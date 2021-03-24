Die Vorteile einer nachhaltigen Landwirtschaft und wie wir sie erreichen

Es gibt konzentrierte Bemühungen, die Landwirtschaft zu modernisieren, wobei datengesteuerte Wetterinformationen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit sind. Die Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft war schon immer komplex, weil es so viele verschiedene einschränkende Faktoren gibt, die nicht in der Kontrolle des Landwirts liegen. Das Wetter selbst ist dabei der wichtigste Faktor.

Big Data ist allgegenwärtig, und wir nutzen es, um die moderne Landwirtschaft weiterzuentwickeln, sodass sie weniger auf manuelle Eingaben und mehr auf datengesteuerte Analysen angewiesen ist. Wir verstehen, dass es unpraktisch ist, sich auf Intuition und traditionelle Technologie zu verlassen, während die Weltbevölkerung weiter wächst und der Druck in der Landwirtschaftsbranche weiter fortbesteht. Daher entwickeln wir Lösungen für die Landwirtschaft, die automatische Datenerfassung, vorausschauende Analyse und KI-gestützte Erkenntnisse als Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft nutzen.

Die Vision einer nachhaltigen Landwirtschaft bezieht Menschen in unterschiedlichsten Funktionen in der gesamten Branche mit ein. Wir werden erkunden, wie wir an diesen Punkt gelangt sind und warum moderne landwirtschaftliche Praktiken die logischen nächsten Schritte für das Gedeihen der Welt sind.