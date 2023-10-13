Reaktion in Echtzeit auf sich ändernde Marktdynamiken

Mit der Volatilität des Marktes Schritt zu halten, ist keine leichte Aufgabe. Gerade wenn man glaubt, die Veränderungen verstanden zu haben, kann es passieren, dass man am nächsten Morgen aufwacht und etwas völlig anderes vorfindet. Diese sich verändernden Dynamiken bringen unerwartete Unterbrechungen mit sich, zum Beispiel Schwankungen im Nachfrageniveau, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ihren Lagerbestand effektiv zu verwalten, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen und letztendlich Ihren Gewinn zu steigern.
Im IDC Global Supply Chain Survey 2022 wurde festgestellt, dass „fehlende Transparenz und Resilienz, um notwendige Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und effektiv reagieren zu können“, das problematischste und am wenigsten angegangene Defizit im modernen Lieferkettenmanagement und der Bestandsoptimierung darstellt. Während Sie dies lesen, ändern sich die Bedürfnisse und die Nachfrage der Kunden, aber ein Mangel sichtbarer Daten könnte Sie daran hindern, diese Änderungen rechtzeitig zu erkennen, um auf diese reagieren zu können.
Um den Überblick über diese häufigen Nachfrageänderungen zu behalten, ist es unerlässlich, dass Unternehmen ihr Geschäftsmodell evaluieren und die Fähigkeit entwickeln, sich in Echtzeit anzupassen. Insbesondere Unternehmen, die in der Lage sind, kontinuierlich informierte, dynamische und automatisierte Bestandsmanagementsysteme zu implementieren, verschaffen sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zur Steigerung des Marktanteils.
Der Mangel an Transparenz darüber, wie sich veränderte Marktbedingungen auf Ihren Bestand auswirken, hat klare und deutliche Auswirkungen auf Ihr Lieferkettenmanagement. Dadurch wird verhindert, dass Sie Veränderungen bei der Nachfrage über verschiedene Vertriebskanäle hinweg erkennen und feststellen, wie gut Ihre aktuellen Lagerbestände und Standorte dazu geeignet sind, diese Nachfrage zu befriedigen. Darüber hinaus kann dies erhebliche Auswirkungen auf Ihre E-Commerce-Modelle haben und Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, über Angebotsänderungen auf dem Laufenden zu bleiben und diese in Ihrem Online-Bestand abzubilden.
Lieferkettenteams haben oft Einblicke in die globalen Verschiebungen in der Lieferkette, aber die Daten sind häufig isoliert und für andere Teammitglieder unzugänglich. Finanzanalysten und Produktmanager zum Beispiel müssen mit den Preisänderungen ihrer Rohstoffe Schritt halten, um die Gesamtrentabilität und eine optimale Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Verantwortliche in diesen Funktionen haben oft ein verzögertes Bewusstsein für Veränderungen und finden keine einfachen Möglichkeiten, die daraus resultierenden positiven oder negativen Auswirkungen auf ihre Gewinnmargen abzuschätzen. Das erzeugt einen Dominoeffekt: Wenn Ihre Produktteams nicht in Echtzeit auf diese Preisgestaltung zugreifen können, haben Marketing-Strategieteams möglicherweise Schwierigkeiten dabei, potenzielle Kunden mit aktuellen Nachrichten zu versorgen.
Selbst wenn Unternehmensteams auf Echtzeitereignisse zugreifen könnten, werden wenige bis gar keine Schulungen zum Thema Codierung zu einem zusätzlichen Hindernis bei der Durchführung von Datenanalysen. Es werden ständig neue Technologien entwickelt, aber die Fähigkeiten der Geschäftsteams bleiben oft hinter der Geschwindigkeit dieser Veränderungen zurück.
Anstatt darauf zu warten, dass Lieferkettenteams Berichte mit operativen Daten weiterleiten (was oft zu lange dauert), wie wäre es, wenn Ihre Finanzanalysten direkten Einblick in die Vorgänge erhielten, um so schnellere operative Entscheidungen treffen zu können?
Stellen Sie sich eine Situation vor, in der der Preis für ein in der Produktion verwendetes Material gesunken ist, nachdem Sie die Verhandlungen mit Ihrem Lieferanten abgeschlossen haben. Sie waren sich dessen nicht bewusst, da die Lieferkettenteams diese Informationen nur in den Quartalsberichten bereitstellen. Hätten Sie Zugriff auf Preisdaten in Echtzeit, könnten Sie sofort über Preissenkungen informiert werden und frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel könnten Sie einen Liefervertrag neu verhandeln, um die Bestandskosten niedrig zu halten.
Mit IBM Event Automation können Analysten Echtzeitereignisse nutzen, um Geschäftssituationen auf einer Benutzeroberfläche zu identifizieren, die keine Codierung erfordert. Dadurch rückt die betriebliche Transparenz in den Vordergrund. Selbst Fachabteilungen ohne technischen Hintergrund können erkennen, wann ein Unternehmen für die in der Produktion verwendeten Materialien zu viel bezahlt. Zum Beispiel könnten Sie einen ereignisgesteuerten Ablauf erstellen, der erkennt, wann der Echtzeitpreis eines Lieferanten um 10 % unter den gezahlten Preis fällt.
Darüber hinaus können die Teams Kosten-/Preisanalysen in Echtzeit durchführen und diese Änderungen in Erkenntnisse umwandeln. Daten, die zuvor isoliert waren, können nun genutzt werden, um die Preisgestaltung der Unternehmen zu optimieren, die Customer Experience und Kundenzufriedenheit zu verbessern und sich positiv auf die Gewinnmargen auszuwirken.
Analysten erhalten unmittelbar einen vollständigen Überblick darüber, was innerhalb des Unternehmens passiert – etwas, das ohne einfachen Zugriff auf Echtzeitdaten nicht möglich wäre. Er kann wichtige Metriken und Erkenntnisse liefern, ein klares Bild der Customer Journey zeichnen und Analysten dabei helfen, über die sich ändernde Marktdynamik informiert zu bleiben, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.
Wissen ist Macht, aber es muss zu Ihrem Vorteil und schneller als je zuvor eingesetzt werden. Unsere digitalisierte Wirtschaft erfordert Schnelligkeit: die richtigen Informationen müssen zur richtigen Zeit genutzt werden. Die Unfähigkeit, schnell zu handeln, kann zu Umsatzeinbußen, verpassten Geschäftschancen und geschädigten Kundenbeziehungen führen.
Die Jetzt-Wirtschaft verlangt von uns, dass wir uns auf das konzentrieren, was in unseren Unternehmen im gegenwärtigen Moment passiert. Die Gegenwart birgt Chancen, die leider oft in der Menge der von Unternehmen generierten Daten untergehen. Unvorhergesehene wirtschaftliche Umwälzungen, sich verändernde Markttrends und sich schnell wandelndes Kundenverhalten haben das Potenzial, Ihre Geschäftsinitiativen drastisch zu beeinflussen – es sei denn, Sie können sie im Blick behalten. Darüber hinaus haben die Initiativen zur digitalen Transformation zu einer starken Zunahme von Anwendungen geführt, die Datensilos bilden.
Unsere zunehmend digitalisierte Welt hat die Kundenerwartungen in die Höhe schnellen lassen – unsere Kunden wissen, was sie wollen, und sie wollen es jetzt. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, ist es wichtig, diese Informationen in die Hände derjenigen zu geben, die sie benötigen, wie z.B. Marktforschungs- und Datenanalyseteams, die die Daten unmittelbar nutzen können, um ein wirklich kundenorientiertes Unternehmen aufzubauen.
IBM Event Automation ist darauf ausgelegt, Unternehmen und Stakeholder kontinuierlich auf sich aufmerksam zu machen, indem Geschäftsereignisse direkt für diejenigen zugänglich gemacht werden, die es benötigen. Damit können Sie Benutzern aus allen Bereichen Ihres Unternehmens die Möglichkeit geben, Situationen im richtigen Moment zu erkennen und zu handeln, ohne sich in Algorithmen, kompliziertem Code oder verteilten Datenquellen zu verlieren. Schauen Sie sich dieses Video an, um es in Aktion zu erleben.
Helfen Sie Ihrem Unternehmen, automatisierte Workflows zu erstellen, die sich in Echtzeit an die sich verändernde Marktdynamik anpassen und darauf reagieren. Handeln Sie jetzt und erfahren Sie mehr über IBM Event Automation um einen grundlegenden Einblick darüber zu erhalten, wie IBM Event Automation es Business Analysten ermöglicht, einfach mit Ereignissen zu arbeiten und Erkenntnisse für mehr operative Sichtbarkeit und Effizienz zu generieren.
