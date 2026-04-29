In dieser Situation reicht eine schrittweise Verbesserung nicht aus – es bedarf einer grundlegenden Umstellung des Geschäftsmodells. Das bedeutet einen Wandel vom Management einzelner Schwachstellen hin zum Management systemischer Risiken im gesamten Unternehmen. Der traditionelle Ansatz ist linear und reaktiv: Dabei prüfen Teams die Situation, führen eine Triage durch, erstellen Tickets und beheben die Probleme – oft über voneinander getrennte Tools und Workflows hinweg.

Wenn eine kritische Sicherheitslücke oder ein Datenleck auftaucht, verwandelt sich dieses Modell im Handumdrehen in einem Kontrollraum. Die Teams aus den Bereichen Sicherheit, Entwicklung, Betrieb und Infrastruktur werden gleichzeitig einbezogen. In der Zwischenzeit müssen Daten aus verschiedenen Systemen zusammengetragen werden, die Zuständigkeiten sind unklar und Entscheidungen werden unter Zeitdruck getroffen. Es kann Tage, manchmal sogar Wochen dauern, bis man die Auswirkungen vollständig erfasst und eine Reaktion koordiniert hat.

In einer KI-beschleunigten Umgebung ist diese Herausforderung noch größer. Statt eines einzelnen Vorfalls sehen sich Unternehmen Tausende neuer Risiken ausgesetzt. Die gleichen manuellen, fragmentierten Prozesse werden in einem exponentiell größeren Umfang angewendet.

Dieses Modell ist nicht skalierbar. Teams können nicht mithalten. Ein neues Modell entsteht. Das kontinuierliche Expositionsmanagement integriert Transparenz, Priorisierung und Sanierung in eine einzige, fortlaufende Funktion. Die Branche geht über traditionelle Ansätze im Schwachstellenmanagement hinaus. Was jetzt benötigt wird, ist ein neues Betriebsmodell, das auf den Umfang und die Geschwindigkeit der KI ausgelegt ist.

Dieses Modell muss kontinuierlich und nicht episodisch sein. Es muss Transparenz, Priorisierung und Problembehebung in einem einzigen Betriebsablauf vereinen. Und es muss Organisationen in die Lage versetzen, in Echtzeit zu handeln – und zwar auf der Grundlage der geschäftlichen Auswirkungen und nicht nur anhand des technischen Schweregrads.

Sicherheit ist mittlerweile in den gesamten Lebenszyklus der Softwarebereitstellung integriert und wird nicht mehr erst am Ende berücksichtigt. Bei der Priorisierung rückt der geschäftliche Einfluss in den Vordergrund, statt allgemeiner Schweregrade, während die Behebung automatisiert, geregelt und in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird. Das Ergebnis ist ein kontinuierlicher Kreislauf, der Risiken verringert und gleichzeitig die Liefergeschwindigkeit aufrechterhält.