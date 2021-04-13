Indem wir Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (die sog. STEM-, auf deutsch: MINT-Fächer) zu einem integralen Bestandteil der akademischen Ausbildung in der Sekundarstufe machen, können wir nicht nur die Zukunft unserer Kinder besser sichern, sondern auch die Vielfalt des Denkens und der Perspektiven in diesen Bereichen verbessern.

Mir wurde zum ersten Mal bewusst, wie viel Spaß es mir macht, Kindern und Jugendlichen etwas über Technologie beizubringen, als ich die Gelegenheit hatte, der gesamten fünften Klasse meiner Nichte zu zeigen, wie man Webseiten erstellt. Ihre Begeisterung war spürbar – ich konnte sehen, wie in ihren Köpfen die Glühbirnen ausgingen, als sie merkten, dass sie programmieren konnten. Sie baten sogar um Hausaufgaben, weil sie unbedingt wissen wollten, was sie als Nächstes erreichen können.

Als ADP Anfang des Jahres wegen der COVID-19-Pandemiebeschränkungen nach virtuellen Freiwilligenaktivitäten suchte, wandte sich IBM an uns, weil sie Teilnehmer für ihr Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH) Programm suchten. Ich denke, es war eine perfekte Kombination.