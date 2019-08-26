Revolutionierung der Abfalllieferkette: Blockchain zum sozialen Wohl

Von der Plastic Bank, die Plastikmüll in eine wertvolle Währung verwandelt, bis hin zu Twiga Foods, um den Zugang zu Mikrofinanzierungen für Kleinbauern zu verbessern, arbeitet IBM daran, Blockchain anzuwenden, um einige der kritischsten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen. Da die zunehmende Belastung durch Abfall und Recycling zu einem riesigen Umweltproblem wird, ist die Abfallentsorgungsbranche für die Blockchain-Transformation gut positioniert.
Blockchain kann die schiere Menge an Abfall, die Amerikaner täglich produzieren, nicht reduzieren, aber ein System, das Radiofrequenzidentifikation und QR-Codes auf den Müllsäcken oder Recyclingmaterialien verwendet, die auf Mülldeponien landen, könnte dazu beitragen, den Prozess zu vereinfachen und deutlich transparenter zu gestalten. Die Technologie könnte genutzt werden, um Recyclingunternehmen mit anderen Verarbeitungsalternativen statt Deponien zu verbinden und könnte die notwendige Transparenz und Verantwortlichkeit schaffen, die die Amerikaner vom Abfallmanagement wollen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die Abfallwirtschaft ist in einem kritischen Zustand, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die Amerikaner jeden Tag728.000 Tonnen Müll auf Deponien entsorgen. Vor 2018 verarbeitete China mindestens die Hälfte der weltweiten Exporte von Plastik, Papier und Metallen, hat aber kürzlich seine Vorschriften verschärft und 24 Kategorien von festen Abfällen wie Plastikschrott und gemischtes Papier weggelassen. Zu den Verboten gehört auch eine reduzierte Toleranz für kontaminierte Materialien, ein strenger Standard, den viele Amerikaner nicht einhalten können. Aufgrund der Verbote überschwemmen die recycelbaren Materialien die amerikanischen Recyclingunternehmen, die gezwungen sind, das, was sie nicht verarbeiten können, zurück auf die Mülldeponien zu schicken.
Die Frustration darüber führt zu dem, was als „strebendes Recycling“ bezeichnet wird – der sorgfältigen Sortierung von Materialien für das Recycling, weil man glaubt, dass sie wiederverwendet werden, auch wenn sie immer noch auf der Mülldeponie landen. Vielleicht sehen Sie das, oder Sie haben diese Erfahrung selbst, indem Sie als pflichtbewusster Büroumweltschützer Ihre Kaffeetassen recyceln oder als Student, der sein Pizzaschachteln in die blaue Mülltonne im Studentenwohnheim wirft. Die Angst, dass Sie keinen Unterschied machen, wird von vielen anderen geteilt, und es besteht die legitime Gefahr, dass eine wachsende kollektive Angst dazu führen könnte, dass die Öffentlichkeit ganz aufhört zu recyceln – was bedeutet, dass es schwieriger wäre, Sie und andere dazu zu bewegen, in Zukunft wieder von vorne anzufangen, sobald die Probleme gelöst sind.
Blockchain-Anwendungen könnten die Lösung sein, indem sie Recyclingunternehmen mit anderen Verarbeitungsalternativen als Mülldeponien verbinden. Wenn ein Unternehmen eine Last von recycelbaren Materialien im Lager hat, könnte es das Netzwerk der Blockchain kontaktieren, um ein anderes Mitglied zu finden, das die restlichen Materialien verarbeiten kann, anstatt auf eine Deponie umzuleiten. Durch die Schaffung effizienterer Kommunikationsmittel könnte die Blockchain Recyclingunternehmen miteinander verbinden und so die Materialbelastung ausgleichen.
Es herrscht mittlerweile die Ansicht vor, dass es dem gegenwärtigen Abfallmanagementsystem – sowohl seitens der Verbraucher als auch der Unternehmen – an Verantwortungsbewusstsein mangelt, was zu Frustration bei den Recyclingbemühungen führt. Derzeit gibt es kein digitales Transaktionssystem, um Unternehmen oder Einzelpersonen für den von ihnen verursachten Abfall und das verlorene Recycling zur Verantwortung zu ziehen. Indem Produzenten, Verbraucher und Abfallmanagement-Betreiber gemeinsam in einem Netzwerk zusammengeführt werden, könnte die Blockchain eine zugängliche und sichtbare Sicht auf die Abfalllieferkette schaffen. Blockchain bietet sowohl für den Verbraucher als auch für das Unternehmen einen Mehrwert, indem sie die individuelle Wirkung für jedes Mitglied des Netzwerks demonstriert.
Entgegen der traditionellen Auffassung, dass die Verantwortung für die Reduzierung von Deponieabfällen beim Hersteller der verpackten Konsumgüter liegen sollte, würde die Blockchain ein Maß an Verantwortung für jedes Mitglied des Recycling-Lebenszyklus schaffen. Die Blockchain ist mit ihrer dezentralen und manipulationssicheren Natur ein optimales Tracking-System für den Lebenszyklus eines Produkts, wie bereits in mehreren Branchen gezeigt wurde. Wenn sich dies auf den gesamten Recyclingprozess ausdehnen ließe, könnten wir die Verantwortlichkeit in jedem Schritt erhöhen, anstatt die Last nur dem Produzenten aufzubürden.
Die Verwendung einer Konsortial-Blockchain würde eine Plattform für Abfallwirtschafts- und Recyclingunternehmen schaffen, auf der sie ihre Daten offen teilen können, während sie gleichzeitig ein fälschungssicheres Buch darüber haben, wohin der Abfall tatsächlich gelangt ist und welche Menge recycelt wurde. Diese unbestreitbare Dokumentation würde die Verantwortung auf jedes einzelne Mitglied der Wertschöpfungskette verlagern und nicht nur auf den Produzenten, wie es traditionell üblich ist, was zu einem effektiveren Recyclingprozess führen würde.
Viele der Technologien, die Sie täglich verwenden, wie beispielsweise Ihr Smartphone, enthalten Mineralien wie Lithium und Kobalt, die verantwortungsvoll entsorgt werden müssen; allerdings verkaufen die Verbraucher ihre alten Smartphones entweder an jemand anderen oder sie landen auf einer Mülldeponie. Diese alten Produkte sind überraschend wertvoll – mit dem richtigen Netzwerk von Beteiligten können Verbraucher sinnvolle Wege finden, ihren Elektroschrott zu recyceln.
So könnten beispielsweise Smartphones, die seltene Mineralien wie Kobalt enthalten, für die Herstellung neuer Produkte wiederverwendet werden, anstatt mehr davon abzubauen oder sie aus Gebieten zu beziehen, in denen Umwelt- oder soziale Risiken bestehen. Ein übergreifendes Problem für Elektroschrott ist, dass Verbraucher einfach nicht wissen, ob oder wo ihre Technologie recycelt werden kann. Infolgedessen werden nur 20 Prozent des erzeugten Elektroschrotts als gesammelt oder recycelt erfasst. Mit einem Blockchain-Netzwerk könnten Produzenten leichter auf Angebote von Verbrauchern reagieren, die ihre Produkte recyceln möchten, und so effizienter auf Mineralien zugreifen, als sie aus der ursprünglichen Quelle zu gewinnen.
Trotz all dieser Herausforderungen gibt es Unternehmen, die sich derzeit mit Blockchain-Lösungen der Bekämpfung der Abfallepidemie widmen und die Grundlagen für skalierbare Blockchain-Anwendungen schaffen, um die Abfallbelastung weltweit zu reduzieren. Sie wollen mithilfe der Blockchain-Technologie Anreize für besseres Recycling und eine effizientere Abfalltrennung schaffen.
Agora Tech Lab verbindet politische Ideen mit der Blockchain-Technologie und arbeitet mit dem Fürstentum Rotterdam in den Niederlanden zusammen, um abfallwirtschaftliche Transaktionen zu registrieren und IoT-Abfallsysteme zu integrieren, um ein vollständig überwachtes und auf Blockchain basierendes Abfallmanagementsystem zu schaffen. Seine digitalen Tokens belohnen das Recycling und können für öffentliche Dienstleistungen eingelöst werden, um sowohl die Recyclingquoten als auch die Beziehungen zur Gemeinschaft zu verbessern. Swachhcoin kombiniert Blockchain-Technologie mit Big Data und IoT-Geräten, um die Mülltrennung zu belohnen – es fungiert als Technologieentwickler, um das Abfallmanagementsystem so effizient und leistungsfähig wie möglich zu gestalten und die Abfallkrise zu bewältigen.
Andere Unternehmen entwickeln Lösungen, die Sichtbarkeit und Transparenz über den Lebenszyklus von Abfällen vom Erzeuger bis zur Deponie erhöhen. Arep, eine Tochtergesellschaft von SCNF in Frankreich, nutzt Blockchain, um jeden einzelnen Abfallbehälter an den Stationen zu verfolgen und fortlaufend über die Menge der jeweiligen Abfallart, die Abholer und deren Transportwege zu informieren. So können die Stationsleiter die Sortierung für verschiedene Abfallströme optimieren. Das niederländische Ministerium für Infrastruktur ist ein Vorbild für andere Regierungsbehörden, die ihre Abfallmanagementprozesse verbessern möchten. Die Behörde nutzt Blockchain, um die Transparenz in Bezug auf den Transport von Abfällen in der Abfallwirtschaft zu verbessern, und entwickelt eine maßgeschneiderte Lösung zur Verfolgung von Abfällen vom Erzeuger bis zur Deponie.
Blockchain vereinfacht die Lieferkette und schafft ein effizienteres, transparenteres und vertrauenswürdigeres System für eine Vielzahl von Transaktionstypen. Mit der Anwendung dieser Validierungs- und Nachverfolgungstechnologie auf die Abfallwirtschaft könnten wir uns ein System mit mehr Rechenschaftspflicht für Verbraucher, Unternehmen und die Abfallentsorgungsbranche insgesamt vorstellen. Mit diesem System könnte der Kaffeebecher oder Pizzakarton, den Sie in den Recyclingbehälter werfen, die Welt tatsächlich sauberer und nachhaltiger machen.
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erfahren Sie, wie Benutzer von IBM Turbonomic eine nachhaltige IT erreicht und ihren ökologischen Fußabdruck reduziert haben, während sie gleichzeitig die Anwendungsleistung sicherstellen.
Erfahren Sie, wie IBM Maximo den Wert von Assets während des gesamten Lebenszyklus optimieren kann.
Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit und Netto-Null die Einhaltung der CSRD erreichen.
Erfahren Sie, wie Unternehmen klare Nachhaltigkeitsziele festlegen und erreichen können, die einen Wettbewerbsvorteil bringen.
Optimieren Sie mit der IBM Turbonomic-Plattform die Ressourcenzuweisung für Anwendungen in Ihrem gesamten Ökosystem.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.