Als Einzelhändler fühlt sich der Start ins Jahr 2025 an, als würde man die Tür zu einem neuen Kapitel öffnen. Das letzte Jahr hatte seine Höhen und Tiefen, aber Sie sind bereit für einen Neuanfang. Wenn Sie die Türen Ihres speicherns öffnen, sehen Sie, dass die Regale gefüllt und die Lichter an sind, aber etwas in der Luft fühlt sich anders an.
Dieses Jahr wollen Sie nicht nur die Pflicht erfüllen – Sie wollen aufblühen! Es ist Zeit, Ihr Unternehmen auf das nächste Level zu heben. Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, was erfolgreich war, aus den Misserfolgen zu lernen und Vorsätze zu fassen, die zu dauerhaftem Erfolg führen werden.
Für Einzelhändler entsteht Sicherheit durch die Bewältigung der Komplexität der Bestandsverwaltung. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen der Minimierung von Abfall, der Anpassung des Lagerbestands an die Nachfrage und der Sicherstellung, dass die Regale gefüllt, jedoch nicht überfüllt sind.
Lebensmittelhändler müssen beispielsweise mehrere Vertriebskanäle verwalten, darunter den stationären Handel, den Online-Vertrieb, Marktplätze und die Logistik durch Drittanbieter. Dieses Management hilft ihnen, zu vermeiden, dass Laufkundschaft mit Online-Lieferanten um denselben begrenzten Lagerbestand konkurriert, was zu ausverkauften Artikeln und leeren Regalen führen kann.
Dennoch stellen 45 % der Online-Käufer fest, dass ihre ausgewählten Artikel nicht vorrätig sind, was Lebensmittelhändlern fast 8 % ihrer Einnahmen kostet.Darüber hinaus gaben 52 % der befragten Führungskräfte an, dass frische Lebensmittel besonders anfällig für Verderb und verspätete Lieferungen sind, was zu einem jährlichen Verlust von 18,2 Milliarden USD führt.
KI kann dabei helfen, klarere Einblicke in Bestandslücken zu gewinnen und intelligentere Strategien zur Abfallreduzierung zu entwickeln, insbesondere durch den Einsatz intelligenter Sicherheitsbestände zur Verwaltung der Lagerbestände mit Echtzeit-Nachfragesignalen.
Einzelhändler benötigen Systeme, die die Komplexität der Lieferkette verwalten, Echtzeit-Inventory-Visibility bieten und die Nachschubversorgung optimieren. Durch den Einsatz von KI-gestützten Tools und kollaborativer Planung können Sie eine zeitnahe, effiziente Bestandsverwaltung sicherstellen. Und Sie werden nachts besser schlafen, weil Sie wissen, dass Sie die Regale für Ihre Kunden gefüllt halten und gleichzeitig den Abfall minimieren.
Beginnen Sie das neue Jahr mit der Einführung von Tools und Strategien, die Ihnen dabei helfen, Ihre Steuererklärungen zu vereinfachen und einen aufwendigen Prozess in ein optimiertes, effizientes System zu verwandeln. Einzelhändler kämpfen oft mit den finanziellen und ökologischen Belastungen von Renditen, können aber durch einen zirkulären Ansatz diese Herausforderungen in Chancen für Nachhaltigkeit und Gewinn verwandeln.
Rückgegebene Waren sind mit erheblichen finanziellen und ökologischen Kosten verbunden. Es wird geschätzt, dass die Einzelhandelsbranche jährlich 125 Milliarden USD einsparen könnte, wenn sie sich auf die Reduzierung von Retouren konzentrieren würde. Mehr als 4 Milliarden Tonnen zurückgesendeter US-Produkte landeten im Jahr 2022 auf Mülldeponien, und durch den Transport dieser Güter wurden 24 Millionen metrische Tonnen CO2-Emissionen freigesetzt.
Einzelhändler können von erweiterten Funktionen profitieren, die den Versand von Restbeständen gegenüber der Entnahme aus dem Lagerbestand priorisieren. Durch die Wiederverwendung von zurückgegebenen Artikeln und die Verwendung von Waren, die bald im Preis reduziert werden, können Einzelhändler Abfall reduzieren, Kosten für die Rücknahmelogistik senken und verhindern, dass Produkte auf Deponien landen.
KI kann auch den Rückgabeort auf der Grundlage der Vorhersage der Rückgabewahrscheinlichkeit optimieren, sodass zurückgesandte Artikel schnell und kostengünstig wieder in den Lagerbestand aufgenommen und mit einer profitablen Marge weiterverkauft werden können. Dieser Ansatz beschleunigt auch die Rückführung zeitkritischer Waren und optimiert die Abwicklung von Restbeständen.
Konzentrieren Sie sich in diesem neuen Jahr auf authentische Beziehungen als Grundlage für Ihren Erfolg im Kundenservice. Das Lächeln eines Verkäufers und die Stimme eines Callcenter-Mitarbeiters können durch die Kraft der menschlichen Verbindung zu einer positiveren Erfahrung beitragen.
Für Einzelhändler umfasst Kundenservice mehr als nur die Beantwortung von Fragen. Es geht darum, die Reaktionszeiten zu verkürzen, die Genauigkeit zu verbessern und Ihren Callcenter-Mitarbeitern die erforderlichen Informationen und Tools zur Verfügung zu stellen, um mit Kunden auf einer persönlichen Ebene zu interagieren. Dies trägt dazu bei, jede Interaktion in eine dauerhafte Beziehung zu verwandeln. Und diese dauerhaften Beziehungen sind entscheidend, denn 93 % der Kunden werden nach exzellentem Kundenservice wahrscheinlich Wiederkäufe tätigen.
Durch die Zusammenarbeit von generativer KI und menschlichen Mitarbeitern haben Einzelhändler die einzigartige Möglichkeit, ein dynamisches, personalisiertes Erlebnis zu schaffen, das die Kundenbindung neu definiert. Laut IBM IBV erwarten 65 % der Verantwortlichen im Kundenservice, dass generative KI die Kundenzufriedenheit steigern wird.
Durch die Integration vorgefertigter generativer KI in Ihre Unternehmensdaten können Einzelhändler ihre Abläufe optimieren, die Schulungszeit für Mitarbeiter verkürzen und die Bearbeitung von Bestellanfragen beschleunigen.
Ein Callcenter-Mitarbeiter, der einen KI-Assistenten einsetzt, kann beispielsweise sofort überprüfen, ob ein Gutschein rückwirkend auf eine Bestellung angewendet werden kann, und ihn automatisch ohne manuelles Eingreifen anwenden. Letztendlich ist es die nahtlose Verschmelzung von modernster Technologie und menschlicher Note, die Kundenbindung schafft und langfristigen Geschäftserfolg fördert.
Priorisieren Sie in diesem Jahr das Sparen mit KI-Tools, die Ihre Auftragsabwicklung optimieren, um Kosten zu senken und die Effizienz zu maximieren. Für Einzelhändler, die ihre Rentabilität steigern möchten, ist dies das Jahr, in dem kostspielige Preisnachlässe am Ende der Saison reduziert, Umsatzverluste aufgrund von Lagerengpässen vermieden und die Lieferabwicklung hinsichtlich Geschwindigkeit und Margen optimiert werden sollten.
Diese Strategie ist besonders wichtig, da zwar der Umsatz steigen mag, die Gewinnmargen jedoch nicht unbedingt mitziehen. Eine aktuelle Studie mit 50 börsennotierten US-Einzelhändlern ergab, dass zwischen 2012 und 2022 die Rentabilität von 13,8 % auf 8,3 % sank, obwohl der Online-Umsatz von 9,4 % auf 25,6 % stieg.
Durch den Einsatz von KI-basierten Prognose- und Fulfillment-Lösungen können Einzelhändler Bestandszenarien unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität analysieren und so strategisch ein Gleichgewicht zwischen kostspieligen Faktoren wie Preisnachlässen und Lieferengpässen einerseits und pünktlicher Lieferung andererseits herstellen.
Tatsächlich gaben 57 % der Führungskräfte im Einzelhandel an, dass KI sowohl zu einer Steigerung des Jahresumsatzes als auch zu einer Senkung der Betriebskosten um über 15 % geführt hat. Dies bedeutet, dass Einzelhändler, die KI-Tools einsetzen, mehr einsparen, ihre Lagerbestände besser verwalten und für eine profitable Zukunft planen können.
2025 ist das Jahr, in dem Sie ein neues Abenteuer beginnen können, indem Sie die Logistik Ihres Einzelhandelsgeschäfts revolutionieren. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Einzelhändler Innovation annehmen und ihre Strategie an die Erwartungen der Kunden anpassen.
Die Dringlichkeit einer schnelleren Lieferung war noch nie so groß wie heute, da Kunden einen schnelleren und bequemeren Service als je zuvor verlangen. Mehr als 68 % der Online-Käufer geben kürzere Lieferzeiten als entscheidenden Faktor für die Aufgabe einer Online-Bestellung an.
Für viele Verbraucher steht auch eine umweltfreundlichere Lieferung im Fokus. Tatsächlich gaben 69 % der Verbraucher an, dass nachhaltiger Versand ihre bisherigen Einkäufe beeinflusst hat, und 76 % der Käufer sagten, sie würden 5 % mehr für einen nachhaltigeren Versand bezahlen.
Der Aufstieg von Strategien zur Erfüllung der letzten Meile, einschließlich Innovationen wie Dark Stores und Cross-Docking, hat die Art und Weise, wie Einzelhändler diese Erwartungen mit kosteneffektiver, schneller Lieferung erfüllen, revolutioniert. Durch die Optimierung der lokalen Distribution und die Verkürzung der Lieferzeiten gewährleisten diese Strategien einen schnelleren und effizienteren Service. Diese Verbesserung des Service steigert die Kundenzufriedenheit, während die Kosten unter Kontrolle bleiben und Sie mehr Kunden für Ihren Lieferbereich für Lieferungen am selben Tag gewinnen können.
Der Schlüssel zur Umsetzung dieser Vorsätze ist ein flexibles, modulares und skalierbares Order Management System, das saisonale Spitzen mühelos bewältigen und gleichzeitig die Rentabilität und den Erfolg steigern kann. IBM Sterling Order Management unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Lagerbestands, der Reduzierung von Fehlern und der Beschleunigung der Auftragsabwicklung, während Sie sich gleichzeitig schnell an Marktveränderungen und saisonale Schwankungen anpassen können. Halten Sie Ihre Neujahrsvorsätze ein und bringen Sie Ihr Unternehmen gleichzeitig zu neuen Höhen.
