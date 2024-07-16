Verantwortungsvolle KI ist ein Wettbewerbsvorteil

Im Zeitalter der generativen KI wächst das Technologieversprechen Tag für Tag, da Unternehmen neuen Möglichkeiten erschließen. Das wahre Maß für den Fortschritt der KI geht jedoch über ihre technischen Möglichkeiten hinaus.
Es geht darum, wie Technologie genutzt wird, um kollektive Werte widerzuspiegeln und eine Welt zu schaffen, in der Innovation jedem zugutekommt, nicht nur privilegierten wenigen. Die Priorisierung von Vertrauen und Sicherheit bei der Skalierung von künstlicher Intelligenz (KI) mit Governance ist von entscheidender Bedeutung, um die Vorteile dieser Technologie voll ausschöpfen zu können.
Es wird immer deutlicher, dass die Fähigkeit, verantwortungsvolle KI als Teil ihrer Geschäftstätigkeit einzusetzen, für viele Unternehmen der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit ist. Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen eine KI-Strategie entwickeln, die es ihnen ermöglicht, KI verantwortungsvoll zu nutzen. Diese Strategie sollte Folgendes umfassen:
Um die Chancen, die KI bietet, besser nutzen zu können, sollten Unternehmen eine offene Strategie in Betracht ziehen. Offene Ökosysteme fördern mehr KI-Innovation und Zusammenarbeit. Sie fordern von Unternehmen einen Wettbewerb auf der Grundlage der Qualität ihrer KI-Technologie und ermöglichen es jedem, KI zu erforschen, zu testen, zu analysieren und bereitzustellen. Dadurch entsteht ein breiterer und vielfältigerer Pool an Perspektiven, die zur Entwicklung verantwortungsvoller KI-Modelle beitragen.
Der IBM KI-Ethikrat erkennt die Chancen an, die KI bietet, und legt gleichzeitig Sicherheitsvorkehrungen fest, um einen Missbrauch zu verhindern. Eine verantwortungsvolle KI-Strategie steht im Mittelpunkt dieses Ansatzes:
Das Whitepaper des Vorstands, „Basismodelle: Chancen, Risiken und Entschärfungen“, zeigt, dass sich die Fähigkeit von Foundation Models, schwierige und komplizierte Probleme zu lösen, erheblich verbessert hat. Unterstützt durch KI und Data Governance können die Vorteile von Foundation Models verantwortungsvoll genutzt werden, einschließlich einer erhöhten Produktivität (Erweiterung der Einsatzbereiche von KI in einem Unternehmen), der Erledigung von Aufgaben, die unterschiedliche Datentypen erfordern (wie natürliche Sprache, Text, Bild und Audio), und reduzierten Kosten durch die Anwendung eines trainierten Foundation Models auf eine neue Aufgabe (anstatt ein neues KI-Modell für die Aufgabe zu trainieren).
Foundation Models sind generativ und bieten KI die Möglichkeit, routinemäßige und mühsame Aufgaben innerhalb von Workflows zu automatisieren, sodass Benutzer mehr Zeit für kreatives und innovatives Arbeiten aufwenden können. Eine interaktive Version des Foundation Model Whitepapers ist ebenfalls über den IBM watsonx™ KI-Risikoatlas verfügbar.
In Anerkennung der möglichen Produktivitätssteigerungen durch KI betont das Whitepaper des Vorstands zur Erweiterung der menschlichen Intelligenz, dass die effektive Integration von KI in bestehende Arbeitsprozesse es KI-gestützten Mitarbeitern ermöglichen kann, effizienter und genauer zu arbeiten und so zur Wettbewerbsdifferenzierung eines Unternehmens beiträgt.
Durch die Übernahme von Routineaufgaben kann KI Talente anziehen und halten, indem sie Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, sich für neue und andere Karrierewege weiterzubilden oder sich auf kreativere und komplexere Aufgaben zu konzentrieren, die entscheidendes Denken und Fachwissen innerhalb ihrer bestehenden Rollen erfordern.
Anfang dieses Jahres betonte der IBM KI-Ethikrat dass ein menschenzentrierter Ansatz für KI notwendig sei, um die Fähigkeiten der KI weiterzuentwickeln und gleichzeitig ethische Praktiken anzuwenden sowie Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. Die Entwicklung von KI erfordert enorme Mengen an Energie und Daten. Im Jahr 2023 berichtete IBM, dass 70,6 % seines gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammten, darunter 74 % des Stromverbrauchs von IBM-Rechenzentren, die integraler Bestandteil des Trainings und des Einsatzes von KI-Modellen sind.
IBM konzentriert sich außerdem auf die Entwicklung energieeffizienter Methoden zum Trainieren, Abstimmen und Ausführen von KI-Modellen. IBM Granite Modelle sind kleiner und effizienter als größere Modelle und haben daher eine geringere Umweltbelastung. Während IBM KI in Anwendungen integriert, setzen wir uns dafür ein, die wachsenden Erwartungen von Aktionären, Investoren und anderen Stakeholdern an einen verantwortungsvollen Einsatz von KI zu erfüllen, einschließlich der Berücksichtigung der potenziellen Umweltauswirkungen von KI.
KI bietet eine spannende Gelegenheit, einige der drängendsten Herausforderungen der Gesellschaft zu adressieren. Schließen Sie sich am heutigen AI Appreciation Day dem IBM KI-Ethikrat an und bekräftigen Sie unser Engagement für die verantwortungsvolle Entwicklung dieser transformativen Technologie.
Lernen Sie die wichtigsten Vorteile kennen, die sich durch die automatisierte KI-Governance sowohl für heutige generative KI- als auch für herkömmliche ML-Modelle ergeben.
Erfahren Sie mehr über die neuen Herausforderungen der generativen KI, die Notwendigkeit der Steuerung von KI- und ML-Modellen und die Schritte zum Aufbau eines vertrauenswürdigen, transparenten und erklärbaren KI-Frameworks.
Verstehen Sie, wie wichtig es ist, einen vertretbaren Bewertungsprozess einzurichten und jeden Anwendungsfall konsequent in die entsprechende Risikostufe einzustufen.
Erfahren Sie, wie Sie mit einem Portfolio von KI-Produkten für generative KI-Modelle ethische und gesetzeskonforme Praktiken fördern.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Verwalten Sie generative KI-Modelle ortsunabhängig und stellen Sie diese in der Cloud oder lokal mit IBM watsonx.governance bereit.
Erfahren Sie, wie KI-Governance dazu beitragen kann, das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter in KI zu stärken, die Akzeptanz und Innovation zu beschleunigen und das Vertrauen Ihrer Kunden zu verbessern.
Bereiten Sie sich auf die EU-Verordnung über künstliche Intelligenz vor und etablieren Sie mithilfe von IBM® Consulting einen verantwortungsvollen KI-Governance-Ansatz.
Steuern, verwalten und überwachen Sie Ihre KI mit einem einzigen Portfolio, um verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI voranzubringen.