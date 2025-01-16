Eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Ransomware-Landschaft ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung von Phishing- und Social-Engineering-Angriffen. Früher enthielten Phishing-E-Mails oft offensichtliche Anzeichen von Betrug – falsch geschriebene Wörter, schlechte Grammatik und allgemeine Botschaften. Neue generative KI-Tools sind jedoch in der Lage, hochgradig personalisierte und professionell aussehende E-Mails zu erstellen, was das Spiel drastisch verändert hat. Das erklärt wahrscheinlich, warum das Volumen und die Erfolgsraten von Phishing-Angriffen steigen, da Phishing-Kampagnen leichter zu erstellen und überzeugender sind als je zuvor.

KI ermöglicht es Bedrohungsakteuren, riesige Datenmengen zu durchsuchen, um überzeugende E-Mails zu erstellen, die auf bestimmte Personen oder Unternehmen abzielen. Diese E-Mails können kontextuelle Informationen enthalten, die sie legitim erscheinen lassen, was die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Die Fähigkeit, so präzise Angriffe auszuführen, ist der Grund, warum Ransomware für Branchen wie das Gesundheitswesen, wo jede Störung lebensbedrohliche Folgen haben kann, besonders verheerend ist.

Darüber hinaus hat die KI-generierte Deepfake-Technologie begonnen, beim Social Engineering eine Rolle zu spielen. Cyberkriminelle können nun Audio- und Video-Deepfakes von Unternehmensleitern erstellen, um Mitarbeiter dazu zu bringen, Geld zu überweisen oder sensible Daten preiszugeben. Dies hat die Aufdeckung von Betrugsfällen deutlich erschwert, und es wird für Unternehmen zunehmend schwieriger, sich vor solchen Angriffen zu schützen.