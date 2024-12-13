Bei IBM glauben wir, dass Technologie, insbesondere KI, eine entscheidende Rolle dabei spielt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeit auf effiziente und finanziell tragfähige Weise zu erreichen. Nachhaltigkeit ist zu einem integralen Bestandteil der Unternehmensstrategien weltweit geworden – wir sehen das bei unseren Kunden und auf einer viel breiteren Ebene mit 76 % der Führungskräfte, die zustimmen, dass Nachhaltigkeit für ihr Geschäft von zentraler Bedeutung ist. Doch Wahrnehmungen und Prioritäten variieren weltweit.
Der Bericht „State of Sustainability Readiness 2024“ ist eine aktuelle umfassende Umfrage, die unabhängig von Morning Consult durchgeführt und von IBM gesponsert, analysiert und veröffentlicht wurde. Der Bericht verdeutlicht, wie verschiedene geografische Regionen Herausforderungen der Nachhaltigkeit angehen und wie sie IT für Nachhaltigkeitsinvestitionen nutzen.
Der Bericht „The State of Sustainability Readiness 2024“ untersuchte die Antworten von über 2.790 Führungskräften aus neun wichtigen Volkswirtschaften, darunter die USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Japan und Australien. Dabei wurden in fast allen Regionen Lücken in den Nachhaltigkeitszielen und -erwartungen zwischen den C-Suite und den VP-Entscheidungsträgern aufgedeckt. Lassen Sie uns einen Blick auf drei der wichtigsten Erkenntnisse werfen, die wir dabei gewonnen haben.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Insgesamt sind C-Suite-Führungskräfte optimistischer als ihre Vizepräsidenten und Direktoren, wenn es darum geht, die Resilienz zu stärken. Auf globaler Ebene betrachteten 67 % der befragten Top-Führungskräfte ihre Bemühungen zur Resilienz als proaktiv, verglichen mit nur 56 % der Entscheidungsträger auf niedrigerer Ebene. Diese Diskrepanz könnte auf eine mangelnde Abstimmung innerhalb des Unternehmens hinsichtlich der Nachhaltigkeit zurückzuführen sein. In manchen Situationen sind diese Nachhaltigkeitsziele nicht in die verschiedenen Funktionen eines Unternehmens integriert, was zu einer Diskrepanz bei der Entscheidungsfindung führen kann.
Diese Ungleichheit, die Themen wie finanzielle Risiken, physische Infrastrukturrisiken und Lieferkettenrisiken umfasst, spiegelt sich auch auf regionaler Ebene wider. Ein interessanter Sonderfall ist Australien. In Bezug auf die Einschätzung der australischen Befragten, auf Klimarisiken vorbereitet zu sein, zeigte der Bericht, dass die Entscheidungsträger von Vizepräsidenten mehr Selbstvertrauen zeigten als ihre C-Suite-Kollegen.
In Brasilien, Deutschland und Indien ist die C-Suite eher der Meinung, dass ihr Unternehmen umfassend auf finanzbezogene Klimarisiken vorbereitet ist, als die Vizepräsidenten und Direktoren. Im Gegensatz dazu glauben VPs und Direktoren in Australien eher als C-Suite, dass ihr Unternehmen vollständig auf Klimarisiken der Lieferkette vorbereitet ist.
In den USA, Großbritannien, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Führungskräfte der C-Suite ihr Unternehmen eher als Chance denn als Kostenmotiv für Investitionen in die Nachhaltigkeit betrachten als die der VPs und Direktoren. In Australien ist das Gegenteil der Fall; Vizepräsidenten und Direktoren betrachten ihr Unternehmen im Vergleich zu C-Suite-Exekutiven eher als chancenorientiert denn als kostenorientiert.
Die C-Suite-Führungskräfte in den USA, Kanada, Japan und Australien betrachten ihr Unternehmen deutlich eher als proaktiv in ihren Klimaresilienzbemühungen im Vergleich zu Entscheidungsträgern auf niedrigerer Ebene.
Die C-Suite in den USA, Japan und Australien geht eher davon aus, dass ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten über Scope-3-Emissionen berichten kann, als Personen in niedrigeren Entscheidungspositionen.
Die unterschiedlichen Wahrnehmungen von CEOs und VP-Entscheidungsträgern sind mehr als nur Meinungsverschiedenheiten; sie deuten auf eine grundlegende Diskrepanz innerhalb des Unternehmens hin. Wenn Führungskräfte hinsichtlich Prioritäten, Herausforderungen und Stärken nicht richtig aufeinander abgestimmt sind oder dies nicht ordnungsgemäß im gesamten Unternehmen umsetzen, kann es schwierig sein, Entscheidungen darüber zu treffen, wo und wie viel in IT investiert werden soll – und es erschwert die Abstimmung der Strategie mit Nachhaltigkeit, um eine echte Wirkung zu erzielen.
Abgesehen von Wahrnehmungslücken offenbarte der Bericht einige interessante geografische Erkenntnisse zum Einsatz von KI für Nachhaltigkeit. Weltweit glauben 90 %, dass KI einen positiven Einfluss auf Nachhaltigkeitsziele haben kann. Der weltweite Durchschnitt für den aktiven Einsatz von KI im Unternehmen liegt jedoch bei 44 %. In Indien liegt dieser Durchschnitt bei 64 %, was höher ist als in jedem anderen befragten Land.
In Japan scheinen die Wirtschaftsführer mit einer KI-Lähmung konfrontiert zu sein. Nur 31 % der japanischen Unternehmen nutzen derzeit KI für die Nachhaltigkeit, obwohl 83 % der Führungskräfte erwarten, dass KI einen positiven Einfluss auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ihres Unternehmens hat.
Hinsichtlich des Gefühls, für die Nutzung von Daten zur Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen gerüstet zu sein, ergab der Bericht, dass in Brasilien 7 von 10 befragten Unternehmen sehr zuversichtlich sind, Daten zur Verfolgung von Nachhaltigkeit nutzen zu können. Das ist deutlich höher als der globale Durchschnitt.
In Deutschland hingegen sind nur 4 von 10 befragten Unternehmen zuversichtlich, dass sie Daten zur Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen nutzen können, was einen geringeren Reifegrad als den globalen Durchschnitt aufweist.
Ob Unternehmen eine Wahrnehmungslücke zwischen der C-Suite und den Entscheidungsträgern auf Vizepräsidentenebene haben oder ob sie das Gefühl haben, dass es ihnen an Reife im Umgang mit Daten zur Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen mangelt – eine ganzheitliche Sichtweise ist von entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen herausfinden, was im Unternehmen funktioniert und was nicht, um Nachhaltigkeit erfolgreich voranzutreiben.
Der IBM-Bericht „State of Sustainability Readiness 2024“ enthält wichtige Empfehlungen für Unternehmensleiter und Unternehmen, die sich mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchten. Der Bericht skizziert die Möglichkeiten für KI-gestützte Tools. Diese können beispielsweise helfen, Klimarisikoszenarien wie Wetter oder lokale Katastrophen zu simulieren. Dieser Ansatz kann die nötigen Erkenntnisse liefern, um die Auswirkungen auf das Klima zu adressieren und Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen.
Es ist klar, dass die Herausforderung im Bereich Daten weiterhin besteht – eine, die angegangen werden muss, um eine Grundlage für die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu schaffen und das volle Potenzial der KI freizuschalten. Der Bericht empfiehlt, Daten zu nutzen, um die Wahrnehmungslücke zwischen der Führungsebene und den Entscheidungsträgern auf den unteren Ebenen zu verringern. Da sich die wichtigsten Herausforderungen für die Nachhaltigkeit ständig weiterentwickeln, sollten Unternehmen Daten aus ihrem gesamten Unternehmen sammeln, um die unterschiedlichen Wahrnehmungen zwischen Führungskräften und untergeordneten Entscheidungsträgern besser zu verstehen.
Mithilfe von Datenanalyse- und Reporting-Tools lassen sich blinde Flecken aufdecken und Transparenz und Abstimmung im Unternehmen gewährleisten.
Lesen Sie den Bericht „The State of Sustainability Readiness“ 2024
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erhalten Sie einen Einblick in die Trends, die die Welt des nachhaltigen Wirtschaftens prägen, und in die Erkenntnisse, die die Transformation vorantreiben können.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Wenn Sie Nachhaltigkeit einbinden, wird sie zu einem Beschleuniger der Unternehmenstransformation, im Gegensatz zu dem, was sie in so vielen Unternehmen ist – eine Übung in Sachen Berichterstellung oder Buchhaltung.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.
Beschleunigen Sie Ihre Nachhaltigkeitsinitiative, indem Sie mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft planen.