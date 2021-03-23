Die versteckte Gefahr einer veralteten Infrastruktur: Sicherheitsrisiko

Bei all dem Gerede über die Einführung von Cloud-Lösungen ist es leicht anzunehmen, dass die lokale IT-Infrastruktur an Beliebtheit verliert. Die kürzlich von IBM und Forrester Consulting durchgeführte Studie „The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy“ kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die On-Premises-Infrastruktur für viele Unternehmen nach wie vor eine starke Präsenz hat. Die Studie ergab, dass „Unternehmen planen, ihre Investitionen in die On-Premises-Infrastruktur zu erhöhen, und 85 % der IT-Entscheider (ITDMs) in unserer Umfrage der Meinung sind, dass die On-Premises-Infrastruktur für ihre Hybrid-Cloud-Strategien von entscheidender Bedeutung ist.“ Tatsächlich planen 75 % der IT-Entscheider, ihre Infrastrukturinvestitionen in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen.

Leider werden Pläne nicht immer umgesetzt. Aktualisierungen der lokalen Infrastruktur gehören oft zu den ersten Dingen, die aufgrund von Budgetanforderungen, Projektprioritäten oder unerwarteten, störenden Ereignissen (wie COVID-19) durchgeführt werden. Die Forrester-Studie ergab, dass 70 % der befragten Unternehmen die Modernisierung ihrer Infrastruktur in den letzten fünf Jahren oder länger mindestens einige Male verzögert haben (gegenüber 61 % im Jahr 2019).

Wenn es um IT-Projekte und -Prioritäten geht, ist die Aktualisierung der lokalen Infrastruktur ein leichtes Mittel für Verzögerungen. Es handelt sich nicht um ein aufsehenerregendes neues Projekt, und es dürfte schwierig sein, die Kosten gegenüber der C-Suite zu rechtfertigen. Wenn IT-Teams mit mehreren Projekten jonglieren oder das Budget kürzen müssen, schauen sich IT-Teams möglicherweise die Risiko-Rendite-Gleichung an, wenn die bestehende Infrastruktur lokal nicht aktualisiert wird. Die Entscheidung ist getroffen, dass vorerst alles gut genug funktioniert. Was oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass mit dieser Ausrüstung Sicherheitsrisiken verbunden sind. Tatsächlich ergab die Forrester-Studie, dass die Hälfte der IT-Entscheidungsträger nach einer verzögerten Aktualisierung infrastrukturbedingte Sicherheitsprobleme und Sicherheitslücken feststellte.