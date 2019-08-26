Revolutionierung der Abfalllieferkette: Blockchain zum sozialen Wohl

Die Abfallwirtschaft ist in einem kritischen Zustand, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die Amerikaner jeden Tag728.000 Tonnen Müll auf Deponien entsorgen. Vor 2018 verarbeitete China mindestens die Hälfte der weltweiten Exporte von Plastik, Papier und Metallen, hat aber kürzlich seine Vorschriften verschärft und 24 Kategorien von festen Abfällen wie Plastikschrott und gemischtes Papier weggelassen. Zu den Verboten gehört auch eine reduzierte Toleranz für kontaminierte Materialien, ein strenger Standard, den viele Amerikaner nicht einhalten können. Aufgrund der Verbote überschwemmen die recycelbaren Materialien die amerikanischen Recyclingunternehmen, die gezwungen sind, das, was sie nicht verarbeiten können, zurück auf die Mülldeponien zu schicken.

Die Frustration darüber führt zu dem, was als „strebendes Recycling“ bezeichnet wird – der sorgfältigen Sortierung von Materialien für das Recycling, weil man glaubt, dass sie wiederverwendet werden, auch wenn sie immer noch auf der Mülldeponie landen. Vielleicht sehen Sie das, oder Sie haben diese Erfahrung selbst, indem Sie als pflichtbewusster Büroumweltschützer Ihre Kaffeetassen recyceln oder als Student, der sein Pizzaschachteln in die blaue Mülltonne im Studentenwohnheim wirft. Die Angst, dass Sie keinen Unterschied machen, wird von vielen anderen geteilt, und es besteht die legitime Gefahr, dass eine wachsende kollektive Angst dazu führen könnte, dass die Öffentlichkeit ganz aufhört zu recyceln – was bedeutet, dass es schwieriger wäre, Sie und andere dazu zu bewegen, in Zukunft wieder von vorne anzufangen, sobald die Probleme gelöst sind.

Blockchain-Anwendungen könnten die Lösung sein, indem sie Recyclingunternehmen mit anderen Verarbeitungsalternativen als Mülldeponien verbinden. Wenn ein Unternehmen eine Last von recycelbaren Materialien im Lager hat, könnte es das Netzwerk der Blockchain kontaktieren, um ein anderes Mitglied zu finden, das die restlichen Materialien verarbeiten kann, anstatt auf eine Deponie umzuleiten. Durch die Schaffung effizienterer Kommunikationsmittel könnte die Blockchain Recyclingunternehmen miteinander verbinden und so die Materialbelastung ausgleichen.