Fachkräftemangel in direktem Zusammenhang mit finanziellen Verlusten bei Data Breaches

Laut Cybersicherheitsexperten ist der Incident-Response-Spezialist eine der entscheidendsten Rollen bei der Reduzierung der Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen. Die IBM-Berichte aus den Jahren 2020 und 2022 machen deutlich, dass die Fähigkeit, Sicherheitslücken schnell zu erkennen, einzudämmen und deren Auswirkungen zu mindern, die Kosten radikal senken kann, und das gilt auch heute noch.

Ein gut aufgestelltes Sicherheitsteam mit vielfältigen Kompetenzen ist zwar für die meisten Unternehmen das Ideal, bleibt aber für viele unerreichbar.

Auch das Fachwissen im Bereich Cloud-Sicherheit wird zunehmend geschätzt, da immer mehr Unternehmen Daten in die Cloud migrieren.

Starke Programmierkenntnisse für sichere Entwicklung und Automatisierung sind ebenfalls knapp. Die Kompetenz in Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement-Tools (SIEM) sowie Bedrohungsjagdtechniken kann die Erkennung und Reaktionszeiten erheblich verbessern.

Technische Fähigkeiten sind zwar entscheidend, aber auch Soft Skills sind überraschend wichtig. Die wichtigste Soft Skill ist natürlich die Kommunikation. Cybersicherheit-Profis müssen in der Lage sein, komplizierte Sicherheitskonzepte, -prozesse und -bedrohungen auch Nicht-Sicherheitsfachleuten und nicht-technischen Personen im Unternehmen zu erklären.

In Incident-Response-Szenarien kann es den Unterschied zwischen einem eingegrenzten Vorfall und einem ausgewachsenen Data Breach ausmachen, wenn man unter Druck ruhig bleibt und schnelle fundierte Entscheidungen trifft. Problemlösungskompetenzen sind auch dann entscheidend, wenn Teams mit unbekannten Bedrohungen konfrontiert werden und kreatives Denken erforderlich ist, um individuelle Strategien zu entwickeln.