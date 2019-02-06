Die IT steht weiterhin unter starkem Druck, agiler zu werden und die Bereitstellung neuer Funktionen für die Geschäftsbereiche zu beschleunigen. Ein besonderer Problempunkt ist die Bereitstellung von neuem oder verbessertem Anwendungscode in der Häufigkeit und Unmittelbarkeit, die bei der digitalen Transformation erforderlich ist. Hinter den Kulissen ist die Problematik nicht einfach und wird durch infrastrukturelle Herausforderungen noch verschärft – Herausforderungen wie die Dauer der Bereitstellung einer Plattform für das Entwicklungsteam oder die Schwierigkeit, ein Testsystem zu entwickeln, das die Produktionsumgebung adäquat emuliert. Hier kommen Container ins Spiel!
Containerisierung von Anwendungen bringt viele Vorteile mit sich, darunter die folgenden:
Portabilität zwischen verschiedenen Plattformen und Clouds – einmal schreiben und überall ausführen.
Effizienz durch den Einsatz deutlich geringerer Ressourcen als bei VMs und die höhere Auslastung der Rechenressourcen – siehe „ Container vs. VMs: Was ist der Unterschied?“, um einen vollständigen Vergleich zu erhalten.
Agilität, die es Entwicklern ermöglicht, sich in ihre bestehende DevOps-Umgebung zu integrieren.
Höhere Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Verbesserungen. Die Containerisierung monolithischer Anwendungen mithilfe von Microservices hilft Entwicklungsteams, Funktionalitäten mit eigenem Lebenszyklus und Skalierungsrichtlinien zu erstellen.
Verbesserte Sicherheit durch Isolierung der Anwendungen vom Hostsystem und voneinander.
Schnellerer App-Start und einfachere Skalierung.
Flexibilität, um auf virtualisierten Infrastrukturen oder auf Bare Metal Servern zu arbeiten.
Einfachere Verwaltung, da Installations-, Upgrade- und Rollback-Prozesse in die Kubernetes-Plattform integriert sind.
Container sind schlanke Softwarekomponenten, die die Anwendung, ihre Abhängigkeiten und ihre Konfiguration in einem einzigen Image bündeln und die in isolierten Benutzerumgebungen auf einem traditionellen Betriebssystem auf einem traditionellen Server oder in einer virtualisierten Umgebung laufen.
Das Schlüsselwort hier ist „isoliert“. Isolation bedeutet Geschwindigkeit – Container sind kleinere Einheiten als virtuelle Maschinen, sodass sie viel schneller bereitgestellt werden können. Isolation bedeutet Reaktionsfähigkeit — die Startzeiten sind kurz. Isolation bedeutet Vielseitigkeit – Container sind zwischen verschiedenen Plattformen und Cloud-Anbietern portabel. So liefern sie die Vorteile!
Containerisierung ist eine der neuesten Entwicklungen in der Evolution des Cloud Computings. Viele Unternehmen, sowohl große als auch kleine, betrachten Container als Mittel, um das Lebenszyklusmanagement von Anwendungen durch Funktionen wie Continuous Integration und Continuous Delivery zu verbessern. Außerdem entsprechen bestimmte Container-Implementierungen den Prinzipien von Open Source, was für Unternehmen interessant ist, die sich nicht an einen bestimmten Anbieter binden möchten.
Container sind auch die Grundlage einer Private Cloud und werden, genau wie in den Anfängen des Cloud Computing, für viele Unternehmen zu einem Wendepunkt. Private Cloud wird zur bevorzugten Plattform, um die erforderliche Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten und gleichzeitig die Nutzung mehrerer Cloud-Services zu ermöglichen. Dies ist typisch für Situationen, in denen Unternehmen sowohl bestehende als auch neue Anwendungs-Workloads in der Cloud ausführen.
Container helfen dabei, drei wichtige Anwendungsfälle zu erfüllen, die widerspiegeln, was Unternehmen für den Betrieb ihrer Anwendungen in der Cloud benötigen:
Wie sieht eine Private Cloud aus? Aus der Sicht von IBM bilden Container, die von Docker bereitgestellt werden, und die Container-Orchestrierung, die von Kubernetes bereitgestellt wird, die Schlüsselkomponenten für eine Private Cloud-Plattform. Vor diesem Hintergrund bieten wir drei Hauptlösungsvarianten an, die auf diesen Komponenten basieren und sich an den Anforderungen unserer Kunden orientieren:
Nachdem sie erkannt haben, dass Container sowohl für Entwickler als auch für Infrastruktur- und Betriebsteams echte Vorteile bringen können, erforschen große und kleine Unternehmen die Containerisierung. Deshalb bieten wir die oben beschriebenen drei Containerlösungen an. Doch die Herausforderungen hören hier nicht auf. Die zunehmende Größe der Container stellt die IT von Unternehmen vor neue Herausforderungen. Dazu gehören die folgenden:
Die oben genannten Herausforderungen werden natürlich durch einen Mangel an entsprechenden Fähigkeiten oder Fachkräften noch verschärft. Um dem zu begegnen, bietet IBM Managed Container Services an, die es unseren Kunden ermöglichen, sich auf die Entwicklung ihrer Anwendungen zu konzentrieren, während wir die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur und die Verwaltung des Stacks übernehmen. Neben der Unterstützung auf IBM Cloud sind die IBM Managed Container Services auch für andere Cloud-Provider wie AWS, Azure und Google Cloud verfügbar.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern oder vielleicht Ihren bisherigen Fortschritt zu besprechen, bietet IBM Cloud Advisory Services den Einführungsworkshop IBM Services for Private Cloud (ISPC) an. Dieser zweitägige Workshop soll Ihnen helfen, Ihre Roadmap für die Migration und Modernisierung Ihrer Anwendungen und die Einführung einer Private Cloud auf Basis von Containern zu entwickeln. In dem Workshop wählen wir gemeinsam mit Ihnen zwei oder drei Anwendungen für die Containerisierung aus und helfen Ihnen bei der Festlegung eines Plans für die Pilotierung der Migration und/oder Modernisierung dieser Anwendungen. Wir werden auch die Anwendbarkeit des Hostings dieser containerisierten Anwendungen als Managed Service erkunden.
Für weitere Informationen zu IBM Cloud Advisory Services besuchen Sie uns unter https://www.ibm.com/de-de/consulting/cloud.
Erfahren Sie, wie führende Unternehmen Containertechnologie nutzen, um Innovation, Skalierbarkeit und Effizienz voranzutreiben. Laden Sie jetzt Ihr Exemplar herunter.
Erfahren Sie, wie eine Hybrid-Cloud-Strategie die Flexibilität, die Sicherheit und das Wachstum Ihres Unternehmens fördern kann. Erkunden Sie die Erkenntnisse von Experten und reale Fallstudien, die zeigen, warum führende Unternehmen den Wechsel vollziehen.
Docker vereinfacht die Bereitstellung von Anwendungen mit leichten, portablen Containern und gewährleistet so Einheitlichkeit, Skalierbarkeit und Effizienz in allen Umgebungen. Optimieren Sie Ihre Prozesse und steigern Sie Ihre Leistung noch heute mit Docker.
Sind Sie bereit, mit fortschrittlichen Datenlösungen Ihr Unternehmen zu transformieren? Erfahren Sie, wie Sie mit den modernsten Technologien von IBM das volle Potenzial von Daten nutzen, Abläufe optimieren und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.
Erkunden Sie, wie Kubernetes es Unternehmen ermöglicht, umfangreiche Anwendungen zu verwalten, die Ressourceneffizienz zu verbessern und schnellere Softwarebereitstellungszyklen zu erreichen. Erfahren Sie, wie die Einführung von Kubernetes Ihre IT-Infrastruktur optimieren und die betriebliche Effizienz steigern kann.
Verbessern Sie die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit Ihrer Infrastruktur, indem Sie sich mit den Lastausgleichsangeboten von IBM vertraut machen. Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung eines nahtlosen Verkehrsmanagements.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud ist eine vollständig verwaltete OpenShift Container Platform (OCP).
Container-Lösungen führen Container-Workload aus und skalieren sie mit Sicherheit, Open-Source-Innovation und schneller Bereitstellung.
Schalten Sie mit IBM Cloud Consulting Services neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.
Modernisieren Sie Ihre Infrastruktur mit den Containerlösungen von IBM. Mit der umfassenden Container-Plattform von IBM können Sie containerisierte Workloads flexibel, sicher und effizient über verschiedene Umgebungen hinweg ausführen, skalieren und verwalten.