Insgesamt sind C-Suite-Führungskräfte optimistischer als ihre Vizepräsidenten und Direktoren, wenn es darum geht, die Resilienz zu stärken. Auf globaler Ebene betrachteten 67 % der befragten Top-Führungskräfte ihre Bemühungen zur Resilienz als proaktiv, verglichen mit nur 56 % der Entscheidungsträger auf niedrigerer Ebene. Diese Diskrepanz könnte auf eine mangelnde Abstimmung innerhalb des Unternehmens hinsichtlich der Nachhaltigkeit zurückzuführen sein. In manchen Situationen sind diese Nachhaltigkeitsziele nicht in die verschiedenen Funktionen eines Unternehmens integriert, was zu einer Diskrepanz bei der Entscheidungsfindung führen kann.

Diese Ungleichheit, die Themen wie finanzielle Risiken, physische Infrastrukturrisiken und Lieferkettenrisiken umfasst, spiegelt sich auch auf regionaler Ebene wider. Ein interessanter Sonderfall ist Australien. In Bezug auf die Einschätzung der australischen Befragten, auf Klimarisiken vorbereitet zu sein, zeigte der Bericht, dass die Entscheidungsträger von Vizepräsidenten mehr Selbstvertrauen zeigten als ihre C-Suite-Kollegen.

In Brasilien, Deutschland und Indien ist die C-Suite eher der Meinung, dass ihr Unternehmen umfassend auf finanzbezogene Klimarisiken vorbereitet ist, als die Vizepräsidenten und Direktoren. Im Gegensatz dazu glauben VPs und Direktoren in Australien eher als C-Suite, dass ihr Unternehmen vollständig auf Klimarisiken der Lieferkette vorbereitet ist.

In den USA, Großbritannien, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Führungskräfte der C-Suite ihr Unternehmen eher als Chance denn als Kostenmotiv für Investitionen in die Nachhaltigkeit betrachten als die der VPs und Direktoren. In Australien ist das Gegenteil der Fall; Vizepräsidenten und Direktoren betrachten ihr Unternehmen im Vergleich zu C-Suite-Exekutiven eher als chancenorientiert denn als kostenorientiert.

Die C-Suite-Führungskräfte in den USA, Kanada, Japan und Australien betrachten ihr Unternehmen deutlich eher als proaktiv in ihren Klimaresilienzbemühungen im Vergleich zu Entscheidungsträgern auf niedrigerer Ebene.

Die C-Suite in den USA, Japan und Australien geht eher davon aus, dass ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten über Scope-3-Emissionen berichten kann, als Personen in niedrigeren Entscheidungspositionen.

Die unterschiedlichen Wahrnehmungen von CEOs und VP-Entscheidungsträgern sind mehr als nur Meinungsverschiedenheiten; sie deuten auf eine grundlegende Diskrepanz innerhalb des Unternehmens hin. Wenn Führungskräfte hinsichtlich Prioritäten, Herausforderungen und Stärken nicht richtig aufeinander abgestimmt sind oder dies nicht ordnungsgemäß im gesamten Unternehmen umsetzen, kann es schwierig sein, Entscheidungen darüber zu treffen, wo und wie viel in IT investiert werden soll – und es erschwert die Abstimmung der Strategie mit Nachhaltigkeit, um eine echte Wirkung zu erzielen.