Beginnen wir mit dem Herzen jeder Anwendung: dem dahinterstehenden Modell. Aber nicht jedes KI-Problem benötigt ein Modell mit Hunderten von Milliarden von Parametern. Kleine, auf die Domäne abgestimmte Modelle können bei bestimmten Aufgaben oft mit großen Modellen mithalten oder diese sogar übertreffen. Sie bieten eine vergleichbare Genauigkeit zu einem Bruchteil der Kosten und eine schnellere Inferenz. Wenn Sie sich auf die Textzusammenfassung und -analyse, die Codegenerierung, die Dokumenten-QA oder andere klar umsetzbare Probleme konzentrieren, können Entwicklungsteams:

Niedrigere Inferenzkosten pro Anfrage, was es für große Agentenflotten wirtschaftlich rentabel macht

Reduzierung der Latenz auf Reaktionszeiten im Subsekundenbereich, was für interaktive Workflows und Prozesse mit menschlicher Interaktion entscheidend ist

Bereitstellen in Hybrid- oder Edge-Umgebungen, um Cloud-Ausgangsgebühren zu vermeiden, während Datensouveränität und Compliance gewährleistet werden

Bei der Auswahl des richtigen Modells geht es nicht darum, die höchste Parameteranzahl zu verfolgen, sondern vom ersten Tag an die Kosten pro Nutzung, die Latenz-to-Value und die Metriken für die Aufgabe zu bewerten.