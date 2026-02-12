Kritische Dienstleistungen von Energieversorgungsnetzen bis hin zu Gesundheitssystemen werden zunehmend von KI-gestützten Bedrohungen und bösartigen Akteuren ins Visier genommen, die den traditionellen Abwehrmechanismen einen Schritt voraus sind. Schlimmer noch: Quantenbedrohungen stehen unmittelbar bevor, was die aktuellen Verschlüsselungsmethoden möglicherweise veraltet macht. Interne Untersuchungen des IBM Institute for Business Value legen nahe, dass es im Jahr 2024 schätzungsweise 60 Cybersicherheitsvorfälle im Regierungsbereich gab. Im privaten Sektor lag der Median unterdessen bei 49,5.
Die Zahl der Cyberangriffe nimmt rasant zu, und Verzögerungen bei der Reaktion können zu erheblichen Gefährdungen führen. Die Studie zeigt, dass die Einsatzkräfte der Regierung bereits im Jahr 2024 180 Tage brauchten, um Cybersicherheitsvorfälle zu erkennen. Post-quantum-Sicherheit und KI-gestützte Intelligenz sind keine zukünftigen Bedürfnisse – sie sind unmittelbare Erfordernisse.
Automatisierte, KI-gestützte Angriffe bewegen sich schneller als manuelle Reaktionen, weshalb Echtzeit-Bedrohungsanalyse und automatisierte Reaktion auf Vorfälle für das Überleben unerlässlich sind. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist ein umfassender Ansatz, der Cyber-Strategie und -Risiko, KI-gestützte Bedrohungserkennung und -reaktion, Zero-Trust-Sicherheits-Frameworks, Datenabstammung und Verschlüsselung für Compliance und Automatisierung von Vorfällen umfasst, unerlässlich. Lassen Sie uns erkunden, wie diese Schlüsselelemente helfen können.
Effektive Cybersicherheit beginnt mit einer robusten Strategie. Cyber-Strategie- und -Risiko-Dienstleistungen (CSR) bieten einen proaktiven Ansatz, der Unternehmen in die Lage versetzt, die Einhaltung von Cybersicherheit und regulatorischen Risiken operativ umzusetzen und maßgeschneiderte Governance-Dienstleistungen für Chief Information Security Officers (CISOs), Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer bereitzustellen. Durch die Festlegung von Strategien zur Risikominderung und zentralen Management-Metriken.
Künstliche Intelligenz hat die Landschaft der Cybersicherheit grundlegend verändert. KI-gestützte Systeme zur Erkennung von Bedrohungen überwachen kontinuierlich den Netzwerkverkehr und das Benutzerverhalten und identifizieren Anomalien, die auf potenzielle Verstöße hindeuten könnten. Diese Systeme analysieren riesige Datenmengen in Echtzeit, sodass die Sicherheitsteams der Regierung schnell und entschlossen handeln können. Beispielsweise kann KI identitätsbasierte Angriffe auf die Regierungsinfrastruktur erkennen, indem sie ungewöhnliche Anmeldemuster oder Zugriffsanfragen markiert, was die Sicherheit erhöht und die Workload der Sicherheitsanalysten effizienter gestaltet.
Auch wenn es sich nicht um ein neues Konzept handelt, bleibt das Zero-Trust-Modell, das nach dem Prinzip „Vertraue nichts, überprüfe alles“ funktioniert, das Referenzrahmenwerk für Cybersicherheit. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jede Zugriffsanfrage unabhängig von ihrer Herkunft gründlich geprüft wird.
Durch die Implementierung eines Zero-Trust-Frameworks können Regierungen strenge Zugangskontrollen durchsetzen, Benutzeraktivitäten überwachen und auf Bedrohungen in Echtzeit reagieren. Mit KI und maschinellem Lernen bieten Zero-Trust-Frameworks einen umfassenden Einblick in den Datenzugriff und helfen dabei, potenzielle Bedrohungen zu identifizieren und abzuwehren. Diese Transparenz wird durch die Anwendung des Grundprinzips „Vertraue nichts, überprüfe alles“ für jede Anfrage ergänzt, unabhängig vom Standort im Netzwerk. KI kann Risikobewertungen für Identitäten, Geräte und Anwendungen dynamisch bewerten, bevor der Zugang gewährt wird.
Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen ist eine erhebliche Herausforderung für Organisationen, die kritische Infrastrukturen wie Regierungsbehörden verwalten. Datenabstammung und Verschlüsselung sind wesentliche Komponenten einer soliden Strategie.
Die Datenherkunft verfolgt den Datenfluss innerhalb einer Organisation und liefert eine klare Aufzeichnung von Ursprung, Transformation und Speicherung der Daten.
Verschlüsselung stellt sicher, dass die Daten sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand sicher bleiben, schützt sie vor unbefugtem Zugriff und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften wie FISMA, FedRAMP und DSGVO. Verfolgen Sie die Datenherkunft von einem Datensatz zum anderen, um die Anforderungen von Audits zu erfüllen und kompromittierte Datensätze schnell zu identifizieren. Verwenden Sie quantenresistente Algorithmen (zum Beispiel gitterbasierte Verschlüsselung) für Daten im Ruhezustand und während der Übertragung.
Im Falle eines Cybervorfalls ist eine schnelle und koordinierte Reaktion entscheidend. Die Automatisierung der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Reaktionsprozess zu optimieren und zu beschleunigen. Laut einer Forschung von IBM IBV blieben im Jahr 2024 durchschnittlich 10 Cybersicherheitsverstöße von Regierungsorganisationen unentdeckt.
Automatisierte Systeme können Bedrohungen in Echtzeit erkennen und darauf reagieren, wodurch die Zeit für die Eindämmung und Behebung von Vorfällen verkürzt wird. Orchestrierte Playbooks, die Vorfälle innerhalb von Minuten automatisch enthalten, beheben und dokumentieren, integrieren IRA in ZTA-Kontrollen, um kompromittierte Anmeldedaten sofort zurückzuziehen und Nutzer erneut zu authentifizieren.
Schützen Sie Ihre IT-Umgebungen und die Mitglieder Ihrer Behörde mit KI-gestützten, plattformunabhängigen Cybersicherheitslösungen, die sich in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren. Automatisieren Sie mit bewährten KI-Assets und halten Sie Standards und Vorschriften ein. Setzen Sie KI-gestützte Crawler ein, die kontinuierlich Untergrundforen nach durchgesickerten Regierungszugangsdaten und Exploit-Code durchsuchen. Automatische Erzwingung von Passwortzurücksetzungen und Multi-Faktor-Authentifizierung bei Erkennung einer Sicherheitslücke.
Mit fundierter Expertise im öffentlichen Sektor und bewährten Lösungen können wir Regierungsbehörden dabei unterstützen, eine Grundlage zu schaffen, die sich an zukünftige Anforderungen anpasst und die Komplexität reduziert. IBM ist das einzige Technologieunternehmen, das eine End-to-End-Plattform mit Lösungen und Beratungsdienstleistungen anbietet, Expertise für öffentliche Kunden sowie die neuesten Daten, KI, Infrastrukturtechnologien und ethische Praktiken einbringt, um dies zu ermöglichen.
Der IBM Zero-Trust-Ansatz integriert Daten, Bedrohungsmanagement und Identitätskontrollen, um eine vernetzte Lösung zu bieten, die die Transparenz und Kontrolle verbessert. Gleichzeitig tragen die CSR-Ansätze von IBM dazu bei, kritische Daten zu schützen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern.
Schaffen Sie mit den am besten geeigneten Cybersicherheitslösungen ohne Anbieterbindung und effizienten Beratungsleistungen die sichere Grundlage, die Ihre Modernisierungsbemühungen erfordern. Sie erhalten messbare Ergebnisse, die Ihr IT-Ökosystem sowie die Daten Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Wähler schützen.
