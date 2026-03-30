Modernisierung der Integrationsarchitektur für die KI-Bereitschaft

Noch bevor Sie Ihren ersten Kaffee getrunken haben, gehen die Warnmeldungen ein: ein fehlgeschlagener API-Aufruf hier, eine verzögerte Datensynchronisation dort, ein ins Stocken geratener Workflow, weil zwei Systeme noch immer nicht dieselbe Sprache sprechen. Bis zum Mittag jonglieren Sie mit Ausnahmen, flicken brüchige Integrationen und erklären (mal wieder), warum KI-Initiativen auf fragmentierten Systemen nicht skalieren können.

Für viele IT-Führungskräfte ist diese Herausforderung Alltag. Und genau deshalb ist die Modernisierung der Integrationsarchitektur zur Grundlage der KI-Bereitschaft geworden.

Nach solchen Vormittagen ist es keine Überraschung, dass sich IT-Verantwortliche überlastet fühlen. Die Daten belegen dies: fragmentierte Systeme sind heute das größte Hindernis für die Agilität von Unternehmen, wobei Integrationslücken und manuelle Prozesse als kritische Hindernisse für das Wachstum im Jahr 2025 genannt werden.

Diese Zersplitterung verlangsamt nicht nur die Teams, sondern bremst auch KI-Initiativen, schafft betriebliche Risiken und zwingt die IT-Abteilung dazu, mehr Zeit für die Krisenbekämpfung als die Modernisierung aufzuwenden. Hier kommen die wichtigsten Modernisierungsschritte ins Spiel: