Wenn ein Vorstand seinen CIO fragt, wie KI-Governance aussieht, lautet die Antwort in der Regel: ein Richtliniendokument, ein ethisches Framework oder eine Liste von Grundsätzen. Selten handelt es sich dabei um einen Beschaffungsstandard. Genau in dieser Lücke liegt das eigentliche Risiko.
Die Bereitstellung eines KI-Systems ist stets eine kritische Entscheidung. Dennoch wird diese Entscheidung von einem Entwickler getroffen, manchmal von einem Anbieter und selten von jemandem, der für das Ergebnis verantwortlich ist. Diese Entscheidung lautet: Welche Art von KI setzen wir ein? In den meisten Unternehmen lautet die ehrliche Antwort heute, dass wir es oft nicht wissen – und uns die Sprache fehlt, um dies herauszufinden.
Die Auswahl einer KI-Architektur ist keine technische Präferenz. Es handelt sich um eine risikobewusste Governance-Entscheidung, die die Nachvollziehbarkeit, die Rechenschaftspflicht und die Konsequenzen bestimmt. Diese Entscheidung bestimmt nicht nur das Systemverhalten, sondern auch, wer rechtlich und operativ verantwortlich ist, wenn das System versagt.
Dieser Ansatz sollte sich ändern. Das Risiko Ihres Anwendungsfalls sollte die Art der KI bestimmen, die Sie bereitstellen, und Ihre Beschaffungsbedingungen müssen dies widerspiegeln.
Wenn Sie sich heute an einer beliebigen Diskussion über Unternehmenstechnologie beteiligen, werden Sie feststellen, dass KI so beschrieben wird, als handele es sich um eine einzige Kategorie. Unternehmen sprechen von „KI-Bereitstellung“, „KI-Steuerung“ und „KI-Prüfung“ – so, als bezeichne der Begriff eine einheitliche Technologie mit einheitlichen Eigenschaften. In Wirklichkeit ist dies jedoch nicht der Fall.
Der KI-Markt umfasst derzeit mindestens drei architektonisch unterschiedliche Typen von Systemen, von denen jeder radikal unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Steuerung, Erklärbarkeit und Rechenschaftspflicht aufweist:
• Probabilistische KI: Statistische Mustererkennungs-Engines (die meisten Large Language Models, generative KI, der Großteil moderner maschineller Lernverfahren). Dieselbe Eingabe kann bei verschiedenen Durchläufen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Erklärbarkeit ist teilweise gegeben und modellabhängig. Eine kausale Zuordnung ist schwierig.
• Probabilistische KI mit Kontextorchestrierung (und Steuerungsmechanismen): Probabilistische Modelle arbeiten innerhalb definierter Datenquellen und einer auf Richtlinien basierenden Routing-Logik. Sie können steuern, auf welcher Grundlage das Modell seine Schlussfolgerungen zieht. Sie können unter identischen Bedingungen keine identischen Ergebnisse garantieren.
• Deterministische KI: Logikgesteuerte, regelbasierte oder ontologiegesteuerte Systeme. Jedes Ergebnis lässt sich anhand einer definierten Logik überprüfen. Die Ergebnisse sind konsistent und reproduzierbar, wobei eine lückenlose Rückverfolgung von Grund auf möglich ist: welche Daten, welche Regeln, warum dieses Ergebnis.
In der Praxis kombinieren die meisten Bereitstellungen diese Architekturen – ein probabilistisches Modell innerhalb einer deterministischen Routing-Schicht mit einer Abruf-Pipeline, die durch Leitplanken abgesichert ist. Die Aufgabe der Governance besteht darin, zu wissen, welche Komponenten unter welchen Eigenschaften arbeiten, und jede Komponente den Kontrollen zu unterwerfen, die ihr Risikolevel erfordert.
Die Auswirkungen dieser drei Typen auf die Governance sind nicht gleichwertig. Dennoch werden sie bei den meisten KI-Beschaffungen so behandelt, als wären sie es.
Wenn ein System unter denselben Bedingungen zwei unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage liefern kann – und beide zur Handlungsgrundlage dienen können –, deutet dies auf ein Problem hin. Es arbeitet nicht mit der Präzision, die Entscheidungen mit hohem Risiko erfordern.
Der Einsatz probabilistischer KI an sich stellt kein Versagen der Unternehmensführung dar. Zu einem Problem wird es jedoch, wenn Unternehmen diese Technologie ungeachtet der mit dem jeweiligen Anwendungsfall verbundenen Risiken einsetzen und anschließend versuchen, Governance-Maßnahmen nachträglich in ein System zu integrieren, das nicht dafür ausgelegt war, diese zu unterstützen.
Die richtige Reihenfolge ist genau umgekehrt. Beginnen Sie mit einer nüchternen Einschätzung der Risikostufe des jeweiligen Anwendungsfalls. Legen Sie anschließend – in Ihren Anforderungen, in Ihren Verträgen und bei Ihrer Architekturprüfung – fest, welches Maß an Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Rechenschaftspflicht diese Stufe erfordert. Tätigen Sie dann Ihre Beschaffungsentscheidungen entsprechend.
Die Spalte „Architektur“ stellt keinen Vorschlag dar. Sie ist eine Vorgabe. Ein risikoreicher Anwendungsfall – bei dem es um weitreichende Entscheidungen über Menschen, ein hohes finanzielles Risiko oder schwer rückgängig zu machende Folgen geht – erfordert ein deterministisches Maß an Erklärbarkeit. Dieses Maß lässt sich durch deterministisches Design oder durch streng begrenzte hybride Kontrollmechanismen erreichen.
Die menschliche Aufsicht ist die Ebene, die die KI-Governance erst wirklich verwirklicht. Doch nur dann, wenn sie so konzipiert ist, dass sie tatsächlich funktioniert.
Überlegen Sie, was ein menschlicher Prüfer benötigt, um eine sinnvolle Aufsicht über die Ergebnisse einer KI auszuüben. Wir messen unsere Kollegen an Standards der Vertrauenswürdigkeit – Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Übereinstimmung der Interessen und Integrität im Laufe der Zeit. Im Bereich der KI hat sich ein spezifisches Vokabular für entsprechende Eigenschaften in Systemen entwickelt. Prüfer müssen in der Lage sein, vier Aspekte zu hinterfragen:
• Transparenz ist eine Frage zum Modell: Welche Daten, welche Methodik und ob diese Methoden die richtigen, validierten Entscheidungen für diesen Anwendungsfall waren?
• Erklärbarkeit ist eine Frage zum Ergebnis: Nicht, wie das Modell allgemein funktioniert, sondern warum es genau diese Entscheidung für genau diese Person getroffen hat.• Observability ist eine Frage zum Verhalten des Systems im Zeitverlauf: Funktioniert das System weiterhin korrekt, wenn sich die Bedingungen ändern, Daten sich verschieben und es mit anderen Systemen interagiert?
• Robustheit gegenüber Angreifern ist eine Frage der Cybersicherheit: Hat jemand das Modell manipuliert, seit Sie es zuletzt überprüft haben? Arbeitet es noch innerhalb der Grenzen seines ursprünglichen Designs und Mandats?
Gewährt Ihre aktuelle KI-Architektur einem menschlichen Prüfer Zugang zu irgendetwas davon? Wenn das System probabilistisch ist und der Prüfer keinen Einblick in die Datenabstammung, keine Nachverfolgbarkeit der Schlussfolgerungen und keine Konsistenzgarantie hat – was genau prüft er dann?
Die Antwort lautet in den meisten Bereitstellungen: die Ausgabe. Er prüft eine Zahl, eine Empfehlung oder eine Warnmeldung. Er prüft nicht die Argumentation. Er prüft nicht die Belege. Er ist in keinem sinnvollen Sinne in den Prozess eingebunden.
Man erhält mehr von den Verhaltensweisen, die man misst. Wenn Ihr menschlicher Prüfer eher am Durchsatz als an der Qualität der Überwachung gemessen wird, haben Sie einen bloßen Abnicker geschaffen – und nennen das Governance.
Diese Vorgehensweise ist ein Beispiel für die Verlagerung von Haftung. Ein Mensch wird in den Prozess eingebunden. Seine Freigabe wird dokumentiert. Das Kästchen „Verantwortlichkeit“ wird angekreuzt. Doch die Voraussetzungen für eine echte Überwachung – die Transparenz der Architektur, die Schulung, die Befugnis zum Stoppen, der Feedback-Mechanismus – wurden nicht geschaffen.
Die Lösung besteht darin, eine Architektur aufzubauen, die eine echte menschliche Überwachung sinnvoll macht, und Personen mit Fachkenntnissen auszuwählen, die verstehen, wie diese KI in ihrem Umfeld eingesetzt wird. Beurteilen Sie diese Personen dann anhand der richtigen Kriterien.
Die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten mit der Sprache der Beschaffung und Governance – nicht mit dem Verständnis der Technologie. Die Unternehmen, die dies richtig umsetzen, werden diejenigen sein, die das Vokabular – und die vertraglichen Durchsetzungsmöglichkeiten – entwickeln, um genau festzulegen, was sie von KI-Systemen benötigen.
Vier Dinge müssen sich ändern:
1. Verlangen Sie bei jeder KI-Beschaffung die Offenlegung der Architektur. Anbieter sollten verpflichtet werden, anzugeben, ob ihr System probabilistisch, deterministisch oder ein Hybrid ist – und welche Erklärbarkeitsmerkmale die einzelnen Komponenten aufweisen.
Zudem müssen sie eine unabhängige Validierung durch Audits, Tests und kontinuierliche Überwachung zulassen. „KI“ ist keine ausreichende Kategorie für eine Beschaffungsentscheidung. „Probabilistisches Sprachmodell mit Retrieval-Augmented Generation“ hingegen schon.
2. Ordnen Sie Anwendungsfälle Risikostufen zu, bevor Sie eine Architektur auswählen. Nicht jeder KI-Anwendungsfall erfordert eine deterministische Architektur. Ein Tool zur Zusammenfassung von Inhalten mit geringem Risiko stellt andere Anforderungen als ein KI-System, das Kreditentscheidungen trifft oder die Patientenversorgung priorisiert.
Die Risikobewertung sollte vor der Anbieterauswahl erfolgen, nicht erst nach der Bereitstellung. Und die erforderliche Architektur – mit ihren Eigenschaften hinsichtlich Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit – sollte in den Anforderungen festgeschrieben werden und nicht dem Ermessen des Anbieters überlassen bleiben.
3. Setzen Sie Prinzipien als funktionale und nicht-funktionale Anforderungen um – nicht als Absichtserklärungen. „Wir setzen uns für erklärbare KI ein“ ist eine Absichtserklärung. „Auf der Stufe ‚Vigilant‘ muss das System für jede Ausgabe einen vollständigen Prüfpfad bereitstellen, einschließlich Quelldaten mit dokumentierter Herkunft und Datenabstammung, validierter Test- oder Wiederholungstest-Zuverlässigkeit sowie Kontrollen, die sicherstellen, dass Erklärungen an den Belegdatensatz gebunden sind.“
Diese Spezifikation ist eine funktionale Anforderung. Der Unterschied ist durchsetzbar. Eine dieser Anforderungen gehört in einen Vertrag. Die andere gehört in eine Pressemitteilung.
4. Legen Sie vor der Bereitstellung Ergebnis-Baselines fest. Sie können nicht messen, ob ein KI-System Schaden verursacht, wenn Sie nicht vor der Bereitstellung eine Baseline festlegen. Ohne Ergebnisdaten vor der Bereitstellung können Sie zwar die Ergebnisse beobachten, aber keine Veränderungen zuordnen – Sie haben keine Möglichkeit, die Auswirkungen des Systems von dem zu unterscheiden, was ohnehin geschehen wäre.
Jede KI-Bereitstellung sollte eine dokumentierte Basislinie der Ergebnisse erfordern, auf die sie Einfluss nehmen soll, anhand derer die Leistung nach der Bereitstellung kontinuierlich gemessen wird. Wenn keine Basislinie vorliegt, ist deren Erstellung eine Voraussetzung – und keine nachgelagerte Aufgabe.
Diese Standards sind keine bloßen Zielvorgaben. Sie sind in mehreren Rechtsordnungen bereits Gesetz oder verbindliche Leitlinien. Der EU AI Act (Artikel 9) schreibt vor, dass risikoreiche KI-Systeme vor ihrer Bereitstellung über ein dokumentiertes Risikomanagementsystem verfügen müssen – einschließlich Maßnahmen zur menschlichen Aufsicht und Genauigkeitsanforderungen.
In den Vereinigten Staaten wurden die bundesweiten Leitlinien zur Einstellung von KI-Fachkräften im Januar 2025 zurückgezogen. Die zugrunde liegenden Verpflichtungen gemäß Titel VII und dem ADA bleiben jedoch weiterhin durchsetzbar, und die Haftung von Arbeitgebern für diskriminierende KI-Ergebnisse ist derzeit Gegenstand aktiver Rechtsstreitigkeiten vor Bundesgerichten. Die Modellrisikoleitlinien „SR 11-7“ der Federal Reserve erlegen KI-Modellen, die bei Entscheidungen im Finanzdienstleistungsbereich eingesetzt werden, fortlaufende Validierungs- und Governance-Verpflichtungen auf.
Unternehmen, die in diesen Rechtsräumen tätig sind, haben nicht die Wahl, ob sie KI streng regulieren wollen. Sie entscheiden vielmehr, ob sie dies proaktiv tun oder erst als Reaktion auf eine Durchsetzungsmaßnahme.
Eine KI-Governance, die nur in Richtliniendokumenten existiert, bleibt ein bloßes Ziel. Echte Governance ist in die Architektur integriert, die beschafft, bereitgestellt und gemessen wird.
Die meisten Unternehmen verfügen über eine KI-Ethikrichtlinie. Weitaus weniger verfügen über KI-Systeme, die den von ihnen übernommenen Rechenschaftspflichten gerecht werden können – gegenüber ihren Kunden, ihren Aufsichtsbehörden und den Menschen, die von diesen Entscheidungen am stärksten betroffen sind.
Risiken sollten die Architektur bestimmen. Die Architektur sollte in den Anforderungen festgeschrieben werden. Anforderungen sollten vertraglich bindend sein.
Die Unternehmen, die in den nächsten fünf Jahren bei der KI-Governance eine Vorreiterrolle einnehmen werden, sind nicht diejenigen mit den ausgefeiltesten Ethik-Frameworks. Es sind jene, die diese Frameworks in die Sprache der Beschaffung, der Architektur und der Messung übersetzt haben – und ihre Anbieter daran gebunden haben.Diese Arbeit beginnt damit, zu lernen, die richtige Frage zu stellen: nicht „Verfügen wir über KI-Governance?“, sondern „Unterstützt unsere KI-Architektur die Rechenschaftspflicht, die wir zugesagt haben?“