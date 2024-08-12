Da Unternehmen weiterhin cloudbasierte Dienste einsetzen, wird es immer wichtiger, Infrastruktur, Anwendungen und Daten in die Cloud zu migrieren und zu modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Herkömmliche Migrations- und Modernisierungsansätze umfassen häufig manuelle Prozesse, was zu höheren Kosten, verzögerter Time-to-Value und erhöhten Risiken führt.

Die Migration in die Cloud und die Modernisierung kann ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess sein, der mit besonderen Herausforderungen einhergeht; gleichzeitig bietet die Generierung von generativen KI-Assets und -Assistenten sowie innovativen Geschäftsmodellen viele Vorteile. Die Cloud Migration und Modernisierung Factory von IBM Consulting kann Unternehmen auch dabei helfen, gängige Herausforderungen bei der Migration und Modernisierung zu bewältigen und eine schnellere, effizientere und kostengünstigere Migration und Modernisierung Erfahrung zu erzielen.

Durch den Einsatz derselben Technologien, die den Markt verändern, kann IBM Consulting heute schon Mehrwert in der Geschwindigkeit liefern, die Unternehmen von morgen benötigen. Diese Transformation beginnt mit einer neuen Beziehung zwischen Beratern und Code – einer Beziehung, die dazu beitragen kann, Lösungen und Mehrwert schneller, wiederholbar und kosteneffizienter zu liefern.