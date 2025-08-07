Die alten Regeln der Unternehmenssoftwareentwicklung – wie etwa Roadmaps von sechs bis zwölf Monaten, umfangreiche Vorab-Infrastruktur und monolithische Releases – können mit unserer KI-gestützten Welt der neuen Generation nicht mehr mithalten. Es ist an der Zeit, die alten Regeln über Bord zu werfen, Ihren Entwicklungsansatz neu zu erfinden und zu überdenken, wie Sie Ihre Anwendungen erstellen – und zwar anhand dieser sechs Mantras:
Beginnen wir mit dem Herzen jeder Anwendung: dem dahinterstehenden Modell. Aber nicht jedes KI-Problem benötigt ein Modell mit Hunderten von Milliarden von Parametern. Kleine, auf die Domäne abgestimmte Modelle können bei bestimmten Aufgaben oft mit großen Modellen mithalten oder diese sogar übertreffen. Sie bieten eine vergleichbare Genauigkeit zu einem Bruchteil der Kosten und eine schnellere Inferenz. Wenn Sie sich auf die Textzusammenfassung und -analyse, die Codegenerierung, die Dokumenten-QA oder andere klar umsetzbare Probleme konzentrieren, können Entwicklungsteams:
Bei der Auswahl des richtigen Modells geht es nicht darum, die höchste Parameteranzahl zu verfolgen, sondern vom ersten Tag an die Kosten pro Nutzung, die Latenz-to-Value und die Metriken für die Aufgabe zu bewerten.
Der Erfolg von generativer KI hängt von mehr als nur der Wahl eines Modells ab. Sie müssen das richtige Modell für die Aufgabe auswählen und es mit den Tools, Plattformen und Entwicklungspraktiken umgeben, die KI in echte Geschäftsergebnisse verwandeln. Entwickler und ihre Manager sollten sich für Investitionen in Folgendes einsetzen:
Dieser modulare, offene Ansatz verkürzt die Dauer von Pilotprogrammen auf Wochen statt Monate und ermöglicht es Teams, innerhalb von Minuten neue Agenten zu erstellen und das transformative Potenzial der generativen KI im gesamten Unternehmen freizusetzen.
Wahrhaft verantwortungsvolle KI ist kein nachträglicher Gedanke; sie ist in jede Entwicklungsphase eingebettet. Bei der Entwicklung dieser Anwendungen müssen sich die Entwickler konsequent auf Folgendes konzentrieren:
Durch die Standardisierung der Governance an der Quelle können Entwicklungsteams dazu beitragen, Verzerrung zu reduzieren, die Privatsphäre zu schützen und Vertrauen zu fördern und so den Grundstein für nachhaltige, skalierbare Bereitstellungen generativer KI zu legen.
Sobald Ihre Grundlage mit schnellen, geschäftsfähigen Modellen, modularen Pipelines und verantwortungsvollen Entwicklungspraktiken geschaffen ist, besteht der nächste logische Schritt im neuen Playbook darin, KI durch Agenten zu operationalisieren. Diese Initiative dürfte in Ihrem Unternehmen Gegenstand intensiver Diskussionen sein und ist der Punkt, an dem Theorie messbare Auswirkungen hat.
Ein KI-Agent ist ein halbautonomer „Arbeiter“, der Eingaben, Gründe für Aufgaben und Handlungen überprüft – oft in Zusammenarbeit mit Menschen und anderen Akteuren. Die Integration dieser Agenten in die Workflows von Unternehmen führt zu messbaren Produktivitätssteigerungen.
Dies sind die Lebenszyklusphasen:
Der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von Agenten in großem Maßstab liegt darin, wie effektiv man sie mit schnellen, für Unternehmen entwickelten Modellen kombiniert, um den Agentenlebenszyklus nicht nur möglich, sondern auch produktiv zu gestalten. Dieser Ansatz erfordert sorgfältiges Design, Orchestrierung und Messpraktiken, die technische Komponenten mit Geschäftsergebnissen in Einklang bringen. So gelingt Ihnen diese Integration:
Wenn ein einziges schnelles und kompaktes Modell nur einen kleinen Prozentsatz eines großen Sprachmodells kostet, wird das Hinzufügen zusätzlicher Agenten zu einer marginalen Ausgabe. Diese Ökonomie der Verbreitung bedeutet:
Unternehmen, die diesen Skalenvorteil nutzen, können schneller vom PoC zur unternehmensweiten Produktion hochskalieren. Diese Initiative schaltet die vollen Produktivitätsvorteile der generativen KI frei – von der Reduzierung der Kosten und der Beschleunigung der Markteinführung bis hin zur Verbesserung der Qualität, der Entscheidungsfindung und der Teameffizienz.
Die Annahme dieser sechs Mantras bedeutet nicht nur, bessere KI zu entwickeln – es geht darum, die Art und Weise, wie Innovation entsteht, und den Sitz der Intelligenz innerhalb des Unternehmens neu zu gestalten.
Sie wechseln vom Experimentieren zur Transformation. Entwicklungszyklen verkürzen sich von Monaten auf Wochen. KI-Agenten entwickeln sich von vielversprechenden Prototypen zu kritischen Betreibern. Und die Innovation wird vorhersehbar – nicht zu einem glücklichen Sonderfall, sondern zu einem wiederholbaren Prozess, der in jeden Produkt-Sprint und jede Geschäftsentscheidung eingebettet ist.
Unternehmens-KI wird ihre nächste Grenze wie folgt gestalten:
Die Unternehmens-KI bewegt sich von zentralisierten Mondaufnahmen zu dezentralisierten Dienstprogrammen — von einem riesigen Modell zu vielen Modellen in der richtigen Größe, die funktionsübergreifend eingebettet sind. Die Unternehmen, die gewinnen, entwickeln nicht nur intelligentere Modelle, sondern auch intelligentere Systeme, Teams und Strategien.
Durch diese sechs strategischen Veränderungen modernisieren Sie nicht nur Ihren Stack – Sie machen Ihr Unternehmen zukunftssicher.
Erste Schritte beim Erstellen und Bereitstellen von Agenten mit watsonx.ai
Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Werden Sie Teil der Community für KI-Architekten und -Entwickler, um zu lernen, Ideen zu teilen und sich mit anderen zu vernetzen.
Erkunden Sie den Unterschied zwischen KI-Agenten und -Assistenten und erfahren Sie, wie sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern können.
Wird 2025 das Jahr der KI-Agenten? In dieser Folge von Mixture of Experts besprechen wir KI-Modelle, Agenten, Hardware und Produktveröffentlichungen mit einigen der führenden Experten der Branche.
Ermöglichen Sie Entwicklern die Erstellung, Bereitstellung und Überwachung von KI-Agenten mit dem IBM watsonx.ai Studio.
Erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionenpakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt.
Erzielen Sie Kosteneinsparungen von über 90 % mit den kleineren und offenen Modellen von Granite, die auf Entwicklereffizienz ausgelegt sind. Diese auf Unternehmen abgestimmten Modelle bieten eine herausragende Leistung bei Sicherheitsbenchmarks und in einem breiten Spektrum von Unternehmensaufgaben von Cybersicherheit bis RAG.
Automatisieren Sie Ihre komplexen Workflows und erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionspakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt.