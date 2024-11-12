So lassen sich Nachhaltigkeit und Geschäftswert im Zeitalter der KI steigern

Nachhaltigkeit bedeutet im weitesten Sinne, darauf hinzuarbeiten, kontinuierliche Abläufe über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Eine Herausforderung, die angesichts der sich ständig verändernden Geschäftswelt und der damit verbundenen Chancen und Risiken immer aktuell bleibt.
Inzwischen haben Führungskräfte erkannt, dass die KI sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringt. Die KI beschleunigt die Entwicklung lebensrettender Medikamente und nachhaltiger Materialien, optimiert Aufgaben von Lieferketten und Abbau und unterstützt den Übergang zu mehr erneuerbaren, dezentralen Stromnetzen. Doch die Einführung der KI ist, wie bei anderen großen Transformationen auch, mit neuen ökologischen Herausforderungen verbunden, die Unternehmen dazu zwingen, ihre Strategien neu zu bewerten und anzupassen.
Für Führungskräfte besteht die Aufgabe darin, den Geschäftswert der KI zu maximieren und die Ergebnisse zu liefern, die Kunden benötigen, besser, schneller und mit höherer Qualität, und gleichzeitig die Kosten und Umweltauswirkungen zu minimieren.
Neue Daten aus dem globalen IBM Report The State of Sustainability Readiness 2024 zeigen, dass Unternehmen die enorme Chance verstanden haben, dass KI bei richtiger Implementierung sowohl die organisatorische als auch die ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben kann. Bei den Befragten:
Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass es Raum und Bedarf für Wachstum gibt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (56 %) nutzen KI noch nicht aktiv für Nachhaltigkeitszwecke und 48 % geben an, dass Investitionen in die IT für Nachhaltigkeit „einmalig“ sind und nicht aus einem regelmäßigen Betriebsbudget stammen. Dennoch fühlen sich nur 50 % der befragten Führungskräfte bereit, mit zunehmend disruptiven Klimarisiken umzugehen.
Bei der erfolgreichen Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen geht es nicht darum, einen entsprechenden Jahresbericht zu erstellen. Es geht darum, Daten und Technologien so zu nutzen, dass die zentrale Mission eines Unternehmens mithilfe eines intelligenten, strategischen, langfristigen Ansatzes angegangen werden kann.
Die Daten zeigen, dass Unternehmen mehr denn je dazu übergehen und dazu gezwungen sind, Nachhaltigkeit im Sinne eines umfassenden Ansatzes zu betrachten. Es müssen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel genutzt werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, Betriebsabläufe zu optimieren sowie kosteneffizienter zu gestalten und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wenn Sie Nachhaltigkeit einbinden, wird sie zu einem Beschleuniger der Unternehmenstransformation, im Gegensatz zu dem, was sie in so vielen Unternehmen ist – eine Übung in Sachen Berichterstellung oder Buchhaltung.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
