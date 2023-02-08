Tags
Artificial Intelligence

3 Hauptgründe, warum Ihr Unternehmen verantwortungsvolle KI braucht

Geschäftsmann schaut sich einen Industrieroboter in einer modernen Fabrik an

Verantwortung ist ein erlerntes Verhalten. Mit der Zeit erkennen wir die Zusammenhänge und verstehen, dass wir die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen, Regeln und Gesetze einhalten und die Rechte anderer respektieren müssen. Wir sehen den Zusammenhang zwischen Verantwortung, Rechenschaftspflicht und den daraus resultierenden Belohnungen. Wenn wir verantwortungsbewusst handeln, sind die Belohnungen positiv. Wenn wir es nicht tun, können wir mit negativen Konsequenzen rechnen, einschließlich Geldstrafen, Vertrauens- oder Statusverlust und sogar Gefängnisstrafen. Die Einhaltung der Standards für verantwortungsvolle künstliche Intelligenz (KI) folgt ähnlichen Grundsätzen.

Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) prognostiziert, dass der Markt für Software für künstliche Intelligenz (KI) bis 2025 fast 134,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Branchen-Newsletter

Die neuesten KI-Trends, präsentiert von Experten

Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Verantwortungsvolle KI als Ziel setzen

Da KI sowie der Aufbau und die Skalierung von Modellen für Ihr Unternehmen immer entscheidender werden, sollte Verantwortungsvolle KI als äußerst relevantes Thema betrachtet werden. Es besteht ein wachsender Bedarf, proaktiv faire, verantwortungsvolle und ethische Entscheidungen zu treffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Risiko und Reputation verwalten

Kein Unternehmen möchte aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen sein, und in letzter Zeit gab es in der Presse viele Berichte über unfaire, unerklärliche oder voreingenommene KI. Unternehmen müssen die Privatsphäre von Einzelpersonen schützen und Vertrauen fördern. Falsches oder voreingenommenes Handeln, das auf fehlerhaften Daten oder Annahmen basiert, kann zu Klagen und Misstrauen gegenüber Kunden, Stakeholdern, Aktionären und Mitarbeitern führen. Letztlich kann dies dazu führen, dass der Ruf des Unternehmens geschädigt wird und Umsatz und Einnahmen verloren gehen.

An ethische Prinzipien halten

Da es wichtig ist, ethische Entscheidungen zu treffen und nicht eine Gruppe einer anderen vorzuziehen, ist es notwendig, bei der Datenakquisition, der Erstellung, der Bereitstellung und der Überwachung von Modellen für Fairness zu sorgen und Verzerrungen zu erkennen. Faire Entscheidungen erfordern auch die Fähigkeit, sich an veränderte Verhaltensmuster und -profile anzupassen, die während des gesamten KI-Lebenszyklus ein erneutes Trainieren oder Neuaufbauen der Modelle erfordern können.

Schutz und Skalierung unter Einhaltung behördlicher Anforderungen

Die KI-Vorschriften wachsen und ändern sich in rasantem Tempo, und die Nichteinhaltung kann zu kostspieligen Prüfungen, Geldstrafen und negativer Presse führen. Globale Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Ländern stehen vor der Herausforderung, lokale und landspezifische Regeln und Vorschriften einzuhalten. Unternehmen in stark regulierten Märkten wie dem Gesundheitswesen, Behörden und Finanzdienstleistungen stehen hingegen vor der zusätzlichen Herausforderung, branchenspezifische Vorschriften einzuhalten.

„Die potenziellen Kosten der Nichteinhaltung sind enorm und gehen weit über einfache Geldstrafen hinaus.“ Unternehmen verlieren im Durchschnitt 5,87 Millionen USD an Einnahmen aufgrund eines einzigen Verstoßes gegen die Vorschriften. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs – die finanziellen Auswirkungen reichen weit über Ihren Gewinn hinaus.“ The True Cost of Noncompliance (Link befindet sich außerhalb ibm.com)

AI Academy

Vertrauen, Transparenz und Governance in der KI

KI-Vertrauen ist zweifelsohne das wichtigste Thema in der KI. Es ist verständlicherweise auch ein überwältigendes Thema. Wir werden uns mit Problemen wie Halluzinationen, Voreingenommenheit und Risiken auseinandersetzen und Schritte für eine ethische, verantwortungsvolle und faire Einführung von KI aufzeigen.
Zur Episode wechseln

Verantwortungsvolle KI erfordert Governance

Gartner definiert KI-Governance (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) als „den Prozess der Erstellung von Richtlinien, der Zuweisung von Entscheidungsrechten und der Sicherstellung der organisatorischen Verantwortlichkeit für Risiken und Investitionsentscheidungen für die Anwendung und Nutzung von Techniken der künstlichen Intelligenz.“ 

Trotz guter Absichten und sich weiterentwickelnder Technologie kann verantwortungsvolle KI eine Herausforderung darstellen. Verantwortungsvolle KI erfordert KI-Governance und für viele Unternehmen erfordert dies eine Menge manueller Arbeit, die durch Änderungen der Daten- und Modellversionen und den Einsatz mehrerer Tools, Anwendungen und Plattformen noch verstärkt wird. Manuelle Tools und Prozesse können zu kostspieligen menschlichen Fehlern und zu Modellen führen, denen es an Transparenz, ordnungsgemäßer Katalogisierung und Überwachung mangelt. Diese Blackbox-Modelle können Ergebnisse liefern, die selbst für Data Scientists und andere wichtige Stakeholder unerklärlich sind.

Erklärbare Ergebnisse sind entscheidend, wenn Management, Stakeholder und Aktionäre Fragen zur Modellleistung stellen. Kunden haben ein Recht darauf, dass Unternehmen die Gründe für analytische Entscheidungen erläutern, beispielsweise bei Kredit-, Hypotheken- und Schulzulassungsablehnungen, sowie bei medizinischen Diagnosen oder Behandlungen. Dokumentierte, nachvollziehbare Modellfakten sind auch notwendig, um analytische Entscheidungen gegenüber Wirtschaftsprüfern oder Aufsichtsbehörden zu verteidigen.

Demnächst verfügbar: IBM watsonx.governance – für verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI-Workflows

Der automatisierte Governance-Ansatz von IBM unterstützt Sie bei der Steuerung, Verwaltung und Überwachung der KI-Aktivitäten Ihres Unternehmens. Durch den Einsatz von Automatisierung stärkt diese Lösung Ihre Fähigkeit, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ethische Bedenken auszuräumen (ohne die übermäßigen Kosten eines Wechsels von Ihrer aktuellen Data-Science-Plattform).

Die watsonx.governance-Lösung deckt den gesamten KI-Lebenszyklus ab und überwacht und verwaltet die Modellerstellung, Bereitstellung, Überwachung und Zentralisierung von Fakten für KI-Transparenz und Erklärbarkeit. Zu den Komponenten der Lösung gehören:

  • Lebenszyklus-Governance – Überwachen, katalogisieren und steuern Sie KI-Modelle von dort aus, wo sie sich befinden. Automatisieren Sie die Erfassung von Modell-Metadaten und verbessern Sie die Vorhersagegenauigkeit, um zu erkennen, wie KI eingesetzt wird und wo Modelle überarbeitet werden müssen.
  • Risikomanagement – Automatisieren Sie Modellfakten und Workflows zu geschäftlichen Compliance-Standards. Identifizieren, verwalten, überwachen und berichten Sie über Risiken und Compliance im großen Maßstab. Nutzen Sie dynamische Dashboards, um anpassbare Ergebnisse für die Stakeholder bereitzustellen. Verbessern Sie die Zusammenarbeit über mehrere Regionen und Standorte hinweg.
  • Regulatorische Compliance – Setzen Sie externe KI-Vorschriften in Richtlinien für die automatisierte Durchsetzung um. Verbessern Sie die Einhaltung von Audit- und Compliance-Vorschriften und bieten Sie maßgeschneiderte Berichte für wichtige Stakeholder.

Möchten Sie darüber sprechen, wie IBM watsonx.governance Ihrem Unternehmen helfen kann? Vereinbaren Sie noch heute ein Meeting.

 
Weiterführende Lösungen
IBM watsonx.governance

Verwalten Sie generative KI-Modelle ortsunabhängig und stellen Sie diese in der Cloud oder lokal mit IBM watsonx.governance bereit.

 Entdecken sie watsonx.governance
KI-Governance-Lösungen

Erfahren Sie, wie KI-Governance dazu beitragen kann, das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter in KI zu stärken, die Akzeptanz und Innovation zu beschleunigen und das Vertrauen Ihrer Kunden zu verbessern.

 Entdecken Sie KI-Governance-Lösungen
Beratungsleistungen zur KI-Governance

Bereiten Sie sich auf die EU-Verordnung über künstliche Intelligenz vor und etablieren Sie mithilfe von IBM® Consulting einen verantwortungsvollen KI-Governance-Ansatz.

 KI-Governance-Dienste entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Steuern, verwalten und überwachen Sie Ihre KI mit einem einzigen Portfolio, um verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI voranzubringen.

 watsonx.governance erkunden Buchen Sie eine Live-Demo