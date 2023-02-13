So etwas wie eine perfekte Lieferkette gibt es nicht. Die entscheidende Frage lautet: Was tun Sie, um Ihr Unternehmen kontinuierlich nachhaltiger zu gestalten?

Eine nachhaltige Lieferkette muss die Best Practices in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in die Beschaffung von Rohstoffen, die Verarbeitung zu Produkten und die Auslieferung an den Markt integrieren. Sie sollte ein breites Spektrum an Themen behandeln, darunter ökologische und soziale Herausforderungen wie Wassersicherheit und Entwaldung sowie Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen. Hinzu kommt, dass die Unternehmen sicherstellen müssen, dass ihre Lieferanten und Anbieter – und deren Netzwerke – ähnliche Verpflichtungen einhalten.

Das kann eine Herausforderung sein, und Unternehmen sollten bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen keine Abstriche machen. Viele Unternehmen haben sich für ESG-Berichte grünes Licht gegeben, aber wenn Sie unter die Decke schauen, bedeuten diese Bemühungen nicht wirklich etwas. Setzen Sie auf Transparenz und Vertrauen, vor allem, weil es eine Technologie gibt, mit der Sie dies erreichen können.