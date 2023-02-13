So etwas wie eine perfekte Lieferkette gibt es nicht. Die entscheidende Frage lautet: Was tun Sie, um Ihr Unternehmen kontinuierlich nachhaltiger zu gestalten?
Eine nachhaltige Lieferkette muss die Best Practices in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in die Beschaffung von Rohstoffen, die Verarbeitung zu Produkten und die Auslieferung an den Markt integrieren. Sie sollte ein breites Spektrum an Themen behandeln, darunter ökologische und soziale Herausforderungen wie Wassersicherheit und Entwaldung sowie Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen. Hinzu kommt, dass die Unternehmen sicherstellen müssen, dass ihre Lieferanten und Anbieter – und deren Netzwerke – ähnliche Verpflichtungen einhalten.
Das kann eine Herausforderung sein, und Unternehmen sollten bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen keine Abstriche machen. Viele Unternehmen haben sich für ESG-Berichte grünes Licht gegeben, aber wenn Sie unter die Decke schauen, bedeuten diese Bemühungen nicht wirklich etwas. Setzen Sie auf Transparenz und Vertrauen, vor allem, weil es eine Technologie gibt, mit der Sie dies erreichen können.
Führungskräfte sollten sich auf drei häufige Herausforderungen in der Lieferkette konzentrieren, mit hochrangigen Lösungen, die Unternehmen auf dem Weg zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeit und zur Verbesserung ihrer ESG Scorecards anstoßen können:
Globale Lieferketten umfassen naturgemäß komplexe und multinationale Produktions- und Transportnetzwerke. Primärlieferanten können Teile von Großaufträgen an andere Firmen weitervergeben. Und da Unternehmen oft nicht direkt mit allen Anbietern ihrer Lieferketten zusammenarbeiten, ist eine lückenlose Rückverfolgbarkeit schwer zu erreichen. Jeder Teilnehmer des Systems verfolgt nur seinen kleinen Abschnitt der Reise und verwendet getrennte Systeme zur Datenerfassung.
Wenn die Informationen über das Produkt fragmentiert sind, ist es schwierig, Fragen zu beantworten wie: Wurden alle Teile im Dienste der Kreislaufwirtschaft beschafft und hergestellt? War der Arbeitsprozess in jeder Phase fair? Zuverlässige Daten aus dieser Pipeline zu erhalten, ist eine riesige und mühsame Aufgabe.
Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2022, Sustainability as a transformation catalyst, arbeitet nur jedes dritte Unternehmen daran, die Umweltauswirkungen von Waren und Dienstleistungen in der gesamten Lieferkette transparent zu machen. Die innovativsten Führungskräfte arbeiten mit Partnern zusammen, um ihre Strategien zur ökologischen Nachhaltigkeit umzusetzen. Technologie ist der Schlüssel, um Lücken zu schließen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Partner zu schaffen.
Betrachten Sie, wie Blockchain-Technologie mehr Transparenz und Effizienz in einer Lieferkette schaffen kann, den Austausch und die Nachverfolgung von Informationen vereinfachen und mehr Vertrauen ermöglichen. Es erzeugt einen permanenten, digitalisierten Transaktionszug, der nicht verändert werden kann, und jeder Netzwerkteilnehmer hat eine Kopie der Daten.
Eine mobile Anwendung von Farmer Connect nutzt beispielsweise IBM Blockchain, um den Kaffee von der Bohne bis zum Barista zurückzuverfolgen. Der Endkunde kann sogar einen QR-Code auf einer Tüte oder einem Becher scannen, um den Weg der Bohnen nachzuvollziehen, die er gleich genießen wird.
Iberdrola, ein internationaler Marktführer im Bereich erneuerbare Energien, verfolgte einen anderen Ansatz und implementierte ein Drittanbieter-Tool, um Lieferanten für ihre Nachhaltigkeit zu bewerten. Für Lieferanten, die die Nachhaltigkeit von Iberdrola nicht erfüllen, hilft das Bewertungstool, Maßnahmen zu bestimmen, die sie zur Verbesserung ergreifen können.
Laut einer Studie von IBV geben rund 57 % der CEOs an, dass eine der größten Herausforderungen für Nachhaltigkeit darin besteht, wie schwierig es ist, den ROI und den Nutzen zu definieren und zu messen. Die Pläne eines Unternehmens, soziale und ökologische Ziele für Lieferanten festzulegen, könnten beispielsweise auf ein Hindernis stoßen, wenn Führungskräfte nicht wissen, wie sie den Nutzen messen sollen. CEOs mögen große Ambitionen und großartige Absichten haben, aber sie haben Schwierigkeiten, einige der Dinge zu rechtfertigen, die aus ihren Ambitionen resultieren.
Unternehmen sehen, dass sie sich auf dem Markt differenzieren und eine Generation von Verbrauchern ansprechen können, die viel mehr an Nachhaltigkeit und Wirkung interessiert ist als frühere Generationen. IBM arbeitete mit einer europäischen Marke für Konsumgüter (CPG) zusammen, um einen QR-Code auf der Verpackung anzubringen. Die Nutzer konnten den Code scannen, um mehr über den Entstehungsprozess der Produkte zu erfahren, was zu einem Umsatzplus von 8 % führte.
Eine nachhaltige Lieferkette kann Unternehmen auch helfen, die besten Talente anzuziehen. In einer globalen Umfrage von IBV aus dem Jahr 2021 Sustainability at a turning point gaben 71 % der Angestellten und Arbeitssuchenden an, dass sozial- und umweltverantwortliche Unternehmen attraktivere Arbeitgeber seien, und fast die Hälfte der Befragten wäre bereit, ein niedrigeres Gehalt zu akzeptieren, um in solchen Unternehmen zu arbeiten.
Es gibt immer noch Unternehmen, die dieses Konzept einfach noch nicht verinnerlicht haben. Laut der Studie „Own your impact“ halten sich etwa 29 % der CEOs lediglich an die Vorschriften. Und 15 % haben bisher überhaupt keine Investitionen in Nachhaltigkeit getätigt.
Werteorientiertes Einkaufen gewinnt an Bedeutung. Verbraucher haben mehr Auswahlmöglichkeiten und möchten Marken unterstützen, deren Geschäftspraktiken ihren Überzeugungen entsprechen. Wer jetzt keine Nachhaltigkeitprogramme oder -initiativen umsetzt, läuft Gefahr, gegenüber seinen Wettbewerbern ins Hintertreffen zu geraten – eine Lücke, die sich mit der Zeit nur schwer schließen lässt.
Auch die Vorschriften, z. B. in Bezug auf Kohlendioxidemissionen, werden strenger, und die Regulierungsbehörden werden immer mutiger bei dem, was sie von den Unternehmen verlangen. Das deutsche Gesetz über die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette besagt beispielsweise, dass Unternehmen mit 3.000 oder mehr Mitarbeitern geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um die Menschenrechte und die Umwelt in ihren Lieferketten zu respektieren. Prüfungen werden stattfinden, sobald das Gesetz 2023 in Kraft tritt, und Verstöße führen zu teuren Geldstrafen und Störungen.
Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist eine Möglichkeit, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen. Wenn man sich zu verantwortungsvollem Handeln verpflichtet fühlt, sollte man der Welt das auch zeigen. Moderne Technologien wie Blockchain und KI ermöglichen es Ihnen, Transparenz in Ihre Lieferkette zu bringen.
In Zusammenarbeit mit Oracle und Accelalpha erkunden wir, wie cloudbasierte agentische KI-Betriebsmodelle für Lieferketten die Automatisierung fördern, die Effizienz steigern und Innovationen beschleunigen.
Lesen Sie, wie sich CEOs mit eigenen Worten zur Nachhaltigkeit äußern und wie sie diese in ihr Unternehmen integrieren.
Beziehen Sie Ihre Lieferanten ein und optimieren Sie Ihre Berechnungen der Scope-3-Kategorie-1-Emissionen, um die Berichterstellungsanforderungen zu erfüllen und die Leistung zu optimieren.
Nutzen Sie die Supply-Chain-Lösungen von IBM, um Störungen zu minimieren und belastbare, nachhaltige Initiativen aufzubauen.
Schaffen Sie KI-fähige, nachhaltige Lieferketten mit den Supply-Chain-Consulting-Services von IBM.
Bauen Sie KI-gestützte, nachhaltige Lieferketten auf, die Ihr Unternehmen auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten, mehr Transparenz schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit und Customer Experience verbessern.