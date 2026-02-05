Wie Finanzführungskräfte durch die Integration von Finanztools Umsatzverluste verhindern können
Finanzführungskräfte werden gebeten, schneller abzuschließen, genauer zu prognostizieren und ihre Margen in einem volatilen Markt zu schützen. Doch viele Entscheidungsträger agieren auf einem Fundament, das ihnen selbst schadet. Wenn ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Bankensysteme nicht miteinander verbunden sind, greifen die Teams auf manuelle Behelfslösungen zurück, die den Geschäftsablauf verlangsamen und das wahre finanzielle Bild verschleiern.
Diese Probleme im Order-to-Cash-Zyklus (O2C) gehen über bloße Ineffizienzen hinaus. Es handelt sich um eine Vielzahl von Problemen, die zu Einnahmeverlusten, Vertrauensverlust und fehlerhafter Entscheidungsfindung beitragen.
Wenn Systeme nicht synchronisiert werden, verbringt Ihr Team Stunden damit, Daten abzugleichen, anstatt sie zu analysieren. Sie suchen Informationen plattformübergreifend, verknüpfen Tabellen und bewältigen Schnittstellen, die zu Fehlern und Verzögerungen führen. Die Ergebnisse? Erschöpfte Kapazitäten, erhöhtes Betriebsrisiko und fehlende Erkenntnis in Echtzeit, wenn die Führung sie am dringendsten benötigt.
Diese Art von Situation ist in vielen Unternehmen üblich. Datensilos und manuelle Prozesse sind im Finanzwesen mittlerweile die Norm – eine Realität, die das Misstrauen gegenüber Zahlen schürt und Entscheidungen verlangsamt. Tatsächlich sagen fast 40 % der CFOs, dass sie ihren Finanzdaten nicht vollständig vertrauen, was unterstreicht, wie sehr die Fragmentierung das Vertrauen an der Spitze untergräbt.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Getrennte Systeme schaffen in jeder Phase des O2C-Zyklus Lücken. Einige der häufigsten Herausforderungen sind:
Diese Diskrepanzen verstärken sich und lassen die Prognose wie reines Raten erscheinen. Und Prozesse zum Monatsende legen die Risse offen. Finanzteams vergeuden nach wie vor einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit manuellen Abstimmungen, die zu Fehlern führen und die Realisierung von Einnahmen genau in dem Moment verzögern, in dem das Unternehmen Klarheit benötigt.
Leckagen kündigen sich selten an und sind auch kein Einzelfall. Stattdessen sammeln sie sich leise an. Ungenaue oder verspätete Rechnungsstellung, verpasste Verlängerungen, vermeidbare Streitigkeiten und langsame Anwendung schmälern die Margen und die Berechenbarkeit. Manuelle Kontrollen bergen zudem ein Compliance-Risiko, das bei einer Prüfung kostspielig werden kann. Der Nettoeffekt ist ein unvorhersehbarer Cashflow und ein geringeres Vertrauen in die ausgewiesenen Zahlen.
Das kommt häufiger vor, als die meisten Führungskräfte denken. Branchenforschung zeigt, dass die Verluste erheblich sein können, was die Befürchtungen vieler Finanzteams zum Quartalsabschluss bestätigt.
Abgesehen von der betrieblichen Ineffizienz untergraben unzusammenhängende Systeme auch die strategische Entscheidungsfindung. Führungskräfte verlieren den Überblick über die Leistung, Teams verlieren Zeit für Nacharbeiten und Unternehmen verlieren die Fähigkeit, genaue Prognosen zu erstellen. Die Fragmentierung ist mehr als nur ein technisches Problem. Es wird zu einem Wachstumshindernis.
Klarheit ist nicht nur eine Frage der Automatisierung. Es geht darum, Daten, Workflows und Systeme zu vereinheitlichen, sodass die Finanzabteilung über eine einzige Informationsquelle für das gesamte Ökosystem verfügt. Mit der KI-gestützten Integration profitieren Finanzteams von:
Der Nutzen ist praktisch. Weniger Eskalationen, sauberere Abschlüsse und ein Betriebsrhythmus, der die Finanzabteilung von der reaktiven Aufsicht zur proaktiven Führung bringt.
Es ist offensichtlich, dass es eine lange Liste von Problemen gibt, denen Finanzführer gegenüberstehen, wenn sie nicht zusammenhängende Finanzsysteme haben. Aber nur weil die Herausforderungen und Risiken entmutigend sind, ist es die Lösung nicht. Statt einer massiven Veränderung summieren sich kleine, gezielte Schritte schnell zu einer einheitlichen Transformation. Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Sie bei Ihren Integration berücksichtigen sollten.
Unternehmen, die Datenflüsse vereinheitlichen und Abstimmungen automatisieren, melden weniger Fehler, schnellere Zahlungszyklen und mehr Spielraum für strategische Aufgaben und verwandeln das Finanzwesen von der Backoffice-Verteidigung zu einem Wachstumsmotor.
Überwinden Sie Barrieren und springen Sie mit Mut und Überzeugung in das Zeitalter der generativen KI.
Hören Sie direkt von IBM Experten, wie Sie generative KI nutzen können, um Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Bankwesen die Risiken der schnellen Skalierung generativer KI bewerten und verwalten.
Erschließen Sie finanzielle Leistung mit den End-to-End-Finanzberatungsservices von IBM.
IBM Apptio ist eine Familie von SaaS-Produkten für die Kostenanalyse und das Kostenmanagement von On-Premises IT-Infrastruktur, Public Cloud-Services und Softwareentwicklung.
Verbessern Sie die Finanzplanung, Budgetierung und Prognose und treffen Sie in Ihrer gesamten Organisation datengestützte Entscheidungen mit IBM Planning Analytics.