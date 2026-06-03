Das Tempo der Risiken hat sich verändert. Wie Mark Hughes, geschäftsführender Partner für die Cybersicherheitsdienste von IBM Consulting, kürzlich darlegte, wurde die Cybersicherheit für eine andere Ära konzipiert – eine Ära, die ursprünglich durch von Menschen verursachte Bedrohungen geprägt war, die sich mit menschlicher Geschwindigkeit ausbreiteten. Diese Grundlage wird nun auf eine Weise auf die Probe gestellt, die die ursprünglichen Architekten der Unternehmenssicherheit niemals vorausgesehen hätten.

Unternehmen haben Jahrzehnte damit verbracht, Sicherheitsbewertungen zu verfeinern, die auf von Menschen ausgehende Bedrohungen ausgelegt waren. Diese Frameworks basierten auf einem vorhersehbaren Modell des Verhaltens von Angreifern, das darauf zurückging, wie Menschen denken, die Schwachstellen ausloten und ausnutzen. Doch die Angreifer von heute sind nicht mehr ausschließlich Menschen, und sie agieren nicht mehr innerhalb menschlicher Grenzen. Die Bedrohungslandschaft hat sich grundlegend verändert, und unsere Methoden zur Bewertung der Sicherheitsbereitschaft müssen sich entsprechend anpassen.

Frontier-KI-Modelle denken anders, sehen anders und funktionieren anders. Dementsprechend werden veraltete Ansätze zur Bewertung der Einsatzbereitschaft selbst zu einer Risikoquelle, da sie Unsicherheiten schaffen, anstatt das Risiko zu verringern.

Es ist an der Zeit, die Art und Weise, wie wir die Bereitschaft von Unternehmen steuern und bewerten, weiterzuentwickeln.