Die IT steht weiterhin unter starkem Druck, agiler zu werden und die Bereitstellung neuer Funktionen für die Geschäftsbereiche zu beschleunigen. Ein besonderer Problempunkt ist die Bereitstellung von neuem oder verbessertem Anwendungscode in der Häufigkeit und Unmittelbarkeit, die bei der digitalen Transformation erforderlich ist. Hinter den Kulissen ist die Problematik nicht einfach und wird durch infrastrukturelle Herausforderungen noch verschärft – Herausforderungen wie die Dauer der Bereitstellung einer Plattform für das Entwicklungsteam oder die Schwierigkeit, ein Testsystem zu entwickeln, das die Produktionsumgebung adäquat emuliert. Hier kommen Container ins Spiel!

Die Vorteile der Containerisierung

Containerisierung von Anwendungen bringt viele Vorteile mit sich, darunter die folgenden:

Portabilität zwischen verschiedenen Plattformen und Clouds – einmal schreiben und überall ausführen.

Effizienz durch den Einsatz deutlich geringerer Ressourcen als bei VMs und die höhere Auslastung der Rechenressourcen – siehe „ Container vs. VMs: Was ist der Unterschied?“, um einen vollständigen Vergleich zu erhalten.

Agilität, die es Entwicklern ermöglicht, sich in ihre bestehende DevOps-Umgebung zu integrieren.

Höhere Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Verbesserungen. Die Containerisierung monolithischer Anwendungen mithilfe von Microservices hilft Entwicklungsteams, Funktionalitäten mit eigenem Lebenszyklus und Skalierungsrichtlinien zu erstellen.

Verbesserte Sicherheit durch Isolierung der Anwendungen vom Hostsystem und voneinander.

Schnellerer App-Start und einfachere Skalierung.

Flexibilität, um auf virtualisierten Infrastrukturen oder auf Bare Metal Servern zu arbeiten.

Einfachere Verwaltung, da Installations-, Upgrade- und Rollback-Prozesse in die Kubernetes-Plattform integriert sind.

Was ist ein Container?

Container sind schlanke Softwarekomponenten, die die Anwendung, ihre Abhängigkeiten und ihre Konfiguration in einem einzigen Image bündeln und die in isolierten Benutzerumgebungen auf einem traditionellen Betriebssystem auf einem traditionellen Server oder in einer virtualisierten Umgebung laufen.

Das Schlüsselwort hier ist „isoliert“. Isolation bedeutet Geschwindigkeit – Container sind kleinere Einheiten als virtuelle Maschinen, sodass sie viel schneller bereitgestellt werden können. Isolation bedeutet Reaktionsfähigkeit — die Startzeiten sind kurz. Isolation bedeutet Vielseitigkeit – Container sind zwischen verschiedenen Plattformen und Cloud-Anbietern portabel. So liefern sie die Vorteile!

Warum sind Container wichtig?



Containerisierung ist eine der neuesten Entwicklungen in der Evolution des Cloud Computings. Viele Unternehmen, sowohl große als auch kleine, betrachten Container als Mittel, um das Lebenszyklusmanagement von Anwendungen durch Funktionen wie Continuous Integration und Continuous Delivery zu verbessern. Außerdem entsprechen bestimmte Container-Implementierungen den Prinzipien von Open Source, was für Unternehmen interessant ist, die sich nicht an einen bestimmten Anbieter binden möchten.

Container sind auch die Grundlage einer Private Cloud und werden, genau wie in den Anfängen des Cloud Computing, für viele Unternehmen zu einem Wendepunkt. Private Cloud wird zur bevorzugten Plattform, um die erforderliche Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten und gleichzeitig die Nutzung mehrerer Cloud-Services zu ermöglichen. Dies ist typisch für Situationen, in denen Unternehmen sowohl bestehende als auch neue Anwendungs-Workloads in der Cloud ausführen.

Container helfen dabei, drei wichtige Anwendungsfälle zu erfüllen, die widerspiegeln, was Unternehmen für den Betrieb ihrer Anwendungen in der Cloud benötigen:

Eine Private Cloud-Plattform

Wie sieht eine Private Cloud aus? Aus der Sicht von IBM bilden Container, die von Docker bereitgestellt werden, und die Container-Orchestrierung, die von Kubernetes bereitgestellt wird, die Schlüsselkomponenten für eine Private Cloud-Plattform. Vor diesem Hintergrund bieten wir drei Hauptlösungsvarianten an, die auf diesen Komponenten basieren und sich an den Anforderungen unserer Kunden orientieren:

Für Kunden, die Anwendungshosting benötigen, aber die Infrastruktur nicht verwalten müssen, bieten wir den IBM Cloud Kubernetes Service an, der auf IBM Cloud in geteilter oder dedizierter Umgebung verfügbar ist.

Für Kunden, die Anwendungshosting in einer dedizierten Cloud und die volle Kontrolle über die Infrastruktur benötigen, bieten wir IBM Cloud Private (ICP) on IBM Cloud an.

Für Kunden, die Anwendungshosting vor Ort benötigen, um Sicherheit, Datenisolation, Compliance und Governance zu gewährleisten, bieten wir IBM Cloud Private innerhalb des Rechenzentrums des Kunden an.

Lösungen für die bevorstehenden Herausforderungen

Nachdem sie erkannt haben, dass Container sowohl für Entwickler als auch für Infrastruktur- und Betriebsteams echte Vorteile bringen können, erforschen große und kleine Unternehmen die Containerisierung. Deshalb bieten wir die oben beschriebenen drei Containerlösungen an. Doch die Herausforderungen hören hier nicht auf. Die zunehmende Größe der Container stellt die IT von Unternehmen vor neue Herausforderungen. Dazu gehören die folgenden:

Entwurf und Wartung von Vorlagen für die Container

Anpassung/Erweiterung bestehender Governance-Modelle und -Praktiken

Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und -standards

Integration mit der bestehenden DevOps-Umgebung

Auswahl der richtigen Open-Source-Tools aus Hunderten von verfügbaren Tools

Neue Fähigkeiten oder Kenntnisse zur Verwaltung der neuen containerisierten Umgebung

Die oben genannten Herausforderungen werden natürlich durch einen Mangel an entsprechenden Fähigkeiten oder Fachkräften noch verschärft. Um dem zu begegnen, bietet IBM Managed Container Services an, die es unseren Kunden ermöglichen, sich auf die Entwicklung ihrer Anwendungen zu konzentrieren, während wir die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur und die Verwaltung des Stacks übernehmen. Neben der Unterstützung auf IBM Cloud sind die IBM Managed Container Services auch für andere Cloud-Provider wie AWS, Azure und Google Cloud verfügbar.

Der Einführungsworkshop zu IBM Services for Private Cloud (ISPC)

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern oder vielleicht Ihren bisherigen Fortschritt zu besprechen, bietet IBM Cloud Advisory Services den Einführungsworkshop IBM Services for Private Cloud (ISPC) an. Dieser zweitägige Workshop soll Ihnen helfen, Ihre Roadmap für die Migration und Modernisierung Ihrer Anwendungen und die Einführung einer Private Cloud auf Basis von Containern zu entwickeln. In dem Workshop wählen wir gemeinsam mit Ihnen zwei oder drei Anwendungen für die Containerisierung aus und helfen Ihnen bei der Festlegung eines Plans für die Pilotierung der Migration und/oder Modernisierung dieser Anwendungen. Wir werden auch die Anwendbarkeit des Hostings dieser containerisierten Anwendungen als Managed Service erkunden.

Für weitere Informationen zu IBM Cloud Advisory Services besuchen Sie uns unter https://www.ibm.com/de-de/consulting/cloud.