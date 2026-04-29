Im April 2026 erreichte die Cybersicherheit einen Wendepunkt, und dieser Wandel ist unumkehrbar. Das „Mythos“-Modell von Anthropic hat gezeigt, dass künstliche Intelligenz (KI) Schwachstellen in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit erkennen und potenziell ausnutzen kann, die die menschlichen Fähigkeiten übersteigen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass auf den wichtigsten Plattformen Tausende bisher unbekannter Sicherheitslücken aufgedeckt wurden, von denen nur ein kleiner Prozentsatz behoben wurde.
Diese Entwicklung verändert grundlegend, wie Unternehmen über Sicherheit denken. Zum ersten Mal ist nun die Beantwortung – und nicht die Ermittlung – die einschränkende Größe.
Seit Jahren konzentrieren sich Strategien zur Cybersicherheit darauf, die Transparenz zu verbessern. Unternehmen haben in Tools investiert, mit denen sie Code, Infrastruktur und Anwendungen scannen, um Risiken aufzudecken. Bei diesem Modell ging man davon aus, dass die Erforschung der einschränkende Faktor sei, aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Mittlerweile können KI-gesteuerte Systeme ständig neue Sicherheitslücken erzeugen – und zwar in einem Tempo, das die Reaktionsfähigkeit menschlicher Teams übersteigt.
Die Schlussfolgerung ist klar. Der Schwerpunkt hat sich von der Suche nach Schwachstellen hin zu deren Behebung verlagert.
Das Umfeld, das durch KI-gestützte Datenermittlung entsteht, unterscheidet sich erheblich von dem, womit Unternehmen in der Vergangenheit umgegangen sind. Das Volumen steigt dramatisch an, sobald Schwachstellen auf Maschinenebene aufgedeckt werden. Geschwindigkeit ist entscheidend, wenn sich die Zeitfenster für die Auswertung von Wochen auf Stunden verkürzen und der Informationsüberfluss zunimmt, da große Mengen an Befunden ohne Kontext oder Priorisierung vorliegen und die ohnehin schon überlasteten Teams damit überfordern.
Die Fragmentierung zwischen verschiedenen Tools ist eine systemische Schwachstelle, wenn Schwachstellen Code, Infrastruktur und Laufzeitumgebungen betreffen, ohne dass man einen einheitlichen Überblick hat. Diese Kombination sorgt für anhaltenden betrieblichen Druck, und herkömmliche Ansätze können da nicht mithalten.
In dieser Situation reicht eine schrittweise Verbesserung nicht aus – es bedarf einer grundlegenden Umstellung des Geschäftsmodells. Das bedeutet einen Wandel vom Management einzelner Schwachstellen hin zum Management systemischer Risiken im gesamten Unternehmen. Der traditionelle Ansatz ist linear und reaktiv: Dabei prüfen Teams die Situation, führen eine Triage durch, erstellen Tickets und beheben die Probleme – oft über voneinander getrennte Tools und Workflows hinweg.
Wenn eine kritische Sicherheitslücke oder ein Datenleck auftaucht, verwandelt sich dieses Modell im Handumdrehen in einem Kontrollraum. Die Teams aus den Bereichen Sicherheit, Entwicklung, Betrieb und Infrastruktur werden gleichzeitig einbezogen. In der Zwischenzeit müssen Daten aus verschiedenen Systemen zusammengetragen werden, die Zuständigkeiten sind unklar und Entscheidungen werden unter Zeitdruck getroffen. Es kann Tage, manchmal sogar Wochen dauern, bis man die Auswirkungen vollständig erfasst und eine Reaktion koordiniert hat.
In einer KI-beschleunigten Umgebung ist diese Herausforderung noch größer. Statt eines einzelnen Vorfalls sehen sich Unternehmen Tausende neuer Risiken ausgesetzt. Die gleichen manuellen, fragmentierten Prozesse werden in einem exponentiell größeren Umfang angewendet.
Dieses Modell ist nicht skalierbar. Teams können nicht mithalten. Ein neues Modell entsteht. Das kontinuierliche Expositionsmanagement integriert Transparenz, Priorisierung und Sanierung in eine einzige, fortlaufende Funktion. Die Branche geht über traditionelle Ansätze im Schwachstellenmanagement hinaus. Was jetzt benötigt wird, ist ein neues Betriebsmodell, das auf den Umfang und die Geschwindigkeit der KI ausgelegt ist.
Dieses Modell muss kontinuierlich und nicht episodisch sein. Es muss Transparenz, Priorisierung und Problembehebung in einem einzigen Betriebsablauf vereinen. Und es muss Organisationen in die Lage versetzen, in Echtzeit zu handeln – und zwar auf der Grundlage der geschäftlichen Auswirkungen und nicht nur anhand des technischen Schweregrads.
Sicherheit ist mittlerweile in den gesamten Lebenszyklus der Softwarebereitstellung integriert und wird nicht mehr erst am Ende berücksichtigt. Bei der Priorisierung rückt der geschäftliche Einfluss in den Vordergrund, statt allgemeiner Schweregrade, während die Behebung automatisiert, geregelt und in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird. Das Ergebnis ist ein kontinuierlicher Kreislauf, der Risiken verringert und gleichzeitig die Liefergeschwindigkeit aufrechterhält.
Im Mittelpunkt der nächsten Phase der Cybersicherheitsarchitektur steht die operative Integration. Unternehmen benötigen keine weiteren Insellösungen. Sie brauchen eine operative Ebene, die bestehende Fähigkeiten miteinander verbindet und Signale in Maßnahmen umsetzt. Das bedeutet, dass Sicherheitsbefunde direkt in die Systeme eingebunden werden, in denen die Arbeit bereits stattfindet, anstatt neue parallele Arbeitsabläufe zu schaffen.
Diese Ebene muss Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen verarbeiten, darunter auch KI-gestützte Erkenntnisse. Sie muss die Risiken über den gesamten Technologie-Stack hinweg abgleichen, sie anhand unternehmensspezifischer Risiken und des geschäftlichen Kontexts priorisieren und die Behebung dieser Risiken über etablierte Prozesse und Systeme koordinieren. Ohne diese Fähigkeit verstärkt die erhöhte Sichtbarkeit nur die Komplexität.
Organisationen, die sich erfolgreich anpassen, weisen mehrere gemeinsame Merkmale auf. Sie arbeiten kontinuierlich, mit Bewusstsein und Reaktion in Echtzeit. Sie priorisieren Risiken auf der Grundlage der Folgen und nicht nur nach dem Schweregrad. Sie automatisieren die Ausführung, um die Abhängigkeit von manuellen Prozessen zu reduzieren. Sie vereinen Entwicklung, Sicherheit und Betrieb durch ein gemeinsames Risikoverständnis. Sie messen Ergebnisse wie die Zeit bis zur Sanierung und die Risikominderung, anstatt das Aktivitätsniveau. Dieser Ansatz bedeutet einen Wandel von reaktiver Sicherheit hin zu geplanter Resilienz.
Das Aufkommen von Modellen wie Mythos sollte eher zum Nachdenken anregen als zu einer Reaktion führen. Enterprise-Führungskräfte sollten direkte Fragen stellen, wie zum Beispiel:
Die Antworten auf diese Fragen definieren die Bereitschaft eines Unternehmens.
Die Branche hat in den letzten zehn Jahren die Art und Weise zur Identifizierung von Schwachstellen verbessert. Das nächste Jahrzehnt wird davon geprägt sein, wie effektiv diese Probleme gelöst werden. Künstliche Intelligenz hat die Entdeckungen beschleunigt. Es hat auch die Grenzen der aktuellen Betriebsmodelle aufgezeigt.
Unternehmen, die erfolgreich sind, werden diejenigen sein, die ihre Herangehensweise an das Risikomanagement grundlegend verändern und von fragmentierten Prozessen zu einer kontinuierlichen, integrierten Umsetzung übergehen. Die Frage ist nicht mehr, wie schnell man Schwachstellen finden kann. Es geht darum, ob Ihr Unternehmen so strukturiert ist, dass es sie in der Geschwindigkeit, in der sie jetzt erstellt werden, repariert.
Die Schicht ist im Gange. Die Gelegenheit besteht jetzt darin, es zu leiten.
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