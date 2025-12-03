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Governance, Risiko und Compliance (GRC) im Zeitalter der KI neu denken: Praktische Veränderungen für Echtzeit-Risiko und Compliance

Veröffentlicht 3. Dezember 2025
Vier Würfel, die miteinander verbunden sind, um einen Datenprozess abzuschließen
By Amit Sharma

Governance, Risiko und Compliance (GRC) waren traditionell das Sicherheitsnetz von Unternehmen. Es stellt sicher, dass Richtlinien eingehalten, Risiken erfasst und Compliance-Berichte fristgerecht geliefert werden. In einer KI-gesteuerten Welt reicht das nicht mehr aus.

Mit der raschen Einführung von KI-Tools in allen Abteilungen verändert sich auch die Risikolandschaft. Was früher ein vorhersehbarer, richtlinienbasierter Prozess war, ist jetzt eine dynamische Herausforderung in Echtzeit, die mehr Geschwindigkeit, Transparenz und strategische Weitsicht erfordert.

Diese Analyse untersucht, wie KI nicht nur die Aufgaben von GRC-Teams verändert, sondern die Art und Weise, wie sie arbeiten, grundlegend umgestaltet.

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Warum traditionelle GRC-Ansätze nicht mehr funktionieren

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Das Tempo des Wandels hat statische Frameworks überholt.

  • Abgetrennte und manuelle Prozesse: Traditionelle GRC ist stark auf Tabellenkalkulationen, E-Mails und nicht zusammenhängende Systeme angewiesen. Dieser fragmentierte Ansatz führt zu doppeltem Aufwand, verpassten Risiken und langsameren Reaktionszeiten.
  • Unfähigkeit, zu skalieren: Regulatorische Änderungen, Cyberbedrohungen und globale Geschäftstätigkeiten entwickeln sich zu schnell, als dass Altlast GRC-Systeme damit umgehen könnten. Diese Werkzeuge können nicht die Echtzeit-Sichtbarkeit oder Skalierbarkeit bieten, die in der heutigen komplexen Umgebung erforderlich ist.
  • Mangel an Echtzeit-Erkenntnissen und Automatisierung: Ohne Automatisierung und Echtzeitdaten reagieren Unternehmen nachträglich auf Risiken. Die Entscheidungsfindung verlangsamt sich und Gelegenheiten, Probleme zu vermeiden, werden verpasst.

Das heutige Risikoumfeld ist komplex. KI-gestütztes GRC wandelt veraltete Systeme in intelligentere, schnellere und vorausschauendere Risiko- und Compliance-Prozesse um.

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Wie KI das GRC-Spiel verändert

1. GRC wird zur Echtzeit

KI ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Risiken und Kontrollen und verlagert GRC von periodischen Audits hin zu einer permanenten Aufsicht, einschließlich:

  • Erkennung von Richtlinienverstößen in Echtzeit
  • Sofortige Benachrichtigungen bei Kontrollfehlern
  • Automatisierte Aktualisierungen der Risikoregister, wenn sich die Bedingungen ändern

Anstatt Verstöße gegen die Zugriffskontrolle vierteljährlich zu überprüfen, kennzeichnet KI Anomalien wie Privilegieneskalation oder ungewöhnliche Anmeldeaktivitäten in Echtzeit.

2. KI ermöglicht vorausschauendes Risikomanagement

Modelle des maschinellen Lernens können Frühindikatoren für aufkommende Risiken erkennen, noch bevor ein Compliance-Problem auftritt. Sie bieten zusätzlichen Schutz durch folgende Methoden:

  • Vorhersagemodelle können risikoreiche Drittanbieter identifizieren
  • Verhaltensanalysen können potenzielle Verstöße gegen die interne Kontrolle aufdecken
  • Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) können neue Vorschriften interpretieren und sie automatisch den entsprechenden Kontrollen zuordnen

Dieser Wandel verändert das Risikomanagement von reaktiv zu proaktiv. So können Vorhersagemodelle beispielsweise einen ungewöhnlichen Anstieg der Aktivitäten bei privilegierten Konten erkennen, der auf eine potenzielle Insider-Bedrohung hindeutet, bevor diese eskaliert.

3. Die Automatisierung macht manuelle Compliance-Arbeiten überflüssig

Das manuelle Sammeln von Nachweisen für Audits oder das manuelle Aktualisieren von Richtlinienregistern ist nicht mehr erforderlich.

KI-gestützte Systeme können nun:

  • Dokumente automatisch auf Compliance-Lücken scannen
  • Erstellung maßgeschneiderter Prüfberichte für verschiedene Aufsichtsbehörden
  • Regulatorische Änderungen dynamisch internen Kontrollen und Richtlinien zuordnen

Das Ergebnis sind erhebliche Zeiteinsparungen und eine Verringerung menschlicher Fehler – die auch heute noch eines der größten Compliance-Risiken darstellen. So kann beispielsweise eine KI Tausende von Richtliniendokumenten durchsuchen, um nicht konforme Klauseln vor einer externen Prüfung zu identifizieren.

Die neue Rolle der GRC-Teams in einer KI-Welt

Da KI mehr manuelle Arbeit voraussetzt, müssen GRC-Experten ihre Rollen weiterentwickeln. Folgendes erfordert die Zukunft:

  • Strategisches Denken: Der Fokus verlagert sich vom Abhaken hin zur Bewertung geschäftlicher Verwundbarkeiten und dem Management von Risiken in einem volatilen Umfeld.
  • Technische Kenntnisse: GRC-Führungskräfte müssen zwar nicht programmieren können, aber das Verständnis dafür, wie KI-Systeme funktionieren (und scheitern), ist für die Überwachung und Steuerung unerlässlich.
  • Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: GRC-Teams müssen Hand in Hand mit Rechts-, IT-, Sicherheits-, Produkt- und KI-Teams zusammenarbeiten, um Governance-Prinzipien in Systemdesign und -bereitstellung zu integrieren.

Der Haken an der Sache: Auch KI braucht Governance

Während KI GRC verändert, schafft sie auch völlig neue Herausforderungen für die Governance.

Zu den Fragen, deren Adresse die GRC nun angeben muss, gehören:

  • Wer ist verantwortlich, wenn ein KI-System eine falsche Entscheidung trifft?
  • Können KI-gestützte Entscheidungen den Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden erklärt werden?
  • Wie können wir Verzerrungen in KI-Modellen erkennen und abmildern?

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Unternehmen neben traditionellen GRC-Praktiken auch KI-spezifische Governance-Frameworks entwickeln. Dieser Ansatz umfasst:

  • Modell-Risikomanagement-Richtlinien
  • Grundsätze für den ethischen Einsatz von KI
  • Standards für Transparenz und Überprüfbarkeit
  • Governance über den gesamten KI-Lebenszyklus

GRC als Ermöglicher, nicht als Torwächter

KI ist nicht nur ein weiteres Unternehmenswerkzeug, sondern ein Kraftmultiplikator. Aber ohne angemessene Governance kann sie schnell zu einer Belastung werden.

GRC-Teams, die KI sowohl als Risiko als auch als Werkzeug begreifen, sind besser gerüstet, um schneller zu agieren, intelligenter zu arbeiten und Innovationen zu ermöglichen, anstatt sie zu verlangsamen.

Die Zukunft von GRC liegt nicht in der Kontrolle um der Kontrolle willen, sondern darin, ein strategischer Partner bei der Skalierung von vertrauenswürdiger KI im gesamten Unternehmen zu werden.

Autor

Amit Sharma

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