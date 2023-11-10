Jeden Tag suchen Zehntausende von Patienten eine Behandlung für neue oder bestehende Erkrankungen. Hinter den Kulissen spielt ein komplexes Netz von Informationen über Gesundheitsakten, Vorteile, Deckung, Anspruchsberechtigung, Genehmigungen und andere Aspekte eine entscheidende Rolle bei der Art der medizinischen Behandlung, die Patienten erhalten und wie viel sie für verschreibungspflichtige Medikamente ausgeben müssen. Dies bedeutet, dass jede Sekunde große Datenmengen erzeugt, gespeichert und ausgetauscht werden, was aufgrund der Inkonsistenzen bei der Umsetzung der Interoperabilitätsstandards für Gesundheitsdaten auch zu Ineffizienzen und Lücken im Zugriff zwischen Patienten, Anbietern und Kostenträgern führt. In den USA tragen diese Ineffizienzen zu einer zunehmenden Verschwendung im Gesundheitssystem (Link befindet sich außerhalb ibm.com) und zu Herausforderungen bei, kosteneffiziente, hochwertige Versorgung zu gewährleisten.
Seit über 20 Jahren (Link befindet sich außerhalb ibm.com) durchdringt die Diskussion darüber, wie diese Herausforderung angegangen werden kann, die Branchen ohne klare Lösung. Erst 2020 veröffentlichten die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) eine Regel (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) für Gesundheitssysteme, nach der Patienten, Leistungserbringer und Kostenträger Informationen problemlos austauschen können müssen. Die Regel sah eine Interoperabilitätsreise vor, die den nahtlosen Datenaustausch zwischen Kostenträgern und Anbietern gleichermaßen unterstützt und so zukünftige Funktionen und technisch inkrementelle Anwendungsfälle ermöglicht. Seit 2021 sind Krankenversicherungsunternehmen, auch bekannt als Kostenträger, die Leistungstarife festlegen, Zahlungen einziehen, Ansprüche bearbeiten und die Ansprüche von Gesundheitsdienstleistern begleichen, verpflichtet, die im Jahr 2020 festgelegten Interoperabilitätsanforderungen einzuhalten. Diese Anforderungen ermöglichen den Austausch wichtiger Daten zwischen Gesundheitskostenträgern und Leistungserbringern.
Die Schaffung eines klaren Interoperabilitätsframeworks ist grundlegend für die administrative Vereinfachung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), einer der fünf Bestimmungen des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Diese Bestimmung zielt darauf ab, den Papieraufwand zu reduzieren und die Geschäftsprozesse im gesamten System zu rationalisieren. Dabei wird Technologie eingesetzt, um Zeit und Geld zu sparen. Angesichts der Tatsache, dass 63 % der Ärzte Anzeichen von Burnout berichten (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und 47 % der Kliniker planen, ihren Arbeitsplatz in den nächsten zwei bis drei Jahren zu verlassen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), könnte diese Maßnahme nicht aktueller und relevanter sein als jetzt.
In Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) hat eine interoperable Plattform für Gesundheitsdaten das Potenzial, eine der größten Veränderungen in der Geschichte des US-Gesundheitswesens herbeizuführen. Das System wird sich von einem System, in dem Ereignisse derzeit in Tagen, Wochen oder Monaten verstanden und gemessen werden, in ein in Echtzeit vernetztes Ökosystem verwandeln.
Einfach ausgedrückt: Ein Ökosystem des Gesundheitswesens, in dem alle Stakeholder problemlos Informationen austauschen können, ermöglicht es Kostenträgern und Anbietern, besser zusammenzuarbeiten, um eine qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Versorgung bereitzustellen. Der Return on Investment (ROI) aufgrund der erzielten Effizienzsteigerungen, der Reduzierung unnötiger medizinischer Ausgaben und der verbesserten Erfahrungswerte der Mitglieder kann für einen mittelgroßen Kostenträger mit 3 Millionen Mitgliedern in die Hunderte von Millionen gehen.
Durch die Realisierung der Vorteile des Business Case kann jedoch für die Stakeholder im Ökosystem ein Nutzen entstehen, insbesondere angesichts der Anzahl der Anforderungen und Standards, die bewertet und eingehalten werden müssen, einschließlich der Implementierung des FHIR-Standards (Fast Healthcare Interoperability Ressources) für den Austausch von Gesundheitswesen-Informationen. CMS erkennt die Bedeutung von FHIR zur Förderung der Interoperabilität und nationaler Standards zur Reduzierung der administrativen Belastung an (Link befindet sich außerhalb ibm.com).
Da Gesundheitsdienstleister und Kostenträger unabhängig voneinander die Funktionen, den Reifegrad und die architektonischen Muster bewerten, die für die Einführung von FHIR erforderlich sind, sowie die Kosten für die Implementierung und die Auswirkungen der Einführung auf die aktuellen Geschäftsprozesse und die Analyse, beobachtet IBM in den Branchen unterschiedliche Raten der Einführung und sehr unterschiedliche Implementierungsmuster der Unternehmensarchitektur.
Wir sind der Meinung, dass zur Erreichung der von CMS und anderen Organisationen gesetzten Ziele ein flexibler, modulares Framework von Funktionen erforderlich ist, der es ermöglicht, Daten aus verteilten Quellen des Gesundheitswesens zu integrieren und diese Informationen dann in einem gemeinsamen kanonischen Format anzupassen, zu standardisieren und zu verknüpfen. Sobald die Daten in einem gemeinsamen kanonischen Format gespeichert sind, werden sie den nachgelagerten Nutzern in einem standardisierten Format über APIs zur Verfügung gestellt. Dies lässt sich anhand der untenstehenden Grafik veranschaulichen, in der jede Ebene oder jeder „Ring“ eine neue Bandbreite an Anwendungsfällen, Datenerweiterungen und neuen Technologien unterstützt.
Ring 1 ist die Grundlage der Interoperabilitätsplattform und bietet die notwendigen Funktionen, um Daten aus verteilten Quellen aufzunehmen, zu standardisieren und zu integrieren, um den ersten Longitudinal Patient Record (LPR) zu erstellen. Dieser „Ring“ der Lösung umfasst Schlüsselkomponenten für die Datenakquisition, die Standardisierung der Terminologie, den Patientenabgleich (Datenverwaltung) und die Persistenz der Daten im FHIR-Format.
Ring 2 erweitert die Funktionen der FHIR-Datenplattform zur Durchführung von Berechnungen für Data Exchange for Quality Measures (DEQM). Diese Funktionen werden benötigt, um die Patientenzuordnung festzulegen, einzelne Patienten mit Versorgungslücken zu identifizieren und den Patientenversorgungsplan mit den notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Patientenrisiken und Versorgungslücken zu aktualisieren. Dies unterstützt auch die Funktionen, umsetzbare Erkenntnisse und Aktualisierungen von Pflegeplänen direkt in den Versorgungsfluss des Anbieters innerhalb der elektronischen Patientenakte (EMR) einzufügen.
Ring 3 nutzt die Funktionen von Ring 1 und Ring 2, einschließlich der Integration der Plattform für Terminologiestandardisierung und Personenvermittlung. Dies würde die bestehenden Silos im US-Gesundheitssystem – physische Gesundheits- und verhaltensbezogene Gesundheitssilos – durchbrechen. FHIR bietet einen einzigen Standard, der die Zusammenführung der beiden Silos und das Verständnis von Gesundheitszustand, Zielen, Pflegebedarf und sozioökonomischen Bedingungen fördert. Das Ergebnis ist die Fähigkeit, einen Pflegeplan zu erstellen, der die Bedürfnisse des ganzen Menschen berücksichtigt.
Ring 4 unterstützt die fünf wichtigsten Bestimmungen zur Verbesserung des Austauschs von Gesundheitsinformationen, um einen angemessenen und notwendigen Zugang zu vollständigen Gesundheitsdaten für Patienten, Gesundheitsdienstleister und Kostenträger zu gewährleisten, einschließlich der Automatisierung derzeit manueller Prozesse, die von neuen Technologien wie KI stark profitieren würden. Diese Bestimmungen sind in der vorgeschlagenen CMS-Regel festgelegt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com): Förderung der Interoperabilität und Verbesserung der Vorabgenehmigungsverfahren (CMS-0057-P).
Der nächste, aber einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Interoperabilität ist die Nutzung der Daten, um eine kosteneffektivere und qualitativ hochwertigere Patientenversorgung zu gewährleisten, ohne unnötige administrative Komplexität zu schaffen.
Aus diesem Grund ist die Interoperabilität von entscheidender Bedeutung für die Transformation der Vorabgenehmigung, einem Prozess, der von den Kostenträgern im Gesundheitswesen in Nutzungsmanagementprogrammen für kostenintensive medizinische Verfahren und Medikamente eingesetzt wird und bei dem die Gesundheitsdienstleister nachweisen müssen, dass die den Patienten gewährte Versorgung sowohl medizinisch notwendig als auch konform mit den neuesten evidenzbasierten klinischen Qualitätsrichtlinien ist. Um dies zu erreichen, ohne die Patientenversorgung zu beeinträchtigen, müssen Kostenträger und Anbieter Informationen in Echtzeit austauschen.
Die uneinheitliche Anwendung von Interoperabilitätsstandards im gesamten Gesundheitswesen, verbunden mit der Überlastung der Ärzte und dem Auftreten von unerwünschten Ereignissen aufgrund von Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen für die notwendige Versorgung, führt jedoch zu Spannungen zwischen Patienten, Kostenträgern, Leistungserbringern und Aufsichtsbehörden.
Dies hat auch zu einer Vielzahl von Insellösungen auf dem Markt geführt und die Grenzen der Innovation erweitert. Viele dieser Lösungen nutzen KI, insbesondere maschinelles Lernen (ML) und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um intelligente Workflows zu ermöglichen, die den Prozess der Validierung der medizinischen Notwendigkeit und der Einhaltung klinischer Qualitätsrichtlinien auf der Grundlage von Patientendaten automatisieren können, die entweder aus von Gesundheitsdienstleistern abgesendeten Dokumenten extrahiert werden oder durch Interoperabilität mit elektronischen Gesundheitsakten (EHR) gewonnen werden. Die Einführung von generativer KI bietet die Möglichkeit, dieses Lösungsmuster noch weiter zu vertiefen, insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, besser mit unstrukturierten Daten umzugehen.
Letztlich ermöglichen die Technologie- und Interoperabilitätsstandards zwar den Informationsaustausch in Echtzeit zur Automatisierung der vorherigen Genehmigung, doch der Nutzen bleibt aufgrund grundlegender Herausforderungen bei der Erfassung und Speicherung klinischer Daten sowie bei der Erstellung und Speicherung von Kriterien für die medizinische Notwendigkeit und klinischen Qualitätsrichtlinien eingeschränkt.
Interoperabilität und vorherige Autorisierung von einem Ende zum anderen zu transformieren, ist leichter gesagt als getan. Kostenträger und Anbieter müssen über die richtige Kombination aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologie verfügen, um dies umzusetzen. In einem Umfeld, in dem Ressourcen begrenzt und die Einsätze hoch sind, ist der Wert einer Partnerschaft mit einem Systemintegrator und Prozessintegrator, der über die Breite und Tiefe der Funktionen von IBM verfügt, unverzichtbar.
Daher hat IBM eine umfassende Strategie und einen Ansatz entwickelt, um unsere Gesundheitskunden bei der Wertsteigerung durch eine echte digitale End-to-End-Transformation zu unterstützen. Dabei bringen wir das Beste, was der Markt zu bieten hat, zusammen mit unseren differenzierten Technologie- und Beratungskompetenzen ein.
Ein Aspekt, der IBM einzigartig macht, ist unsere Fähigkeit, die bestehenden Investitionen unserer Kunden in IBM-Technologien und unsere erstklassigen Softwareentwicklungsfunktionen zu nutzen, um Lücken zu schließen, die sonst nicht als Standardlösungen verfügbar wären. Dadurch können unsere Kunden auf Anreize zugreifen, die die Stärke von IBM, Technologie und Consulting, im Dienste der Kundenbedürfnisse vereinen, von der Beratung über die Ausführung bis hin zur Operationalisierung.
