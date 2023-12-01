Supply Chain Optimization: Geschäftsszenarien und Architektur

Die Pandemie hat die Lieferkette in den Mittelpunkt gerückt und Unternehmen haben erkannt, dass eine dynamische Versorgungssicherheit eine kritische Funktion für ihr Geschäft ist. Chief Supply Chain Officers (CSCOs) und andere Führungskräfte versuchen, ihre Lieferkette durch den Einsatz von KI, die Modernisierung ihrer Technologie und die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen zu optimieren.
In den nächsten zehn Jahren müssen CSCOs die wichtigsten Herausforderungen der Branche lösen: Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund von Klimaereignissen, regionale Konflikte wie in der Ukraine oder im Nahen Osten, der Wunsch nach Bequemlichkeit und Personalisierung, das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen des Konsums, die Erfüllung von Liefererwartungen, Ängste vor Handelsunterbrechungen und Kostenschwankungen. Alle diese Herausforderungen lassen sich durch besser vernetzte, flexible und nachhaltigere Lieferketten lösen.
Unternehmen, die diese Branchenherausforderungen proaktiv angehen, können einige typische Ergebnisse im Zusammenhang mit Lagerbeständen verzeichnen, darunter eine Verbesserung der Umsatzeinbußen aufgrund von Lagerausfällen um 4–8 %, ein erhöhter Lagerumschlag, ein verbessertes Management von Produktrisiken, Verderblichkeit und Alter sowie ein verbessertes Management von Vorlaufzeit (ein Frühindikator für einen Überschussbestand) und eine Verringerung der Lagerbestandszeit. Darüber hinaus können sich finanzielle Vorteile ergeben, wie z. B. Kostenersparnisse von 10 % bei der Lösungsfindung, reduzierte Lagerkosten und eine verbesserte Bruttomarge der Kapitalrendite. Schließlich können sie auch kundenorientierte Vorteile feststellen, z. B. eine geringere Rücksendequote, die Möglichkeit, ungewöhnliche Unterbrechungen der Lieferkette, einschließlich Wetterereignissen oder Naturkatastrophen, zu bewältigen sowie eine allgemeine Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser branchenspezifischen Herausforderungen zu unterstützen, haben Teams von IBM und Red Hat dieses Whitepaper und unterstützende Assets im Rahmen einer IBM Academy of Technology Industry Affiliate Initiative entwickelt.
Dieses Whitepaper bietet eine Managementzusammenfassung, eine Beschreibung der geschäftlichen Herausforderungen und eine Gesamtlösung, gefolgt von konkreten Geschäftsszenarien. Für jedes Geschäftsszenario werden wir die geschäftlichen Herausforderungen, den Geschäftswert und die Geschäftsergebnisse erörtern und anschließend konkrete Schritte zur Automatisierung und Modernisierung aufzeigen, die Unternehmen unternehmen können, um Innovationen voranzutreiben und eine digitale Lieferkette zu schaffen. Anhand von Anwendungsfällen werden umsetzbare Schritte entwickelt, wie die wichtigsten Risikofaktoren in Chancen umgewandelt werden können.
Die in diesem Whitepaper behandelten konkreten Geschäftsszenarien sind Nachfragerisiko, Verlust- und Abfallmanagement, Produktpünktlichkeit, perfekte Bestellung, Zustellung auf dem letzten Kilometer, nachhaltige Lieferkette, Retouren in der Lieferkette und Katastrophenvorsorge. Für jedes Geschäftsszenario stellen wir die Geschäftsszenarien, die Lösungsübersicht und die Architekturen vor.
In Zusammenarbeit mit Oracle und Accelalpha erkunden wir, wie cloudbasierte agentische KI-Betriebsmodelle für Lieferketten die Automatisierung fördern, die Effizienz steigern und Innovationen beschleunigen.
Lesen Sie, wie sich CEOs mit eigenen Worten zur Nachhaltigkeit äußern und wie sie diese in ihr Unternehmen integrieren.
Beziehen Sie Ihre Lieferanten ein und optimieren Sie Ihre Berechnungen der Scope-3-Kategorie-1-Emissionen, um die Berichterstellungsanforderungen zu erfüllen und die Leistung zu optimieren.
Nutzen Sie die Supply-Chain-Lösungen von IBM, um Störungen zu minimieren und belastbare, nachhaltige Initiativen aufzubauen.
Schaffen Sie KI-fähige, nachhaltige Lieferketten mit den Supply-Chain-Consulting-Services von IBM.
Bauen Sie KI-gestützte, nachhaltige Lieferketten auf, die Ihr Unternehmen auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten, mehr Transparenz schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit und Customer Experience verbessern.