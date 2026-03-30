Zwei im Schattenriss erkennbare Kollegen unterhalten sich vor einem digitalen Whiteboard, auf dem Projektdetails aufgelistet sind

Modernisierung der Integrationsarchitektur für die KI-Bereitschaft

By Nishant Nair
Veröffentlicht 30. März 2026

Noch bevor Sie Ihren ersten Kaffee getrunken haben, gehen die Warnmeldungen ein: ein fehlgeschlagener API-Aufruf hier, eine verzögerte Datensynchronisation dort, ein ins Stocken geratener Workflow, weil zwei Systeme noch immer nicht dieselbe Sprache sprechen. Bis zum Mittag jonglieren Sie mit Ausnahmen, flicken brüchige Integrationen und erklären (mal wieder), warum KI-Initiativen auf fragmentierten Systemen nicht skalieren können.

Für viele IT-Führungskräfte ist diese Herausforderung Alltag. Und genau deshalb ist die Modernisierung der Integrationsarchitektur zur Grundlage der KI-Bereitschaft geworden.

Nach solchen Vormittagen ist es keine Überraschung, dass sich IT-Verantwortliche überlastet fühlen. Die Daten belegen dies: fragmentierte Systeme sind heute das größte Hindernis für die Agilität von Unternehmen, wobei Integrationslücken und manuelle Prozesse als kritische Hindernisse für das Wachstum im Jahr 2025 genannt werden.

Diese Zersplitterung verlangsamt nicht nur die Teams, sondern bremst auch KI-Initiativen, schafft betriebliche Risiken und zwingt die IT-Abteilung dazu, mehr Zeit für die Krisenbekämpfung als die Modernisierung aufzuwenden. Hier kommen die wichtigsten Modernisierungsschritte ins Spiel:

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Wichtige Schritte zur Modernisierung für KI-Bereitschaft

KI ist nur so stark wie die Systeme, die sie unterstützen - und diese Systeme sind heute überlastet. Die Modernisierung der Integrationsarchitektur ist die eigentliche Grundlage für die KI-Bereitschaft: Sie beseitigt die Reibungsverluste, die verhindern, dass sich Daten, Workflows und Erkenntnisse so schnell bewegen, wie es das Geschäft erfordert.

Die folgenden drei Schritte sind die wirkungsvollsten Maßnahmen, die IT-Teams ergreifen können, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und ihre Umgebungen auf skalierbare KI vorzubereiten.

  1. Stärkung und Standardisierung von APIs – Die Konsolidierung von drei alten Auftragsstatus-APIs zu einer einzigen reduziert Ausfälle und gibt der KI eine einzige, vertrauenswürdige Quelle. Standardisierte APIs reduzieren Doppelarbeit zwischen den Teams, vereinfachen die Verwaltung und stellen sicher, dass jedes nachgelagerte System, einschließlich der KI-Modelle, aus einheitlichen, qualitativ hochwertigen Daten schöpft. Diese Grundlage ermöglicht eine zuverlässige Automatisierung und schnellere Lieferzyklen.
  2. Rationalisierung und Orchestrierung des Datenflusses – Echtzeit-Inventarereignisse ermöglichen es der KI, Anomalien sofort zu erkennen, anstatt auf Batch-Updates zu warten, und reduzieren gleichzeitig die Anfälligkeit von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ereignisgesteuerte Datenflüsse schaffen ein saubereres, berechenbareres Grundgerüst für Analysen, Forecasts und das Ausnahmemanagement. Und das bedeutet, dass die IT-Abteilung weniger Fehler beheben muss und mehr Zeit für Innovationen hat.

  3. Einführung von hybriden Integrationsmustern – Wenn beispielsweise eine Bank ihre lokalen Transaktionsdaten für KI-Dienste in der Cloud zur Verfügung stellt, vermeidet sie kostspielige Neuprogrammierungen und ermöglicht gleichzeitig eine moderne Erkenntnisgewinnung. Dieses Muster gilt für alle Branchen. Die hybride Integration sorgt dafür, dass Altsysteme stabil bleiben, während neue Cloud-Funktionen schnell skaliert werden können. Und so kann die IT-Abteilung in einem Tempo modernisieren, das das Unternehmen verkraften kann.
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Schaffung der Grundlage für eine Integrationsplattform

Fragmentierte Integrationsansätze und benutzerdefinierte Skripte erschweren die Skalierung von KI-gestützten Workflows. Eine einheitliche Integrationsplattform bietet der IT-Abteilung eine einheitliche Möglichkeit zur Zentralisierung der Systemkonnektivität, zur Ersetzung fragiler benutzerdefinierter Builds durch wiederverwendbare Komponenten und zur Durchsetzung von Governance für jede API, jedes Ereignis und jeden Workflow. Dieser Fokus wird in den folgenden Prioritäten deutlich:

  • Einführung eines iPaaS zur Zentralisierung von Integrationsfunktionen
  • Ersetzung von fragilen kundenspezifischen Integrationen durch wiederverwendbare Konnektoren
  • Bereitstellung einer zentralen Steuerung, Überwachung und Lebenszyklusverwaltung

Die Modernisierung der Integration bringt erhebliche Vorteile für die IT und das Unternehmen als Ganzes. Eine stärkere Architektur reduziert Ausnahmen, verringert den manuellen Aufwand und verbessert die Systemzuverlässigkeit, sodass sich die Teams von der ständigen Schadensbegrenzung auf die Förderung von Innovationen konzentrieren können. Mit saubereren Datenflüssen und geregelten APIs lassen sich KI-Initiativen schneller umsetzen, leichter skalieren und liefern einen messbaren Wert für den gesamten Betrieb.

Die neueste Forrester Wave: Integration Platform as a Service, Q3 2025 unterstreicht diesen Wandel und zeigt, dass einheitliche, hybride Plattformen fragmentierte Stacks in Bezug auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Time-to-Value durchweg übertreffen. Eine moderne Integrationsbasis versetzt Unternehmen in die Lage, schneller zu agieren, sich früher anzupassen und intelligenter zu konkurrieren.

Die Forrester Wave: Integration Platform as a Service, Q3 2025 beschreibt die Architekturen, Fähigkeiten und Muster, die Unternehmen bei der Reduzierung der Fragmentierung, der Stärkung des Datenflusses und dem Aufbau einer KI-fähigen Grundlage helfen. Lesen Sie den Bericht, um zu verstehen, wie führende Unternehmen ihre Integrationsarchitektur modernisieren – und wo Ihre eigene Roadmap als nächstes hinführen kann.

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Nishant Nair

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