Verantwortung ist ein erlerntes Verhalten. Mit der Zeit erkennen wir die Zusammenhänge und verstehen, dass wir die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen, Regeln und Gesetze einhalten und die Rechte anderer respektieren müssen. Wir sehen den Zusammenhang zwischen Verantwortung, Rechenschaftspflicht und den daraus resultierenden Belohnungen. Wenn wir verantwortungsbewusst handeln, sind die Belohnungen positiv. Wenn wir es nicht tun, können wir mit negativen Konsequenzen rechnen, einschließlich Geldstrafen, Vertrauens- oder Statusverlust und sogar Gefängnisstrafen. Die Einhaltung der Standards für verantwortungsvolle künstliche Intelligenz (KI) folgt ähnlichen Grundsätzen.
Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) prognostiziert, dass der Markt für Software für künstliche Intelligenz (KI) bis 2025 fast 134,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Da KI sowie der Aufbau und die Skalierung von Modellen für Ihr Unternehmen immer entscheidender werden, sollte Verantwortungsvolle KI als äußerst relevantes Thema betrachtet werden. Es besteht ein wachsender Bedarf, proaktiv faire, verantwortungsvolle und ethische Entscheidungen zu treffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.
Kein Unternehmen möchte aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen sein, und in letzter Zeit gab es in der Presse viele Berichte über unfaire, unerklärliche oder voreingenommene KI. Unternehmen müssen die Privatsphäre von Einzelpersonen schützen und Vertrauen fördern. Falsches oder voreingenommenes Handeln, das auf fehlerhaften Daten oder Annahmen basiert, kann zu Klagen und Misstrauen gegenüber Kunden, Stakeholdern, Aktionären und Mitarbeitern führen. Letztlich kann dies dazu führen, dass der Ruf des Unternehmens geschädigt wird und Umsatz und Einnahmen verloren gehen.
Da es wichtig ist, ethische Entscheidungen zu treffen und nicht eine Gruppe einer anderen vorzuziehen, ist es notwendig, bei der Datenakquisition, der Erstellung, der Bereitstellung und der Überwachung von Modellen für Fairness zu sorgen und Verzerrungen zu erkennen. Faire Entscheidungen erfordern auch die Fähigkeit, sich an veränderte Verhaltensmuster und -profile anzupassen, die während des gesamten KI-Lebenszyklus ein erneutes Trainieren oder Neuaufbauen der Modelle erfordern können.
Die KI-Vorschriften wachsen und ändern sich in rasantem Tempo, und die Nichteinhaltung kann zu kostspieligen Prüfungen, Geldstrafen und negativer Presse führen. Globale Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Ländern stehen vor der Herausforderung, lokale und landspezifische Regeln und Vorschriften einzuhalten. Unternehmen in stark regulierten Märkten wie dem Gesundheitswesen, Behörden und Finanzdienstleistungen stehen hingegen vor der zusätzlichen Herausforderung, branchenspezifische Vorschriften einzuhalten.
„Die potenziellen Kosten der Nichteinhaltung sind enorm und gehen weit über einfache Geldstrafen hinaus.“ Unternehmen verlieren im Durchschnitt 5,87 Millionen USD an Einnahmen aufgrund eines einzigen Verstoßes gegen die Vorschriften. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs – die finanziellen Auswirkungen reichen weit über Ihren Gewinn hinaus.“ The True Cost of Noncompliance (Link befindet sich außerhalb ibm.com)
Gartner definiert KI-Governance (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) als „den Prozess der Erstellung von Richtlinien, der Zuweisung von Entscheidungsrechten und der Sicherstellung der organisatorischen Verantwortlichkeit für Risiken und Investitionsentscheidungen für die Anwendung und Nutzung von Techniken der künstlichen Intelligenz.“
Trotz guter Absichten und sich weiterentwickelnder Technologie kann verantwortungsvolle KI eine Herausforderung darstellen. Verantwortungsvolle KI erfordert KI-Governance und für viele Unternehmen erfordert dies eine Menge manueller Arbeit, die durch Änderungen der Daten- und Modellversionen und den Einsatz mehrerer Tools, Anwendungen und Plattformen noch verstärkt wird. Manuelle Tools und Prozesse können zu kostspieligen menschlichen Fehlern und zu Modellen führen, denen es an Transparenz, ordnungsgemäßer Katalogisierung und Überwachung mangelt. Diese Blackbox-Modelle können Ergebnisse liefern, die selbst für Data Scientists und andere wichtige Stakeholder unerklärlich sind.
Erklärbare Ergebnisse sind entscheidend, wenn Management, Stakeholder und Aktionäre Fragen zur Modellleistung stellen. Kunden haben ein Recht darauf, dass Unternehmen die Gründe für analytische Entscheidungen erläutern, beispielsweise bei Kredit-, Hypotheken- und Schulzulassungsablehnungen, sowie bei medizinischen Diagnosen oder Behandlungen. Dokumentierte, nachvollziehbare Modellfakten sind auch notwendig, um analytische Entscheidungen gegenüber Wirtschaftsprüfern oder Aufsichtsbehörden zu verteidigen.
Der automatisierte Governance-Ansatz von IBM unterstützt Sie bei der Steuerung, Verwaltung und Überwachung der KI-Aktivitäten Ihres Unternehmens. Durch den Einsatz von Automatisierung stärkt diese Lösung Ihre Fähigkeit, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ethische Bedenken auszuräumen (ohne die übermäßigen Kosten eines Wechsels von Ihrer aktuellen Data-Science-Plattform).
Die watsonx.governance-Lösung deckt den gesamten KI-Lebenszyklus ab und überwacht und verwaltet die Modellerstellung, Bereitstellung, Überwachung und Zentralisierung von Fakten für KI-Transparenz und Erklärbarkeit. Zu den Komponenten der Lösung gehören:
