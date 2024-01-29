Der Blueprint für ein modernes Rechenzentrum

Tags
Der erste Teil dieser Serie untersuchte die dynamischen Kräfte hinter der Retransformation von Rechenzentren. Nun werden wir uns mit der Gestaltung des modernen Rechenzentrums befassen und die Rolle fortschrittlicher Technologien wie KI und Containerisierung im Hinblick auf Resilienz und Nachhaltigkeit erkunden.

Strategie und Planung für Differenzierung

Als Führungskraft müssen Sie wissen, wohin Sie das Unternehmen führen wollen – das Verständnis der zukünftigen Entwicklung Ihres Unternehmens ist unabdingbar. Ihre Perspektive muss jedoch realitätsnah sein; das heißt, Sie müssen die Grenzen Ihrer aktuellen Umgebung verstehen:

  • Wo liegen aktuell die Schwächen?
  • Wo haben Sie bereits Verbesserungspotenzial identifiziert?
  • Wo können Sie bedeutende Veränderungen bewirken?

Die Antworten auf diese Fragen können Ihnen als Leitfaden für Ihren Transformationsplan mit erreichbaren Zielen dienen. Veränderungen werden voraussichtlich durch veraltete, unzusammenhängende Technologiesysteme und ineffiziente, kostspielige Prozesse herbeigeführt.

Es ist auch wichtig, die Rolle neuer fortschrittlicher Technologien in Ihrer neuen Umgebung klar zu definieren. KI und Containerisierung sind nicht nur Schlagwörter. Es handelt sich um leistungsstarke Werkzeuge und Methoden, die Ihnen dabei helfen können, Effizienz, Agilität und Resilienz im gesamten Rechenzentrum und in allen Geschäftsaktivitäten durch digitale Mittel zu steigern.

  • KI bietet Erkenntnisse und die Möglichkeit, Funktionen intelligent zu automatisieren.
  • Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen strebt an, Wert und Umsatz durch den Einsatz von generativer KI zu steigern.
  • Die Containerisierung bietet Ihnen mehr Flexibilität und Wachstumspotenzial bei der Bereitstellung von Anwendungen in jeder erdenklichen (und benötigten) Hybrid-Cloud-Umgebung.
  • Gartner prognostiziert, dass bis 2026 15 % der lokalen Produktionsworkloads in Containern laufen werden.

Halten Sie nicht einfach mit diesen Fortschritten in der Technologie Schritt. Nutzen Sie sie und entwickeln Sie darauf aufbauend fortschrittliche datengestützte Prozesse, um Ihrem gesamten Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Wenn Sie Ihre Ziele und Ihre Mission klar definiert haben, können Sie einen strategischen Plan entwickeln, der fortschrittliche Technologien, Prozesse – und sogar Partnerdienstleistungen – einbezieht, um die von Ihnen skizzierten Ergebnisse zu erreichen. Dieser Plan sollte nicht nur die unmittelbaren Anforderungen berücksichtigen, sondern auch flexibel und anpassungsfähig sein, um künftige Herausforderungen zu meistern und zukünftige Chancen zu nutzen. Dazu sollten auch Resilienz und Nachhaltigkeit als Kernprinzipien gehören, um sicherzustellen, dass Sie auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und sich verändern können.

Nutzen Sie Daten und automatisierte Präzision, um Ergebnisse zu erzielen

Was ist automatisierte Präzision? Wenn Sie Daten, Tools und Prozesse integrieren können, um verschiedene Aspekte eines Rechenzentrums zu verwalten und zu optimieren, geht es bei der automatisierten Präzision darum, Technologie zu nutzen, um den Betrieb mit folgenden Eigenschaften auszuführen:

  • Hohe Genauigkeit
  • Minimale Intervention
  • Konsistente Leistung
  • Vorhersehbare Ergebnisse

Die Automatisierung wird eine entscheidende Rolle bei der Transformation des Rechenzentrums spielen, wo Umfang und Komplexität die Fähigkeit des Menschen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, übersteigen werden. Für Sie als Unternehmensleiter bedeutet dies, dass Sie von manuellen Methoden auf einen optimierten technologie- und datengestützten Ansatz umsteigen müssen.

KI ist eine entscheidende Komponente bei diesem Fortschritt hin zu automatisierter Präzision. Die KI ist in der Lage, große Datensätze zu analysieren, Trends vorherzusagen und fundierte Entscheidungen zu treffen; ihre Rolle wird darin bestehen, die bloße Automatisierung in einen intelligenten Ablauf umzuwandeln. 34 % der befragten Unternehmen planen, im Laufe des Jahres am meisten in KI und maschinelles Lernen (ML) zu investieren.

KI-gestützte automatisierte Präzision auf Ihr Rechenzentrum anzuwenden ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Bewältigung wiederkehrender, zeitaufwändiger Aufgaben mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit
  • Freisetzung personeller Ressourcen für strategischere Initiativen, die nicht automatisiert werden können
  • Schnelle Erkennung von Anomalien und Vorhersage von Ausfällen, bevor sie auftreten
  • Intelligente Verteilung von Ressourcen basierend auf der Echtzeit-Nachfrage
  • Effektivere Erkennung und Abwehr von Bedrohungen als mit herkömmlichen Methoden
  • Optimierung des Energieverbrauchs und Reduzierung von Abfall im Einklang mit Ihren Nachhaltigkeitszielen

Einen Kurs für Resilienz und Nachhaltigkeit festlegen

Die Weiterentwicklung des Rechenzentrums trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen an der Spitze des technologischen Fortschritts und im Zentrum nachhaltiger Geschäftspraktiken steht. Die Einführung eines modernen Rechenzentrums, das KI, Edge Computing und Containerisierung umfasst, kann dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen als ein dynamisches, effizientes und umweltbewusstes Unternehmen auftritt. 

IBM und VMware können Ihnen bei der Gestaltung des Rechenzentrums der Zukunft helfen – eines, das Automatisierung, Hyperkonvergenz und Cloud-Technologien nutzt, um hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Mit Angeboten in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Analyse und Containerisierung können IBM und VMware sicherstellen, dass Ihr modernes Rechenzentrum Ihre Geschäftsziele erfüllt.

Autor

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Luis Meza

Senior Director

IBM Business Development, VMWare

Vinay Parisa

Chief Architect

Migration Factory

