Nicht alle Integratoren sind gleich. Manche sind technisch versiert, aber tun einfach, was Sie ihnen sagen. Andere kennen das Geschäft in- und auswendig und können bei der Neudefinition der Strategie helfen, haben aber Schwierigkeiten, wenn es darum geht, diese Ideen in tatsächlich funktionierende Systeme umzusetzen.

Die besten Systemintegratoren können beides. Sie verstehen die Ziele, die Metriken und den Markt des Kunden. Sie helfen, Workflows neu zu definieren. Und sie verstehen den Tech-Stack durch und durch. Deshalb bleiben die besten Integratoren langfristige Partner. Sie sind teils Unternehmensberater, teils Technologieanbieter, und können alles umsetzen. Sie sind der Batman der IT-Services – keine Superkräfte, aber in allem einfach unglaublich gut.