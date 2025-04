Das Change Management in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie zu stellen, geschieht in jeder der drei Phasen eines Technologieprogramms: Programmplanung, Technologieimplementierung und Einführung.

In der Programmplanungsphase bedeutet dies zum Beispiel, dass ein Unternehmen einen Fahrplan erstellt, in dem explizit darauf eingegangen wird, wie Mitarbeiter, Kunden und andere Stakeholder am besten in die Transformation einbezogen werden können. Es könnte auch bestimmte Personengruppen innerhalb des Unternehmens identifizieren und eine Bewertung der Auswirkungen des Wandels und der Bereitschaft zur Veränderung durchführen. So kann dann ermittelt werden, wie jede Personengruppe dabei unterstützt werden kann, sich bestmöglich in die neuen Rollen einzufinden.

Während der Implementierung einer Technologie umfasst ein effektiver Plan für das Change Management die Priorisierung von Fähigkeiten, die für den zukünftigen Betrieb erforderlich sind, und die gleichzeitige Ausarbeitung eines zukunftsweisenden Organisationskonzepts.

Bei der Einführung und Skalierung von Veränderungen konzentrieren sich die Führungskräfte darauf, die Benutzer mit den neuen Prozessen vertraut zu machen. Indem sie sich proaktiv mit dem Wandel auseinandersetzen und ihn auf diese Weise in den Mittelpunkt der Strategie stellen, minimieren Unternehmen künftige betriebliche Unterbrechungen und schaffen ausgesprochen agile Teams.