Die Entwicklung der Erwartungen des OCC an ein vorbildliches Risikomanagement

Risiken für die faire Kreditvergabe können durch verzerrte Eingangsdaten, Algorithmen, die Datenverzerrungen verstärken, und eine verzerrte Verwendung der Modellausgabe entstehen. MRM-Funktionen sollten eine wesentliche Rolle im Programm für faire Kreditvergabe bei Finanzunternehmen spielen, die sich zunehmend auf Modelle stützen. Das Handbuch unterstreicht diese Rolle und legt detaillierte Erwartungen hinsichtlich der Berücksichtigung fairer Kreditvergabepraktiken im Framework einer Bank dar. Sie verweist ausdrücklich auf MRM-Richtlinien, die faire Kreditvergabe berücksichtigen sollten, einschließlich Standards, die sicherstellen, dass Modelle keine Diskriminierung durch verteilt Behandlung oder verteilt Auswirkungen verursachen oder fördern.

Genauer gesagt sollte das MRM-Framework einer Bank Kontrollen für die Entwicklung, Implementierung und Nutzung von Modellen beinhalten, einschließlich Kontrollen zur Überwachung potenzieller diskriminierender Ausgabe oder Ergebnisse. Wir haben festgestellt, dass sich Modelle, die von Problemen mit der fairen Kreditvergabe betroffen sind, oft auf dynamische, häufig aktualisierte Daten stützen, wie z. B. Modelle zur Transaktionsüberwachung.

Ein Modell, das faire und unvoreingenommene Ergebnisse liefert, könnte in dieser Hinsicht scheitern, wenn die Eingabedaten driften. Aus diesen Gründen sollte der laufende Framework für diese Modelle auch die Überwachung auf Verzerrungen in den Daten umfassen. Ebenso heißt es im Handbuch, dass das MRM-Framework geeignete Standards für die Modellvalidierung festlegen sollte, um Verzerrungen in Daten oder Modellergebnissen zu identifizieren. Schließlich sollte das MRM-Framework berücksichtigen, dass durch Management-Overlays und Anpassungen Risiken im Zusammenhang mit fairer Kreditvergabe entstehen können.

Das Handbuch erwähnt auch Modelle, die ausschließlich zur Bewertung der Einhaltung von Gesetzen zur fairen Kreditvergabe entwickelt wurden, und erörtert alternative Testansätze. Da die Entwicklung solcher Modelle häufig von den entsprechenden Richtlinien (z. B. Kreditvergabe) bestimmt wird, kann die Unfähigkeit, ein gut passendes Modell zu finden, die Fähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigen, faire Kreditrisiken effektiv zu bewerten. Aus dem gleichen Grund ist ein Standard-Backtesting nicht möglich, da die Modelle so aufgebaut sind, dass sie die Richtlinien für einen bestimmten Zeitraum widerspiegeln. Alternativ sollten manuelle Dateiprüfungen durchgeführt werden, um etwaige Datenfehler aufzuzeigen und Faktoren zu identifizieren, die nicht im statistischen Modell enthalten sind. Bei der manuellen Überprüfung der Akten wird auch beurteilt, ob diese zusätzlichen Faktoren die verbleibenden Unterschiede zwischen den Mitgliedern der Gruppe, die aufgrund der verbotenen Kriterien ausgeschlossen wurden, und den Mitgliedern der Kontrollgruppe erklären könnten.

Es ist wichtig, dass diese Bemühungen angemessen dimensioniert sind, um wirksam zu sein, und die kürzlich aktualisierte Broschüre „Sampling Methodologies“ (Stichprobenverfahren) der OCC enthält die erforderlichen Leitlinien.

In Anbetracht der weit verbreiteten Nutzung von KI-Modellen fordert das Handbuch wirksame Verfahren, um sicherzustellen, dass der Einsatz von KI zu soliden, fairen und unvoreingenommenen Ergebnissen führt. Da sie in der Regel komplexer sind, können KI-Modelle Verzerrungen in den Daten, der Datenmodellierung und den Ergebnissen leicht verschleiern.

Das OCC stellt fest, dass es nicht ausreicht, die Unverzerrung einzelner Variablen festzustellen, da komplexe Interaktionen, die typisch für KI-Ansätze sind, zu unbeabsichtigten Auswirkungen oder Ergebnissen führen können. Komplexe Kombinationen von Eingaben, die von KI-Modellen implizit berücksichtigt werden, können als Stellvertreter für verbotene Klassen dienen. Modelle, die sich auf solche impliziten Proxys stützen, müssen eine falsche Beziehung darstellen, die sich aus der Beeinflussung von Eingaben und Ergebnissen durch nicht beobachtbare verbotene Merkmale ergibt.

Außerdem ist es wichtig, den Output eines Modells für die Bewertung von Verzerrungen angemessen zu definieren. Während die nominale Ausgabe eines Klassifikationsmodells ein binäres Label sein kann, ist die tatsächliche Ausgabe typischerweise eine geschätzte Wahrscheinlichkeit für jedes Ergebnis. Ob das Modell unvoreingenommene Ergebnisse liefert, kann davon abhängen, welche Art von Ausgabe verwendet und analysiert wird. Zum Beispiel kann ein Kredit-Underwriting-Modell unvoreingenommene verzögert und nicht verzögert projizierte Status liefern, kann aber auch voreingenommene Wahrscheinlichkeiten für diese Status liefern. Eine Analyse des prognostizierten Status würde die potenziellen Probleme nicht aufdecken und könnte problematisch sein, wenn dieser als Grundlage für Underwriting-Entscheidungen verwendet wird.