Indem wir Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (die sog. STEM-, auf deutsch: MINT-Fächer) zu einem integralen Bestandteil der akademischen Ausbildung in der Sekundarstufe machen, können wir nicht nur die Zukunft unserer Kinder besser sichern, sondern auch die Vielfalt des Denkens und der Perspektiven in diesen Bereichen verbessern.
Mir wurde zum ersten Mal bewusst, wie viel Spaß es mir macht, Kindern und Jugendlichen etwas über Technologie beizubringen, als ich die Gelegenheit hatte, der gesamten fünften Klasse meiner Nichte zu zeigen, wie man Webseiten erstellt. Ihre Begeisterung war spürbar – ich konnte sehen, wie in ihren Köpfen die Glühbirnen ausgingen, als sie merkten, dass sie programmieren konnten. Sie baten sogar um Hausaufgaben, weil sie unbedingt wissen wollten, was sie als Nächstes erreichen können.
Als ADP Anfang des Jahres wegen der COVID-19-Pandemiebeschränkungen nach virtuellen Freiwilligenaktivitäten suchte, wandte sich IBM an uns, weil sie Teilnehmer für ihr Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH) Programm suchten. Ich denke, es war eine perfekte Kombination.
Das P-TECH-Modell von IBM umfasst die Klassenstufen 9 bis 14 und ermöglicht es Schülern, vor allem aus benachteiligten Schichten, in einem sechsjährigen Programm sowohl einen High School-Abschluss als auch einen kostenlosen Associates Degree in einem STEM-Fach zu erwerben. Das Programm trägt dazu bei, dass Kinder, die sich für Technik interessieren, die Möglichkeit haben, sich die Fähigkeiten anzueignen, die sie für die Berufsvorbereitung benötigen.
Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Studenten lernen, ist das Lösen von Problemen. Als IBM also die Idee hatte, ADP und Studenten des P-TECH-Programms der Panther Academy an einer Design-Thinking-Session teilnehmen zu lassen, bei der es um das Lösen von Problemen geht, war dies die ideale Wahl. Das Ziel: eine neue mobile App entwickeln.
Siebzehnjährige Kinder sind bereits sehr technikaffin. Als sie in der Design-Thinking-Session anfingen, Ideen zu sammeln und sie in einer mobilen Anwendung umzusetzen, konzentrierten sie sich auf Themen, die sie interessierten. Letztendlich haben sie eine App für die Finanzplanung entwickelt, was ich in ihrem Alter nicht einmal in Erwägung gezogen habe.
Kooperationen wie die zwischen ADP und IBM, die unterprivilegierten Kindern helfen, sind unglaublich wichtig. Meine zwei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Erfahrung sind: Erstens, investieren Sie in die Zukunft der Kinder, indem Sie an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Das hat große Auswirkungen auf die Zukunft, nicht nur für die Kinder, sondern für die gesamte Bevölkerung, denn wir alle werden von ihren Ideen und den von ihnen entwickelten Anwendungen profitieren. Und zweitens gewinnen wir durch diese Möglichkeiten eine Vielfalt von Gedanken aus der einzigartigen Perspektive der Kinder, die zu besseren Anwendungen, Software-Tools und Technologien führen wird.
Teil von P-Tech zu sein und zu sehen, welche Möglichkeiten die Kinder bekommen, beflügelt meine Leidenschaft für den Lehrerberuf. Im Laufe meiner Karriere möchte ich mehr Kindern die Möglichkeit geben, zu lernen und einen Weg zum College und zu einem Beruf in der Technologiebranche zu finden. In der Zwischenzeit bin ich stolz darauf, für ein Unternehmen wie ADP zu arbeiten, das seinen Mitarbeitern die Zeit gibt, das Leben benachteiligter Kinder positiv zu beeinflussen. Das ist unglaublich wichtig, denn ihre Zukunft ist unsere Zukunft.
Sehen Sie, wie ADP und IBM benachteiligten Kindern helfen, technische Expertise für Karrierechancen zu erwerben:
ADP hilft unterprivilegierten Kindern, technisches Wissen für ihre Karriere zu erwerben