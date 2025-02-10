Reduzierung der Kosten für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen im Bildungswesen

Es überrascht nicht, dass eine aktuelle Studie ebenfalls ergab, dass Schüler von Ransomware-Angriffen auf den Bildungssektor betroffen sind. Eine Studie von Action1 ergab, dass die Mehrheit (64 %) der IT-Mitarbeiter im Bildungswesen angibt, dass Ransomware die Bildungsqualität beeinträchtigt. Die Forscher fanden heraus, dass die Gründe für die Angriffe vielfältig sind, darunter die Tatsache, dass 44 % nur 10 % ihres IT-Budgets für Cybersicherheit aufwenden und die Mehrheit der Bildungseinrichtungen (78 %) keine Cybersicherheitsspezialisten beschäftigt.

In einem NPR-Artikel erklärte Noelle Ellerson Ng von der School Superintendents Association, dass der Grund für die Ausrichtung auf den Bildungssektor darin liege, dass Schulen häufig leicht zu erreichende Ziele seien. Darüber hinaus weist sie darauf hin, dass Schulsysteme, die eine Vielzahl wertvoller Daten sowohl von Schülern als auch von Mitarbeitern sammeln, häufig die größten Arbeitgeber in einer Gemeinde sind.

„Das macht sie sehr, sehr anfällig“, sagt Ng. „Hinzu kommt, dass [die Daten] so sensibel, so langfristig und so persönlich sind, dass eine enorme Schwachstelle entsteht.“