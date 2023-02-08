Da KI sowie der Aufbau und die Skalierung von Modellen für Ihr Unternehmen immer entscheidender werden, sollte Verantwortungsvolle KI als äußerst relevantes Thema betrachtet werden. Es besteht ein wachsender Bedarf, proaktiv faire, verantwortungsvolle und ethische Entscheidungen zu treffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Risiko und Reputation verwalten

Kein Unternehmen möchte aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen sein, und in letzter Zeit gab es in der Presse viele Berichte über unfaire, unerklärliche oder voreingenommene KI. Unternehmen müssen die Privatsphäre von Einzelpersonen schützen und Vertrauen fördern. Falsches oder voreingenommenes Handeln, das auf fehlerhaften Daten oder Annahmen basiert, kann zu Klagen und Misstrauen gegenüber Kunden, Stakeholdern, Aktionären und Mitarbeitern führen. Letztlich kann dies dazu führen, dass der Ruf des Unternehmens geschädigt wird und Umsatz und Einnahmen verloren gehen.

An ethische Prinzipien halten

Da es wichtig ist, ethische Entscheidungen zu treffen und nicht eine Gruppe einer anderen vorzuziehen, ist es notwendig, bei der Datenakquisition, der Erstellung, der Bereitstellung und der Überwachung von Modellen für Fairness zu sorgen und Verzerrungen zu erkennen. Faire Entscheidungen erfordern auch die Fähigkeit, sich an veränderte Verhaltensmuster und -profile anzupassen, die während des gesamten KI-Lebenszyklus ein erneutes Trainieren oder Neuaufbauen der Modelle erfordern können.

Schutz und Skalierung unter Einhaltung behördlicher Anforderungen

Die KI-Vorschriften wachsen und ändern sich in rasantem Tempo, und die Nichteinhaltung kann zu kostspieligen Prüfungen, Geldstrafen und negativer Presse führen. Globale Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Ländern stehen vor der Herausforderung, lokale und landspezifische Regeln und Vorschriften einzuhalten. Unternehmen in stark regulierten Märkten wie dem Gesundheitswesen, Behörden und Finanzdienstleistungen stehen hingegen vor der zusätzlichen Herausforderung, branchenspezifische Vorschriften einzuhalten.

„Die potenziellen Kosten der Nichteinhaltung sind enorm und gehen weit über einfache Geldstrafen hinaus.“ Unternehmen verlieren im Durchschnitt 5,87 Millionen USD an Einnahmen aufgrund eines einzigen Verstoßes gegen die Vorschriften. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs – die finanziellen Auswirkungen reichen weit über Ihren Gewinn hinaus.“ The True Cost of Noncompliance (Link befindet sich außerhalb ibm.com)