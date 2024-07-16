Mainframe-Modernisierung bezieht sich auf den Prozess der Transformation von Mainframe-Altlast-Systemen, Anwendungen und Infrastruktur, um sie an moderne Technologie- und Geschäftsstandards anzupassen. Dieser Prozess erschließt das Potenzial von Mainframe-Systemen und ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Investitionen in Mainframe-Technologien zu nutzen und von den Vorteilen der Modernisierung zu profitieren. Durch die Modernisierung von Mainframe-Systemen können Unternehmen ihre Agilität verbessern, die Effizienz steigern, Kosten senken und die Customer Experience optimieren.

Die Modernisierung von Mainframes befähigt Unternehmen, die neuesten Technologien und Werkzeuge wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und DevOps zu nutzen, um Innovation und Geschäftswachstum voranzutreiben. Modernisierte Mainframe-Systeme können nahtlos in andere Systeme, Anwendungen und Datenquellen integriert werden, was die Schaffung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellen ermöglicht.

Darüber hinaus unterstützt die Modernisierung Unternehmen dabei, die Herausforderungen einer alternden Belegschaft zu bewältigen, die Wartungs- und Betriebskosten zu senken sowie die Systemleistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der Mainframe-Modernisierung können Unternehmen erhebliche geschäftliche Vorteile erzielen, ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und ihre Position auf dem Markt behaupten.

Die Migration eines Mainframe-Systems auf eine andere Plattform, wie beispielsweise ein cloudbasiertes oder verteiltes System, kann ein komplexer und risikobehafteter Prozess sein. Durch die Modernisierung hingegen können Unternehmen den Wert ihrer bestehenden Investitionen in Mainframe-Technologie erhalten und gleichzeitig von den Vorteilen der Modernisierung profitieren.