielen seit langem eine wichtige Rolle bei Fahrzeugfunktionen wie ADAS/AD. Einige OEMs, wie Honda, nutzen KI für das Wissensmanagement, um sicherere und personalisiertere Fahrzeuge zu liefern. Im Hinblick auf den Fahrzeugbetrieb wird KI derzeit in der Cybersicherheit zur Analyse eingehender Sicherheitsereignisse und -vorfälle sowie zur Analyse von Telematikdaten eingesetzt, um Erkenntnisse über die Fahrerfahrung zu gewinnen.

Heute kann generative KI die Entwicklung und den Betrieb von SDV erheblich verbessern, indem sie automatisch Artefakte wie Testfälle, Architekturmodelle und Software-Quellcode generiert. Dies erfordert eine Vielzahl von KI-Produkten wie IBM watsonx, die verschiedene optimierte Foundation Models für jeden Anwendungsfall verwalten, maßgeschneiderte Foundation Models basierend auf kundeneigenen Standards erstellen und Engineering-Daten davor schützen, in öffentliche Open Source Foundation Models integriert zu werden, die Wettbewerber ausnutzen könnten. Darüber hinaus ermöglichen Technologien wie die IBM Distributed AI API OEMs, die Implementierung und Nutzung von KI-Modellen in Edge-Geräten wie Fahrzeugen zu optimieren.

Die Sicherheitsschicht

OEMs setzen zunehmend auf ein Zero-Trust-Framework für Cybersicherheit, um externen und internen Bedrohungen in den Bereichen Entwicklung, Fahrzeugbetrieb und Unternehmensumgebungen entgegenzuwirken. Ein zentrales Element der Fahrzeugsicherheit ist das Vehicle Security Operation Center, in dem die IBM QRadar® Suite für Bedrohungserkennung sowie Sicherheitsorchestrierung, Automatisierung und Reaktion genutzt werden kann.

OEMs müssen außerdem Nachrichten innerhalb eines Fahrzeugs und alle anderen darüber hinausgehenden Kommunikationen verschlüsseln. Dies kann über die IBM Enterprise Key Management Foundation erreicht werden. Schließlich bietet IBM X-Force® Red spezifische Lösungen für Automobiltests an.

Die KI-Produktebene

Eine moderne Entwicklungsplattform wie IBM Engineering Lifecycle Management ermöglicht es der Automobilindustrie, agile Softwareentwicklung in einer modernen CI/CD-Umgebung zu praktizieren. Sie bietet rückverfolgbare Anforderungsentwicklung, modellbasierte Systementwicklung und Tests, erleichtert die Zusammenarbeit, verwaltet die Produktkomplexität, setzt datenbasierte Erkenntnisse ein und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften. Darüber hinaus ermöglicht KI-Engineering, unterstützt durch Portfolios wie watsonx, ein personalisiertes Kundenerlebnis. Engineering Data Management-Lösungen helfen Kunden dabei, die umfangreichen Daten, die für die Entwicklung autonomes Fahren benötigt werden, zu verwalten, wie in dieser Continental-Fallstudie dargestellt. Intelligente Plattformen wie IBM Cloud Pak® for Network Automation ermöglichen die Automatisierung und Orchestrierung des Netzwerkbetriebs, was insbesondere für Telekommunikationsunternehmen in der Infrastruktur relevant ist. Im Backend unterstützt IBM Connected Vehicle Insight die Hersteller bei der Entwicklung ihrer Anwendungsfall für vernetzte Fahrzeuge.

Ebenso wichtig ist, dass SDVs viele spezialisierte Technologien von verschiedenen Anbietern benötigen, weshalb die Zusammenarbeit im Ökosystem eine wichtige Rolle in der SDV-Architektur spielt.

Letztendlich spielt jede Komponente in der Architektur eine klar definierte Rolle, um ein optimales Erlebnis für Fahrzeugfahrer und Passagiere zu gewährleisten und den SDV als nächste Evolutionsstufe der Automobilbranche zu festigen.

