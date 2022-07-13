Tags
Bauen Sie Ihre Belegschaft mit Digital Labor neu auf und stärken Sie sie

Wie können Sie angesichts der steigenden Zahl qualifizierter Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt die besten Talente anziehen und einstellen?

Was wäre, wenn „Die große Kündigungswelle“ in Wirklichkeit das große Upgrade wäre – eine Chance, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, indem man ihre Fähigkeiten besser nutzt? Digitale Arbeit macht dies möglich, indem sie die Routinearbeit für Ihre Mitarbeiter übernimmt.

Durch die Partnerschaft mit digitaler Arbeit über eine KI werden Ihre Mitarbeiter von unangenehmen, wenig wertvollen Aufgaben befreit, sodass sie die Arbeit erledigen können, für die sie gekommen sind. Statt die Mitarbeiter zu ersetzen, überträgt man ihnen die Verantwortung. Und anstatt die Kosten in die Höhe zu treiben, sorgt es für eine bessere Nutzung Ihres Budgets. Und so funktioniert es.

 

Verstärkung des menschlichen Elements durch einen digitalen Mitarbeiter

Automatisierungstools sind nicht mehr nur für Data Scientist. Mitarbeiter können nun unternehmensweit fortschrittliche Automatisierungen einsetzen. Die Zukunft dieser Arbeit liegt bei einem digitalen Mitarbeiter – softwarebasierter Arbeiter, der Seite an Seite mit menschlichen Mitarbeitern arbeitet.

Die Menschen suchen heute einen Arbeitsplatz, der sich an ihren Werten orientiert, aber der Arbeitskräftemangel führt nach wie vor dazu, dass die Arbeitskräfte überlastet sind, was dazu führt, dass zu viel Zeit für minderwertige Aufgaben wie die Terminplanung, das Navigieren in Systemen und die Organisation von Spreadsheets aufgewendet wird. Ein digitaler Mitarbeiter kann diese Unterstützung anbieten und sich um untergeordnete, sich wiederholende, programmierbare Aufgaben in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen und Personalwesen kümmern.

Durch die gewonnene Zeit können sich die Mitarbeiter mehr auf hochwertige Aufgaben wie Kundenservicebeziehungen, komplexes Brainstorming und strategische Kooperationen konzentrieren.

Mehr erfahren über Digital Worker: Lesen Sie „Digital Worker vs. Chatbot vs. Bot: Was ist der Unterschied?

Welche Beziehung besteht zwischen KI und einem digitalen Mitarbeiter?

Künstliche Intelligenz (KI) stellt sicher, dass eine Aufgabe wie angeordnet ausgeführt wird, indem sie es dem digitalen Mitarbeiter ermöglicht, die richtigen Fähigkeiten mit Zuversicht zu erkennen.

Digitale Mitarbeiter nutzen künstliche Intelligenz wie Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen (ML), um zu interagieren und zu kommunizieren, Sequenzfähigkeiten im laufenden Betrieb zu gestalten und diese Fähigkeiten durch das Aufbewahren eines Arbeitsgedächtnisses vergangener Interaktionen in den Kontext zu setzen.

Fachkräfte können dann digitale Mitarbeiter anweisen, schulen und ihnen Aufgaben übertragen. Diese Aufgaben können von der Automatisierung und Beschleunigung einfacher Aufgaben bis hin zur Unterstützung bei komplexeren Entscheidungsfindungen reichen.

Maximale Produktivität mit IBM watsonx Orchestrate™

IBM watsonx Orchestrate, ein Preisträger des CES Innovation Award 2022, unterstützt die einzigartige Arbeit von Geschäftsleuten mit den Tools, die sie bereits verwenden, indem es einfach fragt. watsonx Orchestrate enthält vorkonfigurierte Skills für einen schnellen Einstieg.

Erste Schritte

Besuchen Sie die watsonx Orchestrate-Website, sehen Sie sich unsere Demos an und erfahren Sie, wie Orchestrate Geschäftsleuten hilft, mehr und schneller zu erledigen.
