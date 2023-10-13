Reaktion in Echtzeit auf sich ändernde Marktdynamiken

Anstatt darauf zu warten, dass Lieferkettenteams Berichte mit operativen Daten weiterleiten (was oft zu lange dauert), wie wäre es, wenn Ihre Finanzanalysten direkten Einblick in die Vorgänge erhielten, um so schnellere operative Entscheidungen treffen zu können?

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der der Preis für ein in der Produktion verwendetes Material gesunken ist, nachdem Sie die Verhandlungen mit Ihrem Lieferanten abgeschlossen haben. Sie waren sich dessen nicht bewusst, da die Lieferkettenteams diese Informationen nur in den Quartalsberichten bereitstellen. Hätten Sie Zugriff auf Preisdaten in Echtzeit, könnten Sie sofort über Preissenkungen informiert werden und frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel könnten Sie einen Liefervertrag neu verhandeln, um die Bestandskosten niedrig zu halten.

Mit IBM Event Automation können Analysten Echtzeitereignisse nutzen, um Geschäftssituationen auf einer Benutzeroberfläche zu identifizieren, die keine Codierung erfordert. Dadurch rückt die betriebliche Transparenz in den Vordergrund. Selbst Fachabteilungen ohne technischen Hintergrund können erkennen, wann ein Unternehmen für die in der Produktion verwendeten Materialien zu viel bezahlt. Zum Beispiel könnten Sie einen ereignisgesteuerten Ablauf erstellen, der erkennt, wann der Echtzeitpreis eines Lieferanten um 10 % unter den gezahlten Preis fällt.

Darüber hinaus können die Teams Kosten-/Preisanalysen in Echtzeit durchführen und diese Änderungen in Erkenntnisse umwandeln. Daten, die zuvor isoliert waren, können nun genutzt werden, um die Preisgestaltung der Unternehmen zu optimieren, die Customer Experience und Kundenzufriedenheit zu verbessern und sich positiv auf die Gewinnmargen auszuwirken.

Analysten erhalten unmittelbar einen vollständigen Überblick darüber, was innerhalb des Unternehmens passiert – etwas, das ohne einfachen Zugriff auf Echtzeitdaten nicht möglich wäre. Er kann wichtige Metriken und Erkenntnisse liefern, ein klares Bild der Customer Journey zeichnen und Analysten dabei helfen, über die sich ändernde Marktdynamik informiert zu bleiben, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.