So lassen sich Nachhaltigkeit und Geschäftswert im Zeitalter der KI steigern

Für Führungskräfte besteht die Aufgabe darin, den Geschäftswert der KI zu maximieren und die Ergebnisse zu liefern, die Kunden benötigen, besser, schneller und mit höherer Qualität, und gleichzeitig die Kosten und Umweltauswirkungen zu minimieren.

Neue Daten aus dem globalen IBM Report The State of Sustainability Readiness 2024 zeigen, dass Unternehmen die enorme Chance verstanden haben, dass KI bei richtiger Implementierung sowohl die organisatorische als auch die ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben kann. Bei den Befragten:

Glauben 9 von 10 an das Potenzial der KI, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Sehen 61 % Investitionen in die IT für Nachhaltigkeit aus einer Perspektive der Chancen und des Wachstums, anstatt Kostenminderungen.

Planen 88 %, die Investitionen in die IT im Sinne der Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass es Raum und Bedarf für Wachstum gibt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (56 %) nutzen KI noch nicht aktiv für Nachhaltigkeitszwecke und 48 % geben an, dass Investitionen in die IT für Nachhaltigkeit „einmalig“ sind und nicht aus einem regelmäßigen Betriebsbudget stammen. Dennoch fühlen sich nur 50 % der befragten Führungskräfte bereit, mit zunehmend disruptiven Klimarisiken umzugehen.