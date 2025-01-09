Für Einzelhändler entsteht Sicherheit durch die Bewältigung der Komplexität der Bestandsverwaltung. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen der Minimierung von Abfall, der Anpassung des Lagerbestands an die Nachfrage und der Sicherstellung, dass die Regale gefüllt, jedoch nicht überfüllt sind.

Lebensmittelhändler müssen beispielsweise mehrere Vertriebskanäle verwalten, darunter den stationären Handel, den Online-Vertrieb, Marktplätze und die Logistik durch Drittanbieter. Dieses Management hilft ihnen, zu vermeiden, dass Laufkundschaft mit Online-Lieferanten um denselben begrenzten Lagerbestand konkurriert, was zu ausverkauften Artikeln und leeren Regalen führen kann.

Dennoch stellen 45 % der Online-Käufer fest, dass ihre ausgewählten Artikel nicht vorrätig sind, was Lebensmittelhändlern fast 8 % ihrer Einnahmen kostet.Darüber hinaus gaben 52 % der befragten Führungskräfte an, dass frische Lebensmittel besonders anfällig für Verderb und verspätete Lieferungen sind, was zu einem jährlichen Verlust von 18,2 Milliarden USD führt.

KI kann dabei helfen, klarere Einblicke in Bestandslücken zu gewinnen und intelligentere Strategien zur Abfallreduzierung zu entwickeln, insbesondere durch den Einsatz intelligenter Sicherheitsbestände zur Verwaltung der Lagerbestände mit Echtzeit-Nachfragesignalen.

Einzelhändler benötigen Systeme, die die Komplexität der Lieferkette verwalten, Echtzeit-Inventory-Visibility bieten und die Nachschubversorgung optimieren. Durch den Einsatz von KI-gestützten Tools und kollaborativer Planung können Sie eine zeitnahe, effiziente Bestandsverwaltung sicherstellen. Und Sie werden nachts besser schlafen, weil Sie wissen, dass Sie die Regale für Ihre Kunden gefüllt halten und gleichzeitig den Abfall minimieren.