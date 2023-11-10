Jeden Tag suchen Zehntausende von Patienten eine Behandlung für neue oder bestehende Erkrankungen. Hinter den Kulissen spielt ein komplexes Netz von Informationen über Gesundheitsakten, Vorteile, Deckung, Anspruchsberechtigung, Genehmigungen und andere Aspekte eine entscheidende Rolle bei der Art der medizinischen Behandlung, die Patienten erhalten und wie viel sie für verschreibungspflichtige Medikamente ausgeben müssen. Dies bedeutet, dass jede Sekunde große Datenmengen erzeugt, gespeichert und ausgetauscht werden, was aufgrund der Inkonsistenzen bei der Umsetzung der Interoperabilitätsstandards für Gesundheitsdaten auch zu Ineffizienzen und Lücken im Zugriff zwischen Patienten, Anbietern und Kostenträgern führt. In den USA tragen diese Ineffizienzen zu einer zunehmenden Verschwendung im Gesundheitssystem (Link befindet sich außerhalb ibm.com) und zu Herausforderungen bei, kosteneffiziente, hochwertige Versorgung zu gewährleisten.

Seit über 20 Jahren (Link befindet sich außerhalb ibm.com) durchdringt die Diskussion darüber, wie diese Herausforderung angegangen werden kann, die Branchen ohne klare Lösung. Erst 2020 veröffentlichten die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) eine Regel (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) für Gesundheitssysteme, nach der Patienten, Leistungserbringer und Kostenträger Informationen problemlos austauschen können müssen. Die Regel sah eine Interoperabilitätsreise vor, die den nahtlosen Datenaustausch zwischen Kostenträgern und Anbietern gleichermaßen unterstützt und so zukünftige Funktionen und technisch inkrementelle Anwendungsfälle ermöglicht. Seit 2021 sind Krankenversicherungsunternehmen, auch bekannt als Kostenträger, die Leistungstarife festlegen, Zahlungen einziehen, Ansprüche bearbeiten und die Ansprüche von Gesundheitsdienstleistern begleichen, verpflichtet, die im Jahr 2020 festgelegten Interoperabilitätsanforderungen einzuhalten. Diese Anforderungen ermöglichen den Austausch wichtiger Daten zwischen Gesundheitskostenträgern und Leistungserbringern.

Die Schaffung eines klaren Interoperabilitätsframeworks ist grundlegend für die administrative Vereinfachung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), einer der fünf Bestimmungen des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Diese Bestimmung zielt darauf ab, den Papieraufwand zu reduzieren und die Geschäftsprozesse im gesamten System zu rationalisieren. Dabei wird Technologie eingesetzt, um Zeit und Geld zu sparen. Angesichts der Tatsache, dass 63 % der Ärzte Anzeichen von Burnout berichten (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und 47 % der Kliniker planen, ihren Arbeitsplatz in den nächsten zwei bis drei Jahren zu verlassen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), könnte diese Maßnahme nicht aktueller und relevanter sein als jetzt.

In Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) hat eine interoperable Plattform für Gesundheitsdaten das Potenzial, eine der größten Veränderungen in der Geschichte des US-Gesundheitswesens herbeizuführen. Das System wird sich von einem System, in dem Ereignisse derzeit in Tagen, Wochen oder Monaten verstanden und gemessen werden, in ein in Echtzeit vernetztes Ökosystem verwandeln.