Das Tempo der Risiken hat sich verändert. Wie Mark Hughes, geschäftsführender Partner für die Cybersicherheitsdienste von IBM Consulting, kürzlich darlegte, wurde die Cybersicherheit für eine andere Ära konzipiert – eine Ära, die ursprünglich durch von Menschen verursachte Bedrohungen geprägt war, die sich mit menschlicher Geschwindigkeit ausbreiteten. Diese Grundlage wird nun auf eine Weise auf die Probe gestellt, die die ursprünglichen Architekten der Unternehmenssicherheit niemals vorausgesehen hätten.
Unternehmen haben Jahrzehnte damit verbracht, Sicherheitsbewertungen zu verfeinern, die auf von Menschen ausgehende Bedrohungen ausgelegt waren. Diese Frameworks basierten auf einem vorhersehbaren Modell des Verhaltens von Angreifern, das darauf zurückging, wie Menschen denken, die Schwachstellen ausloten und ausnutzen. Doch die Angreifer von heute sind nicht mehr ausschließlich Menschen, und sie agieren nicht mehr innerhalb menschlicher Grenzen. Die Bedrohungslandschaft hat sich grundlegend verändert, und unsere Methoden zur Bewertung der Sicherheitsbereitschaft müssen sich entsprechend anpassen.
Frontier-KI-Modelle denken anders, sehen anders und funktionieren anders. Dementsprechend werden veraltete Ansätze zur Bewertung der Einsatzbereitschaft selbst zu einer Risikoquelle, da sie Unsicherheiten schaffen, anstatt das Risiko zu verringern.
Es ist an der Zeit, die Art und Weise, wie wir die Bereitschaft von Unternehmen steuern und bewerten, weiterzuentwickeln.
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Herkömmliche Sicherheitsbewertungen gehen davon aus, dass Angreifer linear und manuell vorgehen. Sie bewerten den Patch-Stand, Konfigurationsschwächen und den Reifegrad der Prozesse anhand dieses Paradigmas, wonach die Durchführung eines Angriffs seitens dieser Angreifer einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordert.
Frontier-Modelle führen jedoch keine Aufklärung auf die gleiche Weise durch wie Menschen. Sie können umfangreiche, komplexe IT-Landschaften zu erfassen, Mappings zu erstellen, Inkonsistenzen bei Richtlinien zu analysieren und vielschichtige Sicherheitslücken zu identifizieren, die für menschliche Analysten nur schwer zu erkennen sind. Sie arbeiten domänenübergreifend und korrelieren Signale, die bei herkömmlichen Bewertungen normalerweise unverbunden bleiben würden.
Diese Entwicklung führt zu einer sich vergrößernden Kluft: Während Unternehmen sich selbst aus menschlicher Perspektive bewerten, analysieren Angreifer sie anhand eines Modells, das mit maschineller Geschwindigkeit und in maschinellem Maßstab arbeitet. Unternehmen könnten aufgrund traditioneller Metriken davon ausgehen, dass sie sicher sind. In Wirklichkeit sind sie jedoch aufgrund ihrer begrenzten Transparenz in hohem Maße gefährdet, wenn sie aus der Perspektive eines KI-gestützten Angreifers betrachtet werden.
Mit dem Aufkommen agentischer Angriffe kommt es nicht nur darauf an, welche Sicherheitslücken bestehen, sondern auch darauf, wie maschinell-intelligente Systeme diese wahrnehmen. Frontier-Modelle können:
Diese Situation ist kein hypothetisches Szenario. Angreifer nutzen diese Möglichkeiten bereits.
Wenn Unternehmen weiterhin führend bleiben wollen, müssen sie Bewertungsverfahren einführen, die auf diese neue Realität zugeschnitten sind.
Die neue Cybersicherheitsbewertung von IBM für Bedrohungen durch Frontier-Modelle, AI Cyber Resilience, ist ein Beispiel dafür, in welche Richtung sich die Branche entwickelt. Der Fokus auf umfassende Transparenz, KI-spezifische Schwachstellen, priorisierte Abhilfemaßnahmen und die Quantifizierung von Geschäftsrisiken spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Unternehmensphilosophie wider.
Das Ziel besteht nicht lediglich darin, Risiken statisch zu messen, sondern sie kontinuierlich aus der Perspektive eines autonomen Angreifers zu quantifizieren, um so dynamische Risikoinformationen in Echtzeit zu liefern, die eine wirklich fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Dies bedeutet einen Wechsel von periodischen Bewertungen hin zu kontinuierlichen Erkenntnissen, durch die Unternehmen nicht nur erkennen können, welche Sicherheitslücken bestehen, sondern auch, welche davon derzeit ausnutzbar sind und welche Auswirkungen dies im geschäftlichen Kontext hat.
Und genau diese Führungsmentalität benötigen Unternehmen heute: Die Bereitschaft muss sich von einem reaktiven Ansatz hin zu einem architektonischen Ansatz entwickeln. Vom Management von Sicherheitslücken hin zum Verständnis systemischer Risiken und deren Auswirkungen auf das Unternehmen. Von Patch-Zyklen hin zu maschinenorientierter Ausfallsicherheit.
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