Verantwortungsvolle KI ist ein Wettbewerbsvorteil

Der IBM KI-Ethikrat erkennt die Chancen an, die KI bietet, und legt gleichzeitig Sicherheitsvorkehrungen fest, um einen Missbrauch zu verhindern. Eine verantwortungsvolle KI-Strategie steht im Mittelpunkt dieses Ansatzes:

Das Whitepaper des Vorstands, „Basismodelle: Chancen, Risiken und Entschärfungen“, zeigt, dass sich die Fähigkeit von Foundation Models, schwierige und komplizierte Probleme zu lösen, erheblich verbessert hat. Unterstützt durch KI und Data Governance können die Vorteile von Foundation Models verantwortungsvoll genutzt werden, einschließlich einer erhöhten Produktivität (Erweiterung der Einsatzbereiche von KI in einem Unternehmen), der Erledigung von Aufgaben, die unterschiedliche Datentypen erfordern (wie natürliche Sprache, Text, Bild und Audio), und reduzierten Kosten durch die Anwendung eines trainierten Foundation Models auf eine neue Aufgabe (anstatt ein neues KI-Modell für die Aufgabe zu trainieren).

Foundation Models sind generativ und bieten KI die Möglichkeit, routinemäßige und mühsame Aufgaben innerhalb von Workflows zu automatisieren, sodass Benutzer mehr Zeit für kreatives und innovatives Arbeiten aufwenden können. Eine interaktive Version des Foundation Model Whitepapers ist ebenfalls über den IBM watsonx™ KI-Risikoatlas verfügbar.

In Anerkennung der möglichen Produktivitätssteigerungen durch KI betont das Whitepaper des Vorstands zur Erweiterung der menschlichen Intelligenz, dass die effektive Integration von KI in bestehende Arbeitsprozesse es KI-gestützten Mitarbeitern ermöglichen kann, effizienter und genauer zu arbeiten und so zur Wettbewerbsdifferenzierung eines Unternehmens beiträgt.

Durch die Übernahme von Routineaufgaben kann KI Talente anziehen und halten, indem sie Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, sich für neue und andere Karrierewege weiterzubilden oder sich auf kreativere und komplexere Aufgaben zu konzentrieren, die entscheidendes Denken und Fachwissen innerhalb ihrer bestehenden Rollen erfordern.

Anfang dieses Jahres betonte der IBM KI-Ethikrat dass ein menschenzentrierter Ansatz für KI notwendig sei, um die Fähigkeiten der KI weiterzuentwickeln und gleichzeitig ethische Praktiken anzuwenden sowie Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. Die Entwicklung von KI erfordert enorme Mengen an Energie und Daten. Im Jahr 2023 berichtete IBM, dass 70,6 % seines gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammten, darunter 74 % des Stromverbrauchs von IBM-Rechenzentren, die integraler Bestandteil des Trainings und des Einsatzes von KI-Modellen sind.

IBM konzentriert sich außerdem auf die Entwicklung energieeffizienter Methoden zum Trainieren, Abstimmen und Ausführen von KI-Modellen. IBM Granite Modelle sind kleiner und effizienter als größere Modelle und haben daher eine geringere Umweltbelastung. Während IBM KI in Anwendungen integriert, setzen wir uns dafür ein, die wachsenden Erwartungen von Aktionären, Investoren und anderen Stakeholdern an einen verantwortungsvollen Einsatz von KI zu erfüllen, einschließlich der Berücksichtigung der potenziellen Umweltauswirkungen von KI.

KI bietet eine spannende Gelegenheit, einige der drängendsten Herausforderungen der Gesellschaft zu adressieren. Schließen Sie sich am heutigen AI Appreciation Day dem IBM KI-Ethikrat an und bekräftigen Sie unser Engagement für die verantwortungsvolle Entwicklung dieser transformativen Technologie.