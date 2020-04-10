Die Zukunft der Blockchain

American Banker veröffentlichte fünf Fragen, die der Frage nachgehen, wohin sich die Blockchain-Branche entwickelt. Die Antwort auf diese Fragen ist jedoch viel einfacher, als man vielleicht denkt ... Blockchain ist heute bereit für Geschäfts- und Regierungsnutzung!

F: Worauf warten die Banken?

A: Finanzinstitute haben sich an der Spitze der Blockchain-Technologie positioniert. Allein die Kosteneinsparungen könnten sich nach einigen Schätzungen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr belaufen. Die Abwicklungszeiten könnten von Tagen auf Minuten sinken und sich damit fast T+0 annähern.

F: Werden die Regulierungsbehörden mit an Bord kommen?

A: Jerry Cuomo, Vizepräsident für IBM Blockchain Technology bei IBM, sagte dem Kongress während der Anhörung „ Jenseits von Bitcoin: Neue Anwendungen für die Blockchain Technologie“: „Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten für die Blockchain sind weitaus breiter als Kryptowährungen. IBM hat an mehr als 400 Blockchain-Projekten in den Bereichen Lieferkette, Regierung, Gesundheitswesen, Transport, Versicherung, Chemie, Erdöl und mehr mitgewirkt. Und aus diesen Erfahrungen hat IBM drei Hauptvorteile entwickelt: Wir glauben, dass Blockchain eine transformative Technologie ist, die die Interaktion zwischen Unternehmen und der Regierung radikal verändern könnte; Blockchain muss offen sein, um eine breite Akzeptanz, Innovation und Interoperabilität zu fördern; und Blockchain ist bereits heute für den Einsatz in Unternehmen und der Regierung bereit.“ Diese Bemerkungen und die folgenden Empfehlungen wurden sehr positiv aufgenommen, da einer von Jerrys Co-Moderatoren, Frank Yiannas, zum Deputy Commissioner, Food Policy and Response der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) ernannt wurde.

F: Würde eine US-Blockchain-Sandbox helfen?

A: „Ein Sandbox kann nützlich sein“, sagte Hester Peirce, Kommissarin der Securities and Exchange Commission. „Aber man möchte ja nicht, dass die Eltern im Sandbox Sandburgen bauen. Normalerweise möchte man, dass die Kinder es selbst herausfinden. Das verändert den kreativen Prozess, sobald Sie die Aufsichtsbehörden im Blick haben.“

F: Sind Banken in einer Blockchain-Welt überhaupt notwendig?

A: Die Bitcoin-Manie hat einige zu der Annahme verleitet, dass Banken für sichere globale Geldtransfers nicht mehr benötigt werden. Banken sind jedoch anderer Meinung. Eine Forschung zeigte, in einer gemeinsamen Studie zwischen IBM Blockchain und OMFIF, „Über den unmittelbaren Horizont hinaus sehen viele Branchenteilnehmer ein erhebliches Potenzial für die DLT, die Effizienz zu steigern und die Abstimmungskosten bei der Wertpapierabwicklung zu senken. Ein kürzliches Joint Venture zwischen der Deutschen Bundesbank und der Deutschen Börse, das einen funktionalen Prototyp einer DLT-basierten Wertpapierabwicklungsplattform entwickelt hat, die die Lieferung versus Zahlungsabwicklung digitaler Münzen und Wertpapiere ermöglicht, stellt einen Fortschritt in diesem Bereich dar.“

F: Wer trägt die Schuld, wenn die Blockchain-Technologie versagt?

A: American Banker erklärt: „Wenn die Blockchain das derzeitige Finanzsystem ersetzen würde, könnten Entwickler mit der gleichen treuhänderischen Haftung konfrontiert werden wie Banken. Wie diese Pflicht konkret aussehen würde, ist Gegenstand einer kontroversen Debatte innerhalb der Branche. Manche sagen, es gehe letztendlich darum, zwischen ‚Sorgfaltspflicht‘ und ‚Loyalitätspflicht‘ abzuwägen. Beim ersten Prinzip geht es darum, keinen Schaden anzurichten, beim zweiten darum, im besten Interesse des Kunden zu handeln.“