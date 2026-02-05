Wie Finanzführungskräfte durch die Integration von Finanztools Umsatzverluste verhindern können

Finanzführungskräfte werden gebeten, schneller abzuschließen, genauer zu prognostizieren und ihre Margen in einem volatilen Markt zu schützen. Doch viele Entscheidungsträger agieren auf einem Fundament, das ihnen selbst schadet. Wenn ERP-, CRM-, Abrechnungs- und Bankensysteme nicht miteinander verbunden sind, greifen die Teams auf manuelle Behelfslösungen zurück, die den Geschäftsablauf verlangsamen und das wahre finanzielle Bild verschleiern.

Diese Probleme im Order-to-Cash-Zyklus (O2C) gehen über bloße Ineffizienzen hinaus. Es handelt sich um eine Vielzahl von Problemen, die zu Einnahmeverlusten, Vertrauensverlust und fehlerhafter Entscheidungsfindung beitragen.