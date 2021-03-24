Die Vorteile einer nachhaltigen Landwirtschaft und wie wir sie erreichen

Es gibt konzentrierte Bemühungen, die Landwirtschaft zu modernisieren, wobei datengesteuerte Wetterinformationen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit sind. Die Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft war schon immer komplex, weil es so viele verschiedene einschränkende Faktoren gibt, die nicht in der Kontrolle des Landwirts liegen. Das Wetter selbst ist dabei der wichtigste Faktor.
Big Data ist allgegenwärtig, und wir nutzen es, um die moderne Landwirtschaft weiterzuentwickeln, sodass sie weniger auf manuelle Eingaben und mehr auf datengesteuerte Analysen angewiesen ist. Wir verstehen, dass es unpraktisch ist, sich auf Intuition und traditionelle Technologie zu verlassen, während die Weltbevölkerung weiter wächst und der Druck in der Landwirtschaftsbranche weiter fortbesteht. Daher entwickeln wir Lösungen für die Landwirtschaft, die automatische Datenerfassung, vorausschauende Analyse und KI-gestützte Erkenntnisse als Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft nutzen.
Die Vision einer nachhaltigen Landwirtschaft bezieht Menschen in unterschiedlichsten Funktionen in der gesamten Branche mit ein. Wir werden erkunden, wie wir an diesen Punkt gelangt sind und warum moderne landwirtschaftliche Praktiken die logischen nächsten Schritte für das Gedeihen der Welt sind.
Die Menge an Ackerland wird wahrscheinlich konstant bleiben. Da die Bevölkerung stetig wächst, werden wir mehr Feldfrüchte aus den vorhandenen Ressourcen anbauen müssen. Im Jahr 2050 werden neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Um diese wachsende Bevölkerung zu ernähren, muss die Nahrungsmittelproduktion um mindestens 70 % gesteigert werden.
Wenn die Agrarbranche nicht über traditionelle Strategien hinausblickt, werden künftige Generationen nicht in der Lage sein, unsere Ackerflächen zu bewirtschaften und davon zu profitieren. In der Vergangenheit konzentrierte sich die Landwirtschaft darauf, das verfügbare Land voll auszunutzen und so viele Ernten wie möglich zu erzielen. Es gab keinen Fokus auf nachhaltige Pflanzenproduktion oder den Erhalt von Land. Aus finanzieller Sicht lag der Fokus nicht auf Rentabilität und die Schonung von Land und Ressourcen. Diese beiden Dinge gehören zusammen.
Es hat echte Vorteile, sich für die Entwicklung technologisch gestützter landwirtschaftlicher Verfahren einzusetzen, und fortschrittliche Wetterdaten und Analysen werden uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Unser Ziel ist es, Landwirten und Unternehmen zu helfen, auf der Grundlage von Wetterdaten bessere Entscheidungen zu treffen, damit wir die Vorteile einer nachhaltigen Landwirtschaft fortsetzen können:
Durch die Anwendung nachhaltiger Anbaumethoden werden Landwirte ihre Abhängigkeit von nicht erneuerbarer Energie verringern, den Einsatz von Chemikalien reduzieren und knappe Ressourcen schonen. Wenn man die wachsende Bevölkerung und die Nachfrage nach Lebensmitteln bedenkt, kann es viel bewirken, das Land gesund zu erhalten und zu regenerieren.
Eine intelligentere Landwirtschaft und ein effizienterer Transport von Lebensmitteln vom Bauernhof auf den Tisch werden allen Beteiligten in der Landwirtschaft einen Vorteil bringen. IoT Daten von Sensoren, die in allem Möglichen installiert sind – von Sämaschinen, Sprühgeräten und Streuern bis hin zu Drohnen –, Satellitenbilder und Bodenproben verwandeln Überraschungen in Raritäten.
Wie bereits erläutert, gibt der zu erwartende Bevölkerungsanstieg Anlass zur Sorge. Heute gibt es die Möglichkeit, landwirtschaftliche Praktiken unter dem Gesichtspunkt der reinen Produktion zu entwickeln, und nachhaltige Landwirtschaft ist der Weg mit den meisten Chancen.
Die Weather Company konzentriert sich auf die Maximierung der Nahrungsmittelproduktion bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen und Begrenzung der notwendigen Betriebskosten. Die Modernisierung landwirtschaftlicher Praktiken ist kein kurzfristiges Unterfangen, aber durch die Erfahrung von Branchenführern, jahrzehntelange IBM-Forschung, künstliche Intelligenz, Analytik und prädiktive Erkenntnisse mit einzigartigen Internet der Dinge (IoT) Daten hoffen wir, die Evolution der modernen Landwirtschaft anzuführen.
