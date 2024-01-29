Der Blueprint für ein modernes Rechenzentrum

Als Führungskraft müssen Sie wissen, wohin Sie das Unternehmen führen wollen – das Verständnis der zukünftigen Entwicklung Ihres Unternehmens ist unabdingbar. Ihre Perspektive muss jedoch realitätsnah sein; das heißt, Sie müssen die Grenzen Ihrer aktuellen Umgebung verstehen:

Wo liegen aktuell die Schwächen?

Wo haben Sie bereits Verbesserungspotenzial identifiziert?

Wo können Sie bedeutende Veränderungen bewirken?

Die Antworten auf diese Fragen können Ihnen als Leitfaden für Ihren Transformationsplan mit erreichbaren Zielen dienen. Veränderungen werden voraussichtlich durch veraltete, unzusammenhängende Technologiesysteme und ineffiziente, kostspielige Prozesse herbeigeführt.

Es ist auch wichtig, die Rolle neuer fortschrittlicher Technologien in Ihrer neuen Umgebung klar zu definieren. KI und Containerisierung sind nicht nur Schlagwörter. Es handelt sich um leistungsstarke Werkzeuge und Methoden, die Ihnen dabei helfen können, Effizienz, Agilität und Resilienz im gesamten Rechenzentrum und in allen Geschäftsaktivitäten durch digitale Mittel zu steigern.

KI bietet Erkenntnisse und die Möglichkeit, Funktionen intelligent zu automatisieren.

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen strebt an, Wert und Umsatz durch den Einsatz von generativer KI zu steigern.

Die Containerisierung bietet Ihnen mehr Flexibilität und Wachstumspotenzial bei der Bereitstellung von Anwendungen in jeder erdenklichen (und benötigten) Hybrid-Cloud-Umgebung.

Gartner prognostiziert, dass bis 2026 15 % der lokalen Produktionsworkloads in Containern laufen werden.

Halten Sie nicht einfach mit diesen Fortschritten in der Technologie Schritt. Nutzen Sie sie und entwickeln Sie darauf aufbauend fortschrittliche datengestützte Prozesse, um Ihrem gesamten Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Wenn Sie Ihre Ziele und Ihre Mission klar definiert haben, können Sie einen strategischen Plan entwickeln, der fortschrittliche Technologien, Prozesse – und sogar Partnerdienstleistungen – einbezieht, um die von Ihnen skizzierten Ergebnisse zu erreichen. Dieser Plan sollte nicht nur die unmittelbaren Anforderungen berücksichtigen, sondern auch flexibel und anpassungsfähig sein, um künftige Herausforderungen zu meistern und zukünftige Chancen zu nutzen. Dazu sollten auch Resilienz und Nachhaltigkeit als Kernprinzipien gehören, um sicherzustellen, dass Sie auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und sich verändern können.