Im März 2010 hatte Bitcoin einen Wert von weniger als einem Penny. Weniger als ein Jahrzehnt später hatte jeder Bitcoin einen Wert von fast 20.000 US-Dollar, und die ersten Investoren fuhren Lamborghinis. Und obwohl die Begeisterung für Bitcoin immer eng mit dem Preis verbunden sein wird, hat seine Allgegenwärtigkeit die Blockchain, die Technologie, die Kryptowährungen sichert, ins Rampenlicht der Technologiebranche gerückt.
Blockchain-Kompetenzen wurden zu einer der begehrtesten Kompetenzen weltweit, wobei die Nachfrage von 2017 bis 2020 um fast 2.000 Prozent gestiegen ist.
David Furlonger, Distinguished Forschung VP bei Gartner hat gesagt: „60 % der CIOs in der Gartner 2019 CIO Agenda Survey sagten, dass sie in den nächsten drei Jahren mit einer gewissen Akzeptanz von Blockchain rechnen.“ Egal ob man ein Bitcoin-Bulle oder -Bär ist, es lässt sich nicht leugnen, dass mit jedem neuen Anwendungsfall der Blockchain die Spannung auf die Zukunft der Blockchain wächst.
Laut Blockchain für Dummies „ist Blockchain ein gemeinsam genutztes, unveränderliches Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Assets in einem Geschäftsnetzwerk erleichtert.“ Ein Asset kann materiell (ein Haus, ein Auto, Bargeld, Grundstück) oder immateriell (geistiges Eigentum, Patente, Urheberrechte, Branding) sein. In einem Blockchain-Netzwerk kann praktisch alles von Wert verfolgt und gehandelt werden. Das reduziert das Risiko und senkt die Kosten für alle Beteiligten.“
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Blockchain-Netzwerk aufzubauen: Es kann öffentlich sein, sodass jeder beitreten kann; privat, sodass ein Unternehmen das Netzwerk verwaltet; zulassungsbeschränkt, sodass die Teilnehmer eine Einladung oder Erlaubnis zum Beitritt benötigen; oder von einem Konsortium von Unternehmen aufgebaut und gewartet werden.
Forrester Research, ein Marktforschungsunternehmen, hat vier Fragen für Unternehmen und Branchen identifiziert, bevor sie eine Blockchain in Betracht ziehen:
Wenn die Antwort auf all diese Fragen „Ja“ lautet, könnte eine Blockchain-Lösung sinnvoll sein. Forrester empfiehlt auch, dass Branchen groß denken, aber klein anfangen. IBM-Kunden transformieren bereits ihre Branchen durch den Einsatz der IBM Blockchain-Technologie und erzielen damit konkrete Geschäftsergebnisse.
American Banker veröffentlichte fünf Fragen, die der Frage nachgehen, wohin sich die Blockchain-Branche entwickelt. Die Antwort auf diese Fragen ist jedoch viel einfacher, als man vielleicht denkt ... Blockchain ist heute bereit für Geschäfts- und Regierungsnutzung!
A: Finanzinstitute haben sich an der Spitze der Blockchain-Technologie positioniert. Allein die Kosteneinsparungen könnten sich nach einigen Schätzungen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr belaufen. Die Abwicklungszeiten könnten von Tagen auf Minuten sinken und sich damit fast T+0 annähern.
A: Jerry Cuomo, Vizepräsident für IBM Blockchain Technology bei IBM, sagte dem Kongress während der Anhörung „ Jenseits von Bitcoin: Neue Anwendungen für die Blockchain Technologie“: „Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten für die Blockchain sind weitaus breiter als Kryptowährungen. IBM hat an mehr als 400 Blockchain-Projekten in den Bereichen Lieferkette, Regierung, Gesundheitswesen, Transport, Versicherung, Chemie, Erdöl und mehr mitgewirkt. Und aus diesen Erfahrungen hat IBM drei Hauptvorteile entwickelt: Wir glauben, dass Blockchain eine transformative Technologie ist, die die Interaktion zwischen Unternehmen und der Regierung radikal verändern könnte; Blockchain muss offen sein, um eine breite Akzeptanz, Innovation und Interoperabilität zu fördern; und Blockchain ist bereits heute für den Einsatz in Unternehmen und der Regierung bereit.“ Diese Bemerkungen und die folgenden Empfehlungen wurden sehr positiv aufgenommen, da einer von Jerrys Co-Moderatoren, Frank Yiannas, zum Deputy Commissioner, Food Policy and Response der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) ernannt wurde.
A: „Ein Sandbox kann nützlich sein“, sagte Hester Peirce, Kommissarin der Securities and Exchange Commission. „Aber man möchte ja nicht, dass die Eltern im Sandbox Sandburgen bauen. Normalerweise möchte man, dass die Kinder es selbst herausfinden. Das verändert den kreativen Prozess, sobald Sie die Aufsichtsbehörden im Blick haben.“
A: Die Bitcoin-Manie hat einige zu der Annahme verleitet, dass Banken für sichere globale Geldtransfers nicht mehr benötigt werden. Banken sind jedoch anderer Meinung. Eine Forschung zeigte, in einer gemeinsamen Studie zwischen IBM Blockchain und OMFIF, „Über den unmittelbaren Horizont hinaus sehen viele Branchenteilnehmer ein erhebliches Potenzial für die DLT, die Effizienz zu steigern und die Abstimmungskosten bei der Wertpapierabwicklung zu senken. Ein kürzliches Joint Venture zwischen der Deutschen Bundesbank und der Deutschen Börse, das einen funktionalen Prototyp einer DLT-basierten Wertpapierabwicklungsplattform entwickelt hat, die die Lieferung versus Zahlungsabwicklung digitaler Münzen und Wertpapiere ermöglicht, stellt einen Fortschritt in diesem Bereich dar.“
A: American Banker erklärt: „Wenn die Blockchain das derzeitige Finanzsystem ersetzen würde, könnten Entwickler mit der gleichen treuhänderischen Haftung konfrontiert werden wie Banken. Wie diese Pflicht konkret aussehen würde, ist Gegenstand einer kontroversen Debatte innerhalb der Branche. Manche sagen, es gehe letztendlich darum, zwischen ‚Sorgfaltspflicht‘ und ‚Loyalitätspflicht‘ abzuwägen. Beim ersten Prinzip geht es darum, keinen Schaden anzurichten, beim zweiten darum, im besten Interesse des Kunden zu handeln.“
Der Blick in die ferne Zukunft der Blockchain ist zwar äußerst aufregend, aber es kommen ständig neue Innovationen auf den Markt, die einen größeren und mutigeren Einsatz der Technologie versprechen. Da aktive Blockchain-Netzwerke weiterhin echte transformative Veränderungen in einer Reihe von Branchen bewirken, hat das IBM Blockchain-Team die folgenden fünf Trends für die nahe Zukunft prognostiziert:
Ab 2020 werden wir neue Governance-Modelle sehen, die es großen und vielfältigen Konsortien ermöglichen, die Entscheidungsfindung, Genehmigungsverfahren und sogar Zahlungen effizienter zu gestalten. Diese Modelle helfen dabei, Informationen aus verschiedenen Quellen zu standardisieren und neue sowie robustere Datensätze zu erfassen. 68 Prozent der CTOs und CIOs erwarten sogar, dass ein skalierbares Governance-Modell für Interaktionen über mehrere Blockchain-Netzwerke in den nächsten ein bis drei Jahren ein wichtiges Merkmal der Blockchain-Umgebung ihres Unternehmens sein wird.
Auch wenn die maximale Vernetzung noch Jahre entfernt sein mag – und die Definition von Interoperabilität viele Formen annehmen kann – stellen wir fest, dass 83 Prozent der Unternehmen heute die Gewährleistung von Governance und Standards, die die Vernetzung und Interoperabilität zwischen erlaubnisbasierten und erlaubnisfreien Blockchain-Netzwerken ermöglichen, als wichtigen Faktor für den Beitritt zu einem branchenweiten Blockchain-Netzwerk betrachten, wobei mehr als ein Fünftel dies für unerlässlich hält. Obwohl auf diesem Gebiet noch Arbeit zu leisten ist, werden wir in diesem Jahr, wenn immer mehr aufstrebende Netzwerke eine kritische Masse erreichen, feststellen, dass mehr Mitglieder eines einzelnen Netzwerks Anleitung zur Integration zwischen verschiedenen Protokollen erwarten (wenn nicht sogar verlangen).
Die Kombination angrenzender Technologien mit Blockchain wird uns helfen, Dinge zu tun, die noch nie zuvor getan wurden. Vertrauenswürdigere Daten aus der Blockchain werden die zugrunde liegenden Algorithmen besser unterstützen und stärken. Blockchain wird dazu beitragen, diese Daten zu schützen und jeden einzelnen Schritt im Entscheidungsfindung zu überprüfen, wodurch scharfe Erkenntnisse ermöglicht werden, die auf Daten basieren, denen die Netzwerkteilnehmer vertrauen.
Mit dem Bedarf an verstärkten Datenschutzmechanismen werden Blockchain-Lösungen in diesem Jahr Validierungstools sowie Krypto-Anker, IoT-Beacons und Orakel einsetzen, Mechanismen, die digitale Assets mit der physischen Welt verbinden, indem sie externe Daten in Netzwerke einschleusen. Dies wird das Vertrauen stärken und die Abhängigkeit von der menschlichen Dateneingabe beseitigen, die oft anfällig für Fehler und Betrug ist.
Da Länder in Asien, dem Nahen Osten und der Karibik bereits mit CBDCs in Echtzeit experimentieren, besteht kein Zweifel daran, dass diese im neuen Jahr fortfahren werden, an Dynamik zu gewinnen und den Zahlungsverkehr in vielerlei Hinsicht neu definieren. Zum einen werden CBDCs eine Fortführung der Expansion bei Großhandels-CBDCs erleben, mit einigen anfänglichen Ausflügen im Einzelhandel CBDCs. Darüber hinaus stellen wir fest, dass das Interesse an der Tokenisierung und Digitalisierung anderer Arten von Assets und Wertpapieren, wie z. B. Zentralobligationen für Staatsanleihen, steigen wird.
Hyperledger Fabric ist ein modulares Open-Source-Blockchain-Framework für die Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen mit Branchenstrategien.
Regierungen, Unternehmen und Institutionen nutzen die Blockchain, um eine sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur für digitale Identitäten und Berechtigungsnachweise zu ermöglichen.
Blockchain ist ein vertrauensloses Netzwerk, das für mehr Sicherheit, Transparenz und Automatisierung sorgt.
The Home Depot implementiert die IBM-Blockchain-Technologie, um Streitigkeiten mit Lieferanten beizulegen und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern.
IPwe nutzt IBM Blockchain und KI, um einen transparenten globalen Patentmarkt zu schaffen, und wird dabei von IBM unterstützt, um die Sichtbarkeit und Flexibilität zu erhöhen.
Schaffen Sie mit IBM Blockchain resiliente, transparente und vertrauenswürdige Lieferketten, um Ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, Prozesse zu rationalisieren und das Vertrauen mit branchenführenden Lösungen zu stärken.