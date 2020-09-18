Tags
Die 5 wichtigsten Vorteile von Software-as-a-Service (SaaS)

Goldfarbene Glasfassaden von Einkaufszentren in Hongkong

Software-as-a-Service (SaaS) ist ein Cloud-Computing-Angebot, das Benutzern Zugriff auf die cloudbasierte Software eines Anbieters bietet. Was sind die Hauptvorteile der Verwendung von SaaS?

SaaS bietet eine interessante Alternative zur Standard-Softwareinstallation in der Geschäftsumgebung (traditionelles Modell), bei der Sie den Server aufbauen, die Anwendung installieren und konfigurieren müssen. Stattdessen befinden sich die Anwendungen in einem entfernten Cloud-Netzwerk, auf das über das Web oder eine API zugegriffen wird, und es funktioniert wie eine Mietlösung. Sie und Ihr Unternehmen sind berechtigt, die Software für einen bestimmten Zeitraum zu nutzen und dafür zu bezahlen.

Im Folgenden sind fünf der wichtigsten Vorteile der Nutzung von SaaS aufgeführt:

1. Verkürzte Zeit bis zum Nutzen

Software-as-a-Service (SaaS) unterscheidet sich vom traditionellen Modell dadurch, dass die Software (Anwendung) bereits installiert und konfiguriert ist. Sie können den Server einfach für eine Instanz in der Cloud bereitstellen und in ein paar Stunden haben Sie die Anwendung einsatzbereit. Dies reduziert die Zeit für Installation und Konfiguration und kann Probleme verringern, die die Softwarebereitstellung behindern.

2. Geringere Kosten

SaaS bietet erhebliche Kosteneinsparungen, da es üblicherweise in einer gemeinsam genutzten oder Multi-Tenant-Umgebung betrieben wird, wo die Kosten für Hardware und Softwarelizenzen im Vergleich zum traditionellen Modell gering sind.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie Ihre Kundenbasis schnell vergrößern können, da SaaS kleinen und mittleren Unternehmen erlaubt, eine Software zu nutzen, die sie sonst wegen der hohen Lizenzkosten nicht nutzen würden.

Die Wartungskosten werden ebenfalls reduziert, da der SaaS-Anbieter die Umgebung besitzt und sie unter allen Kunden aufgeteilt wird, die diese Lösung nutzen.

3. Skalierbarkeit und Integration

Üblicherweise befinden sich SaaS-Lösungen in skalierbaren Cloud-Umgebungen und verfügen über Integrationen mit anderen SaaS-Angeboten. Im Vergleich zum traditionellen Modell müssen Sie keinen weiteren Server oder Software kaufen. Sie müssen lediglich ein neues SaaS-Angebot aktivieren, die Serverkapazitätsplanung übernimmt der SaaS-Anbieter. Außerdem haben Sie die Flexibilität, Ihre SaaS-Nutzung je nach Bedarf nach oben oder unten zu skalieren.

4. Neue Versionen (Upgrades)

Bei SaaS aktualisiert der Anbieter die Lösung und stellt sie seinen Kunden zur Verfügung. Der Aufwand und die Kosten für Upgrades und neue Versionen sind geringer als beim traditionellen Modell, bei dem man in der Regel gezwungen ist, ein Upgrade-Paket zu kaufen und zu installieren (oder für spezialisierte Dienstleistungen zu bezahlen, um die Umgebung zu aktualisieren).

5. Einfache Bedienung und Durchführung von Machbarkeitsstudien

SaaS-Angebote sind einfach zu bedienen, da sie bereits integrierte Best Practices und Beispiele enthalten. Nutzer können Proof-of-Concepts erstellen und die Softwarefunktionalität oder eine neue Versionsfunktion im Voraus testen. Außerdem können Sie mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Versionen einrichten und eine reibungslose Migration durchführen. Auch in großen Umgebungen können Sie SaaS-Angebote nutzen, um die Software vor dem Kauf zu testen.

