Automatisierungstools sind nicht mehr nur für Data Scientist. Mitarbeiter können nun unternehmensweit fortschrittliche Automatisierungen einsetzen. Die Zukunft dieser Arbeit liegt bei einem digitalen Mitarbeiter – softwarebasierter Arbeiter, der Seite an Seite mit menschlichen Mitarbeitern arbeitet.

Die Menschen suchen heute einen Arbeitsplatz, der sich an ihren Werten orientiert, aber der Arbeitskräftemangel führt nach wie vor dazu, dass die Arbeitskräfte überlastet sind, was dazu führt, dass zu viel Zeit für minderwertige Aufgaben wie die Terminplanung, das Navigieren in Systemen und die Organisation von Spreadsheets aufgewendet wird. Ein digitaler Mitarbeiter kann diese Unterstützung anbieten und sich um untergeordnete, sich wiederholende, programmierbare Aufgaben in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen und Personalwesen kümmern.

Durch die gewonnene Zeit können sich die Mitarbeiter mehr auf hochwertige Aufgaben wie Kundenservicebeziehungen, komplexes Brainstorming und strategische Kooperationen konzentrieren.

Mehr erfahren über Digital Worker: Lesen Sie „Digital Worker vs. Chatbot vs. Bot: Was ist der Unterschied?“