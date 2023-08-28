SIEM und Threat-Intelligence: Bleiben Sie über aktuelle Bedrohungen auf dem Laufenden

Die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung sind im Jahr 2023 mit 4,45 Millionen US-Dollar auf ein Allzeithoch gestiegen und Unternehmen sind mit einer immer größeren Zahl von Cybersicherheitsbedrohungen konfrontiert. Diese Bedrohungen reichen von Ransomware-Angriffen über Phishing-Kampagnen bis hin zu insider threat und können potenziell zu data breach führen. Da Cyberkriminelle immer raffinierter vorgehen und ihre Taktiken vielfältiger werden, ist es für Unternehmen unerlässlich, fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre sensiblen Daten und Digital Assets zu schützen. Zwei entscheidende Instrumente im modernen Cybersicherheitsarsenal sind Security Information and Event Management (SIEM)-Lösungen und Threat-Intelligence. Durch die Nutzung dieser Ressourcen können Unternehmen über aktuelle Bedrohungen informiert bleiben und proaktiv potenzielle Angriffe und Gegner abwehren.
Security Information and Event Management (SIEM)-Lösungen spielen eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Cybersicherheit eines Unternehmens. Sie sammeln und analysieren große Mengen an sicherheitsrelevanten Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Ereignisprotokolldaten von Nutzern, Endgeräten, Anwendungen, Datenquellen, Cloud-Workloads und Netzwerken – sowie Daten von Sicherheitshardware und -software wie Firewalls oder Antivirensoftware – werden in Echtzeit gesammelt, korreliert und analysiert. Durch die Zentralisierung und Korrelation dieser Informationen können SIEM-Lösungen einen umfassenden Überblick über den Sicherheitsstatus eines Unternehmens bieten.
Threat-Intelligence sind Daten und Erkenntnisse mit detailliertem Wissen über Cybersicherheitsbedrohungen, die sich gegen ein Unternehmen richten. Dabei werden Informationen über aktuelle und potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen gesammelt, analysiert und verbreitet. Diese Informationen können Indikatoren für Kompromittierung (IoCs), Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) von Cyberkriminellen und Schwachstellen in Software oder Systemen umfassen. Threat-Intelligence-Teams überwachen kontinuierlich verschiedene Quellen, darunter Foren, Dark Web-Marktplätze und Malware-Proben, um Unternehmen nahezu Echtzeit-Einblicke in aufkommende Bedrohungen zu bieten. Laut einer von Gartner durchgeführten Studie kann der Einsatz von Threat-Intelligence die Erkennung und Reaktionsfähigkeiten von Sicherheitsteams verbessern, indem die Alarmqualität erhöht, die Ermittlungszeit verkürzt und die Abdeckung für die neuesten Angriffe und Gegner erweitert wird.
SIEM-Lösungen sind darauf ausgelegt, Regelabgleiche mit Logdaten aus vielen Quellen durchzuführen. Durch die Integration von Threat-Intelligence können SIEM-Lösungen neuen Bedrohungen und Hinweisen einen Schritt voraus sein. Lassen Sie uns einige Vorteile des Einsatzes von Threat-Intelligence in einer SIEM-Plattform erkunden:
In einer digitalen Landschaft, die von sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen geprägt ist, müssen Unternehmen bei ihren Cybersicherheitsstrategien wachsam und anpassungsfähig bleiben. SIEM-Lösungen und Threat-Intelligence sind unverzichtbare Werkzeuge, die die notwendigen Erkenntnisse liefern, um immer einen Schritt voraus zu sein. Durch den Einsatz von Bedrohungserkennung in Echtzeit, proaktiven Abwehrfunktionen und der verbesserten Reaktion auf Vorfälle, die durch diese Technologien ermöglicht werden, können Unternehmen ihre Abwehr verstärken und ihre sensiblen Daten vor den allgegenwärtigen Gefahren der Cyberwelt schützen. Die Nutzung von SIEM und Threat-Intelligence ist keine Option mehr – sie ist eine Notwendigkeit für jedes Unternehmen, das die Cybersicherheit ernst nimmt.
Gewinnen Sie mit dem Index „IBM X-Force Threat Intelligence“ Erkenntnisse, um Vorbereitung und Reaktion auf Cyberangriffe schneller und effektiver zu machen.
Verstehen Sie die neuesten Bedrohungen und stärken Sie Ihre Cloud-Abwehr mit dem X-Force Cloud Threat Landscape Report.
In diesem Gartner-Bericht erfahren Sie, wie Sie das gesamte KI-Inventar verwalten, die KI-Workloads mit Schutzmechanismen sichern, das Risiko reduzieren und den Governance-Prozess verwalten, um Vertrauen für alle KI-Anwendungsfälle in Ihrem Unternehmen zu erreichen.
Entdecken Sie neue Erkenntnisse für die Auswahl des Managed Detection und Response-Anbieters, der am besten zu den Zielen Ihres Unternehmens passt.
Erhöhen Sie Ihre Sicherheit mit unserer erstklassigen Suite von Lösungen zur Bedrohungserkennung und -reaktion.
Schützen Sie bestehende Investitionen und erweitern Sie diese mit KI, verbessern Sie die Sicherheitsabläufe und schützen Sie die Hybrid Cloud.
Aufbau einer starken, herstellerunabhängigen Identitätsstruktur mit einer vertrauenswürdigen IAM-Lösung auf.
Verwenden Sie IBM Bedrohungserkennungs- und Reaktionslösungen, um Ihre Sicherheit zu stärken und die Bedrohungserkennung zu beschleunigen.