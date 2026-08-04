Laut dem 2025 Work Trend Index Annual Report von Microsoft zeichnen sich „Frontier Firms“ durch fünf Kernmerkmale aus, darunter der aktive Einsatz von KI-Agenten und der Reifegrad im Bereich KI.

Nur 9 % der Führungskräfte geben an, ein Frontier-Unternehmen zu leiten – und diese Zahl spiegelt weder den Ehrgeiz noch die Investitionen wider. Sie verdeutlicht vielmehr, wie schwierig eine echte Transformation tatsächlich ist.

Führungskräfte aus verschiedenen Branchen stellen sich dieselbe Frage: „Wir haben in KI investiert, wir haben Pilotprojekte durchgeführt – warum sind wir dann noch nicht weiter gekommen?“ Die ehrliche Antwort lautet: Investitionen und die Einführung allein reichen nicht aus.

Die führenden Unternehmen geben nicht unbedingt mehr Geld aus, sondern treffen andere Entscheidungen hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer Arbeitsabläufe.