Laut dem 2025 Work Trend Index Annual Report von Microsoft zeichnen sich „Frontier Firms“ durch fünf Kernmerkmale aus, darunter der aktive Einsatz von KI-Agenten und der Reifegrad im Bereich KI.
Nur 9 % der Führungskräfte geben an, ein Frontier-Unternehmen zu leiten – und diese Zahl spiegelt weder den Ehrgeiz noch die Investitionen wider. Sie verdeutlicht vielmehr, wie schwierig eine echte Transformation tatsächlich ist.
Führungskräfte aus verschiedenen Branchen stellen sich dieselbe Frage: „Wir haben in KI investiert, wir haben Pilotprojekte durchgeführt – warum sind wir dann noch nicht weiter gekommen?“ Die ehrliche Antwort lautet: Investitionen und die Einführung allein reichen nicht aus.
Die führenden Unternehmen geben nicht unbedingt mehr Geld aus, sondern treffen andere Entscheidungen hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer Arbeitsabläufe.
Frontier Firmen arbeiten auf der Grundlage von bedarfsorientierter oder proaktiver Intelligenz, die von hybriden Teams aus Menschen und KI-Agenten vorangetrieben wird, um eine schnellere Skalierung, größere Agilität und eine beschleunigte Wertschöpfung zu ermöglichen. Da nur 9 % der Führungskräfte angeben, dass ihre Unternehmen diese Kriterien erfüllen, vergrößert sich die Kluft hinsichtlich der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit zunehmend, da die Fähigkeiten von Frontier-Firmen in einer KI-gestützten Wirtschaft zur Grundvoraussetzung werden.
Die Risiken für Unternehmen, die sich nicht mit dem Umfeld weiterentwickeln, nehmen weiter zu. Da Unternehmen, die KI und eine agentengesteuerte Transformation vorantreiben, effizienter arbeiten, werden diejenigen, die dies nicht tun, weiter zurückfallen.
Was den meisten nicht bewusst ist: Führung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Frontier-Firma. Führungskräfte tätigen gezielte Investitionen in die Unternehmensstrategie, Datenqualität, Sicherheit, Compliance und Governance. Diese Entscheidungen mögen zwar kurzfristig Kosten verursachen oder die Einführung in der Anfangsphase verlangsamen, ermöglichen jedoch langfristigen Erfolg.
Die Grenze ist nicht statisch; sie entwickelt sich weiter, da sich die 9 % der Führungskräfte, die die „Frontier“-Kriterien erfüllen, ständig verändern. Die Kluft vergrößert sich nicht aufgrund fehlender Tools, sondern aufgrund einer verzögerten Transformation. Der „Frontier“-Status wird durch die kontinuierliche Neugestaltung der Art und Weise, wie sich Arbeit, Entscheidungen und Wertschöpfung im Zuge der KI weiterentwickeln, errungen und immer wieder neu bestätigt.
Der Einsatz von KI hat in den letzten Jahren rasant zugenommen und sich von der Experimentierphase hin zu konkreten Auswirkungen auf Unternehmen entwickelt. Diese Entwicklung lässt sich in drei unterschiedliche Phasen unterteilen.
1. Mensch mit Assistent: Zu Beginn diente die KI dazu, die individuelle Produktivität zu steigern. Mitarbeiter nutzten Assistenten, um Inhalte zu entwerfen, Daten zu analysieren und einfache Aufgaben zu automatisieren. Die Produktivitätsgewinne sind weitgehend individuell und lokal begrenzt. Die meisten unserer Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, haben an diesem Punkt begonnen: Mitarbeiter nutzen KI, um ihre Produktivität zu steigern, doch die Ergebnisse sind oft uneinheitlich und isoliert.
2. Mensch-Agenten-Teams: In der Folge verlagerte sich die Arbeit hin zur gemeinsamen Ausführung durch Menschen und Agenten. Diese reagieren nicht mehr nur auf Prompts, sondern können nun mehrstufige Prozesse koordinieren und ausführen. Menschen können die Arbeit nun gestalten und koordinieren. Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Sprung gegenüber dem Modell „Mensch mit Assistent“ dar, bei dem Agenten bereits autonomer agierten, birgt jedoch nach wie vor potenzielle Nachteile.
3. Von Menschen geführt, von Agenten ausgeführt: Nun legen Führungskräfte die Richtung, die Zielsetzung und die Leitplanken fest. An diesem Punkt beginnen sich Frontier-Firmen wirklich abzuzeichnen. KI-Agenten führen Prozesse und Abläufe in großem Maßstab durch, beschleunigen die Entscheidungsfindung und treiben das Innovationstempo voran.
Aus unserer Sicht erzielen Kunden, die die Fähigkeiten einer Frontier-Firma erfüllen, eine gesteigerte Produktivität und geringere Kosten, was einen erheblichen Mehrwert für Mitarbeiter und Stakeholder schafft. Dies ist das Ziel, das alle Führungskräfte mit ihren Unternehmen anstreben sollten.
Viele Unternehmen erkennen zwar die Bedeutung der Entwicklung zu einer Frontier-Firma an, doch weitaus weniger haben eine klare Vorstellung davon, welche Fähigkeiten für diese Transformation tatsächlich erforderlich sind. Es gibt keine einzelne Maßnahme. Fortschritte an der Grenze werden durch eine durchdachte Verknüpfung von Strategie, Technologie und Veränderungen des Betriebsmodells vorangetrieben.
Auch wenn jeder Weg anders aussieht, zeichnen sich Frontier-Firmen doch stets durch einige grundlegende Fähigkeiten aus.
Keine einzelne KI-Lösung oder kein einzelnes KI-Tool kann ein Unternehmen zu einer Frontier-Firma machen. Sie müssen mit dem großen Ganzen beginnen. Erfolg beginnt mit dem Aufbau eines soliden Fundaments, das eine langfristige, von KI und Eigeninitiative getragene Vision ermöglicht. Das bedeutet, dass Unternehmen bei der Konzeption Skalierbarkeit, Sicherheit, Ausfallsicherheit und Compliance im Blick behalten müssen.
Schrittweise Upgrades bestehender Umgebungen mögen zwar kurzfristige Vorteile bringen, können aber später auch kostspielige Rückschritte verursachen. Ein bewussterer architektonischer Ansatz ermöglicht es Unternehmen, schneller voranzukommen und dabei weniger Umgestaltungen vornehmen zu müssen.
In unserer Zusammenarbeit mit Kunden haben wir festgestellt, dass die Unternehmen, die an der Spitze stehen, selten diejenigen sind, die mit den meisten Tools begonnen haben. Vielmehr sind es jene, die bei der Schaffung ihrer Grundlage von Anfang an am bedachtesten vorgegangen sind.
Wenn die Daten noch nicht für die Übertragung bereit sind, ist Ihr Unternehmen noch nicht bereit für eine Skalierung. Frontier-Firmen sollten Daten als Input betrachten, der von höchstmöglicher Qualität sein muss, damit er zu einem vertrauenswürdigen, geregelten Asset wird, das intelligente Systeme antreibt. Unternehmen müssen sicher sein können, dass ihre Systeme und Daten konform, sicher, mit Observability und für diejenigen zugänglich sind, die sie benötigen. Immer wieder haben wir beobachtet, dass die Datenbereitschaft zum versteckten Engpass wird, da es schwieriger ist, funktionsübergreifendes Engagement aufrechtzuerhalten als jede technologische Entscheidung.
Der Einsatz einer Vielzahl von Tools führt selten zum Erfolg. Tatsächlich leiden die meisten Unternehmen unter einem übermäßigen Wildwuchs durch verschiedene Anbieter und Datenformate. Durch die Vereinfachung der Beschaffung und die Zusammenführung der Daten auf einer geringeren Anzahl von Plattformen können Kunden ihren Weg zur Frontier-Firma beschleunigen. Zudem können sie ihre Kosten- und Effizienzgewinne steigern und gleichzeitig den Zugriff auf Daten und Systeme innerhalb der gesamten Organisation verbessern. Durch die sofort erzielten Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen können Kunden die eingesparten Mittel schneller reinvestieren, um ihre „Frontier Firm“-Initiativen voranzutreiben.
Eine Frontier-Transformation findet nicht isoliert statt. Führende Unternehmen gehen über vereinzelte Pilotprojekte und Machbarkeitsstudien hinaus, um KI unternehmensweit zu verankern. Dies bedeutet, KI in Workflows, Entscheidungsprozesse und Geschäftsprozesse zu integrieren – und nicht nur in technische Aufgaben. Wenn KI funktionsübergreifend umgesetzt wird, entwickelt sich das gesamte Unternehmen gemeinsam weiter, anstatt durch isolierte Fortschritte eingeschränkt zu werden. Wenn Kunden nach einem erfolgreichen Pilotprojekt, das sich nicht skalieren lässt, auf der Stelle treten, liegt dies in der Regel nicht daran, dass die Technologie versagt hat. Vielmehr liegt es daran, dass das Change Management, die Anreize und der Workflow nicht von Anfang an auf das gesamte Unternehmen ausgerichtet waren.
Es ist wichtig zu betonen, dass die 9 % kein feststehender Endwert ist. Es handelt sich um einen dynamischen Indikator, der sich weiterhin verändern wird, wenn die Modelle ausgereifter werden und der tatsächliche Wert der agentischen KI zum Tragen kommt.
Unternehmen müssen nicht abwarten, bis sich diese Zahl ändert, um zu handeln. Indem sie jetzt in die richtigen grundlegenden Kompetenzen investieren, können Führungskräfte ihre Unternehmen so aufstellen, dass sie an der Innovationsfront bedeutende Fortschritte erzielen. Falls Sie noch nicht damit begonnen haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Partnerschaften können auf dem Weg zur Transformation eine entscheidende Rolle spielen. Gemeinsam unterstützen IBM und Microsoft Unternehmen dabei, die Fähigkeiten zu konzipieren, aufzubauen und zu betreiben, die erforderlich sind, um an der Spitze zu agieren. Unternehmen können wettbewerbsfähig bleiben, während sich das Umfeld von Cloud und Modernisierung hin zu einer verantwortungsvollen KI-Governance verlagert.
Frontier-Firmen mögen heutzutage zwar selten sein, doch mit der richtigen Führungsmentalität, architektonischem Mut und vertrauensvollen Partnerschaften sind neues Wachstum und neue Fähigkeiten durchaus in greifbarer Nähe.
Das IBM-Microsoft-Gipfeltreffen ebnet den Kunden den Weg, sich zu einer Frontier-Firma zu entwickeln