Kritische Dienstleistungen von Energieversorgungsnetzen bis hin zu Gesundheitssystemen werden zunehmend von KI-gestützten Bedrohungen und bösartigen Akteuren ins Visier genommen, die den traditionellen Abwehrmechanismen einen Schritt voraus sind. Schlimmer noch: Quantenbedrohungen stehen unmittelbar bevor, was die aktuellen Verschlüsselungsmethoden möglicherweise veraltet macht. Interne Untersuchungen des IBM Institute for Business Value legen nahe, dass es im Jahr 2024 schätzungsweise 60 Cybersicherheitsvorfälle im Regierungsbereich gab. Im privaten Sektor lag der Median unterdessen bei 49,5.

Die Zahl der Cyberangriffe nimmt rasant zu, und Verzögerungen bei der Reaktion können zu erheblichen Gefährdungen führen. Die Studie zeigt, dass die Einsatzkräfte der Regierung bereits im Jahr 2024 180 Tage brauchten, um Cybersicherheitsvorfälle zu erkennen. Post-quantum-Sicherheit und KI-gestützte Intelligenz sind keine zukünftigen Bedürfnisse – sie sind unmittelbare Erfordernisse.

Automatisierte, KI-gestützte Angriffe bewegen sich schneller als manuelle Reaktionen, weshalb Echtzeit-Bedrohungsanalyse und automatisierte Reaktion auf Vorfälle für das Überleben unerlässlich sind. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist ein umfassender Ansatz, der Cyber-Strategie und -Risiko, KI-gestützte Bedrohungserkennung und -reaktion, Zero-Trust-Sicherheits-Frameworks, Datenabstammung und Verschlüsselung für Compliance und Automatisierung von Vorfällen umfasst, unerlässlich. Lassen Sie uns erkunden, wie diese Schlüsselelemente helfen können.