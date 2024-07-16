Mainframe-Modernisierung bezieht sich auf den Prozess der Transformation von Mainframe-Altlast-Systemen, Anwendungen und Infrastruktur, um sie an moderne Technologie- und Geschäftsstandards anzupassen. Dieser Prozess erschließt das Potenzial von Mainframe-Systemen und ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Investitionen in Mainframe-Technologien zu nutzen und von den Vorteilen der Modernisierung zu profitieren. Durch die Modernisierung von Mainframe-Systemen können Unternehmen ihre Agilität verbessern, die Effizienz steigern, Kosten senken und die Customer Experience optimieren.
Die Modernisierung von Mainframes befähigt Unternehmen, die neuesten Technologien und Werkzeuge wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und DevOps zu nutzen, um Innovation und Geschäftswachstum voranzutreiben. Modernisierte Mainframe-Systeme können nahtlos in andere Systeme, Anwendungen und Datenquellen integriert werden, was die Schaffung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellen ermöglicht.
Darüber hinaus unterstützt die Modernisierung Unternehmen dabei, die Herausforderungen einer alternden Belegschaft zu bewältigen, die Wartungs- und Betriebskosten zu senken sowie die Systemleistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der Mainframe-Modernisierung können Unternehmen erhebliche geschäftliche Vorteile erzielen, ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und ihre Position auf dem Markt behaupten.
Die Migration eines Mainframe-Systems auf eine andere Plattform, wie beispielsweise ein cloudbasiertes oder verteiltes System, kann ein komplexer und risikobehafteter Prozess sein. Durch die Modernisierung hingegen können Unternehmen den Wert ihrer bestehenden Investitionen in Mainframe-Technologie erhalten und gleichzeitig von den Vorteilen der Modernisierung profitieren.
Durch die Partnerschaft zwischen IBM® und Microsoft können Unternehmen nun Mainframe-Geschäftsfunktionen und -daten Anwendungen und Diensten in Azure über (neue) APIs verfügbar machen und zusätzlich mit beliebter Unternehmenssoftware und mehr über Azure Logic Apps integrieren.
Der Einsatz von APIs zur Modernisierung einer Mainframe-Umgebung kann für ein Unternehmen erhebliche Vorteile mit sich bringen. Erstens ermöglicht es die Integration moderner Technologien und Tools in bestehende Mainframe-Systeme. Auf diese Weise kann das Unternehmen die neuesten technologischen Fortschritte nutzen und die Effizienz und Effektivität seiner Abläufe verbessern. APIs können zur Integration von mobilen Anwendungen, Cloud Computing und künstlicher Intelligenz in den Mainframe verwendet werden und bieten so eine umfassendere und modernisierte Lösung.
Darüber hinaus können APIs dazu beitragen, die Benutzererfahrung zu verbessern, indem sie die Entwicklung benutzerfreundlicher Oberflächen und Dashboards ermöglichen, die Echtzeitzugriff auf Mainframe-Daten und -Dienste bieten und so die Produktivität und Entscheidungsfindung verbessern. Diese APIs, die mit IBM z/OS Connect erstellt werden können, lassen sich in Azure API Management integrieren. Azure API Management ist ein vollständig verwalteter Service, der Unternehmen dabei unterstützt, APIs für ihre Anwendungen zu veröffentlichen, zu sichern und zu verwalten. Er bietet eine umfassende Reihe von Tools und Funktionen zum Erstellen, Überwachen und Steuern des Lebenszyklus von APIs.
Diese APIs können zur Entwicklung von Mobil- oder Webanwendungen unter Verwendung der Microsoft Power Platform eingesetzt werden. Microsoft Power Platform Power Apps ist eine Low-Code- oder No-Code-Option, um eine webbasierte Benutzeroberfläche zu erstellen, die mit den zuvor genannten entwickelten Diensten verbunden ist.
Azure Logic Apps bietet Entwicklern eine weitere Möglichkeit, Mainframe-Anwendungen zu modernisieren, einschließlich Integration mit gängiger Unternehmenssoftware, Echtzeitverarbeitung, maschinellem Lernen und Kosteneffizienz. Es ermöglicht Entwicklern, wiederkehrende Aufgaben und Arbeitsabläufe zu automatisieren, wodurch Mainframe-Ressourcen für kritische Aufgaben freigesetzt und die Gesamteffizienz verbessert wird.
Maßgeschneiderte Angebote, die Kunden anziehen und sich von der Konkurrenz abheben, sind für die meisten Unternehmen ein wichtiges Ziel. Dies erfordert zunehmend einen Echtzeit-Informationsaustausch zwischen Kerngeschäft-Anwendungen, die auf dem Mainframe laufen, und digitalen Frontend-Anwendungen, die auf Microsoft Azure laufen. All dies erfolgt ohne Beeinträchtigung der Kerngeschäftsanwendungen und der damit verbundenen Service Level Agreements (SLAs).
Mit dem IBM Z Digital Integration Hub können Entwickler die auf dem Mainframe gespeicherten Informationen konsolidieren und kuratieren. Anstatt alle Rohdaten aus den zahlreichen Kernanwendungen und zugehörigen Datenquellen in die Cloud zu verlagern, können sie stattdessen auf Mainframe-optimierte Technologien zurückgreifen. Diese Technologien können diese kuratierten Informationen im Speicher kommunizieren und speichern und diese Informationen über verschiedene standardbasierte Schnittstellen zugänglich machen, einschließlich ereignisbasierter Mechanismen wie Kafka oder offener standardbasierter APIs.
Der IBM Z Digital Integration Hub kann ereignisbasiert konfiguriert werden, um kuratierte Informationen proaktiv über Kafka an Microsoft Fabric Event Streams weiterzugeben. Wenn neue Transaktionen von Interesse im System of Record verarbeitet werden, können Kontobenachrichtigungen über diese Event Streams verarbeitet werden. Dies kann dann Data-Activator-Abläufe auslösen, um die Benachrichtigung an nachgelagerte Anwendungen und Verbraucher zu senden. Durch die Kombination der Funktionen von Microsoft Fabric und IBM zDIH können Kunden schnell neue Lösungen entwickeln, indem sie Informationen von IBM Z nahezu in Echtzeit nutzen.
IT-Manager sollen Mainframe-Funktionen integrieren und erweitern, um Agilität und geschäftliche Innovationen voranzutreiben. Tatsächlich glauben vier von fünf Unternehmen, dass sie Mainframe-basierte Anwendungen schnell modernisieren müssen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Die Herausforderung besteht jedoch darin, den besten Ansatz zur Anwendungsmodernisierung zu finden – einen, der den besten ROI bietet.
IBM® Consulting kann Ihnen helfen, eine Hybrid Cloud-Strategie mit einem einheitlichen integrierten Betriebsmodell zu entwerfen, das gemeinsame flexible Praktiken und die Interoperabilität von Anwendungen zwischen IBM Z, Microsoft Azure und Mainframes umfasst. IBM platziert Anwendungen und Daten auf der richtigen Plattform und hilft, sie sicher, verschlüsselt und widerstandsfähig zu halten. Es handelt sich um eine flexible, nahtlos integrierte Hybrid-Cloud-Plattform mit IBM Z im Kern. IBM Consulting arbeitet daran, die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zu beschleunigen, Azure-Anwendungen zu entwickeln und die IT-Automatisierung mit IBM Z und Azure voranzutreiben. Der gemeinsame Ansatz ermöglicht es Unternehmen, schneller zu innovieren, den Investitionswert zu maximieren und den Bedarf an Fachkenntnissen zu reduzieren.
Erfahren Sie, wie Sie das volle Potenzial Ihres Mainframes freischalten und den Geschäftserfolg steigern können. Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um die Nutzen der Mainframe Modernisierung zu entdecken und ein Gespräch mit unseren Experten zu vereinbaren, um zu erfahren, wie IBM Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen kann.