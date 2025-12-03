Governance, Risiko und Compliance (GRC) waren traditionell das Sicherheitsnetz von Unternehmen. Es stellt sicher, dass Richtlinien eingehalten, Risiken erfasst und Compliance-Berichte fristgerecht geliefert werden. In einer KI-gesteuerten Welt reicht das nicht mehr aus.

Mit der raschen Einführung von KI-Tools in allen Abteilungen verändert sich auch die Risikolandschaft. Was früher ein vorhersehbarer, richtlinienbasierter Prozess war, ist jetzt eine dynamische Herausforderung in Echtzeit, die mehr Geschwindigkeit, Transparenz und strategische Weitsicht erfordert.

Diese Analyse untersucht, wie KI nicht nur die Aufgaben von GRC-Teams verändert, sondern die Art und Weise, wie sie arbeiten, grundlegend umgestaltet.