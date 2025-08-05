Ransomware-as-a-Service (RaaS) hat sich zu einem bahnbrechenden Geschäftsmodell entwickelt, bei dem Hacker die Funktionen traditioneller Ransomware mit der Zugänglichkeit von Cloud-Diensten kombinieren. Dieser Schritt half ihnen, die raffinierte digitale Erpressung in ein abonnementbasiertes Wirtschaftssystem umzuwandeln, das fast jedem mit böswilligen Absichten zur Verfügung steht.

Historisch gesehen wurden Ransomware-Angriffe hauptsächlich von technisch versierten Bedrohungsakteuren durchgeführt, die ihre eigene Malware schrieben, diese über Phishing oder ausnutzen Kits verbreiteten und direkt mit dem Opfer verhandelten. Dieses traditionelle Modell hatte jedoch Einschränkungen, wie z. B. die begrenzte Skalierbarkeit, das Risikopotenzial und die Notwendigkeit eines breiten Spektrums von Kompetenzen.

Dann kam das RaaS-Modell ins Spiel. Bei diesem Modell erstellen Ransomware-Entwickler robuste Malware-Tools und vermieten diese an ihre Kunden oder Partner, die dann die eigentlichen Angriffe durchführen. Die Entwickler erhalten 20 % bis 40 % des Gewinns, während die Partner den restlichen Teil erhalten.

Dies hat die Cyberkriminalität zugänglicher gemacht und ermöglicht es Menschen mit begrenzten Kenntnissen, mächtige Angriffe mit fortschrittlichen Tools auszuführen.