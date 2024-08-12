Da Unternehmen weiterhin cloudbasierte Dienste einsetzen, wird es immer wichtiger, Infrastruktur, Anwendungen und Daten in die Cloud zu migrieren und zu modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Herkömmliche Migrations- und Modernisierungsansätze umfassen häufig manuelle Prozesse, was zu höheren Kosten, verzögerter Time-to-Value und erhöhten Risiken führt.
Die Migration in die Cloud und die Modernisierung kann ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess sein, der mit besonderen Herausforderungen einhergeht; gleichzeitig bietet die Generierung von generativen KI-Assets und -Assistenten sowie innovativen Geschäftsmodellen viele Vorteile. Die Cloud Migration und Modernisierung Factory von IBM Consulting kann Unternehmen auch dabei helfen, gängige Herausforderungen bei der Migration und Modernisierung zu bewältigen und eine schnellere, effizientere und kostengünstigere Migration und Modernisierung Erfahrung zu erzielen.
Durch den Einsatz derselben Technologien, die den Markt verändern, kann IBM Consulting heute schon Mehrwert in der Geschwindigkeit liefern, die Unternehmen von morgen benötigen. Diese Transformation beginnt mit einer neuen Beziehung zwischen Beratern und Code – einer Beziehung, die dazu beitragen kann, Lösungen und Mehrwert schneller, wiederholbar und kosteneffizienter zu liefern.
Gen AI-Assets und -Assistenten revolutionieren die Landschaft der Cloud-Migration und -Modernisierung und bieten eine effizientere, automatisierte und kostengünstigere Möglichkeit, gängige Migrationsherausforderungen zu bewältigen. Diese Werkzeuge nutzen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um manuelle Prozesse zu automatisieren, den Bedarf an menschlichem Eingreifen zu verringern und das Risiko von Fehlern und Überarbeitungen zu minimieren.
IBM Consulting Assistants sind eine Bibliothek von rollenbasierten KI-Assistenten, die mit IBM-proprietären Daten geschult sind, um wichtige Rollen und Aufgaben in Beratungsprojekten zu unterstützen. Durch den Zugriff über eine dialogbasierte Schnittstelle haben wir die Art und Weise, wie Berater Assistenten nutzen, demokratisiert und eine Erfahrung geschaffen, in der unsere Mitarbeiter Assistenten finden, erstellen und kontinuierlich verfeinern können, um den Bedürfnissen unserer Kunden schneller gerecht zu werden.
Mithilfe der IBM Consulting Assistants können unsere Berater aus den Modellen auswählen, die Ihre geschäftliche Herausforderung am besten lösen. Diese Modelle sind mit vorgefertigten Prompts und Ausgabeformaten ausgestattet, sodass unsere Mitarbeiter maßgeschneiderte Ausgaben für ihre Abfragen erhalten, z. B. die Erstellung einer detaillierten Benutzer-Persona oder einen Code für eine bestimmte Sprache und Funktion. Das Ergebnis ist, dass Sie schneller wertvollere Arbeit erhalten.
Unsere innovativen Geschäftsmodelle, wie unsere Cloud-Migrationsdienste, bieten eine flexible und kostengünstige Möglichkeit, Anwendungen und Daten in die Cloud zu migrieren und zu modernisieren. Unsere Preisgestaltungsmodelle sollen Unternehmen dabei helfen, Kosten zu senken und den ROI zu steigern, und gleichzeitig eine reibungslose und erfolgreiche Migration ermöglichen.
Als führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Transformationsdienstleistungen verfügt IBM über umfassende Expertise, um Unternehmen bei der Bewältigung gängiger Migrations- und Modernisierungsherausforderungen zu unterstützen. Unsere Experten haben generative KI-Tools und innovative Geschäftsmodelle entwickelt, um eine erfolgreiche Cloud-Migration und Modernisierung sicherzustellen.
Die Cloud Migration and Modernization Factory von IBM Consulting ermöglicht es Kunden, durch die Nutzung vorgefertigter Migrationsmuster und automatisierter Migrationsansätze schneller geschäftlichen Mehrwert zu erzielen. Das bedeutet, dass Organisationen eine schnellere Einführung und Ramp-up erreichen können, schneller auf den Markt kommen und früher geschäftliche Vorteile erzielen können.
Mit Cloud-Migration und Modernisierung von IBM Consulting können Kunden Folgendes erreichen:
Die Migration und Modernisierung in die Cloud kann ein komplexer Prozess sein, aber mit der Leistungsfähigkeit von generativen KI-Systemen und -Assistenten sowie innovativen Geschäftsmodellen können Unternehmen gängige Migrationsherausforderungen meistern und eine schnellere, effizientere und kostengünstigere Migrationserfahrung erreichen. Durch die Automatisierung manueller Prozesse, die Verringerung der Notwendigkeit menschlicher Eingriffe und die Minimierung des Risikos von Fehlern und Nacharbeit können generative KI-Tools Unternehmen helfen, erhebliche Kosteneinsparungen und einen höheren ROI zu erzielen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie die Cloud Migration and Modernization Factory von IBM Consulting Ihnen dabei helfen kann, diese Vorteile zu erzielen.
Erhalten Sie mit dem neuesten Bericht von IBM wichtige Erkenntnisse zur Cloud-Migration. Entdecken Sie die 10 wichtigsten Fakten, die jeder Tech-Leader kennen muss.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Entdecken Sie den Prozess der Migration von Anwendungen über Plattformen oder Umgebungen hinweg bei minimaler Unterbrechung und optimierter Leistung. Lernen Sie die Strategien, Anwendungsfälle und Phasen der Migration von älteren und modernen Anwendungen kennen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der Lift-and-Shift-Strategie schnell in die Cloud übertragen können, wobei Ihre bestehende Infrastruktur erhalten bleibt und Sie gleichzeitig von den Vorteilen der Cloud profitieren. Entdecken Sie die Vorteile, VMware-Workloads und Anwendungsfälle, die diesen Ansatz für viele Unternehmen zur bevorzugten Wahl machen.
Migrieren Sie VMware vSphere-Workloads in die IBM Cloud mit dem RackWare Management Module (RMM), einem Self-Service-Migrationstool, das eine automatisierte Migration ermöglicht.
Planen und beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migrationsprojekte effizient mit IBM Turbonomic. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Anwendungs-Workloads, optimieren Sie die Leistung und sparen Sie Kosten, während Sie nahtlose Cloud-Übergänge sicherstellen.
Instana vereinfacht Ihre Cloud-Migration durch umfassende Überwachung und umsetzbare Erkenntnisse.
Migrieren Sie mit anpassbaren Lösungen und Tools auf die IBM Cloud, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.
IBM Cloud Migration Services unterstützt Sie bei der Cloud-Migration für Ihr Unternehmen und erleichtert so die digitale Transformation.
Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migration mit den Beratungsdiensten von IBM. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen Ihnen bei einem effizienten Wechsel in die Cloud helfen können, oder buchen Sie eine Live-Demo, um die Vorteile von IBM Turbonomic in Aktion zu erleben.