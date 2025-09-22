KI-Agenten sind nicht mehr experimentell – sie sind einsatzbereit. Für viele Führungskräfte waren die Ergebnisse jedoch ernüchternd. Laut der C-Suite-Studie des IBM Institute for Business Values im Jahr 2025 haben nur 25 % der KI-Initiativen die erwartete Kapitalrendite (ROI) erbracht, und nur 16 % konnten unternehmensweit skaliert werden. Diese Zahlen offenbaren eine kritische Kluft zwischen Anspruch und Umsetzung.
Das Problem ist nicht die KI selbst, sondern die Art und Weise, in der sie eingesetzt wird. Erfolg mit KI-Agenten erfordert mehr als nur Begeisterung. Er erfordert einen strukturierten, transparenten und auf das Geschäft ausgerichteten Ansatz, der ein Gleichgewicht zwischen Experimenten und Governance sowie zwischen Kosteneinsparungen und langfristigem Wachstum herstellt.
Wie also können Führungskräfte KI-Agenten von Pilotprojekten zu echtem Geschäftsnutzen weiterentwickeln? Indem sie mit der richtigen Denkweise beginnen, ihre Strategien auf kostensparende Anwendungsfälle gründen und ihre Architektur auf Skalierbarkeit und Flexibilität ausrichten.
Einer der häufigsten Fehler, den Führungskräfte machen, ist, mit der falschen ROI-Linse zu beginnen. Viele Führungskräfte streben vom ersten Tag an ein transformatives Umsatzwachstum an, aber die erfolgreichsten KI-Implementierungen beginnen oft mit Kosteneinsparungen.
Aber warum ist das so? Denn Kostenvorteile sind leichter zu messen, schneller zu realisieren und bilden die Grundlage für die Skalierung des Unternehmens.
Dieser Prozess hat das Potenzial, die Kosten zu senken, den Umsatz zu steigern und es den Analysten zu ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Oder nehmen Sie ein Unternehmen, das KI-Agenten einsetzt, um seine Workflows in der Schadenbearbeitung zu automatisieren. Dieses Unternehmen könnte schnellere Auszahlungen, zufriedenere Kunden und die Fähigkeit zur Skalierung ohne Aufstockung des Personalbestands erreichen.
Diese Beispiele sind keine Mondaufnahmen. Es handelt sich um praktische, ROI-gesteuerte Anwendungsfälle, die den Anstoß für eine umfassendere unternehmensweite Transformation geben.
Um Ihre KI-Strategie zu unterstützen und sicherzustellen, dass Sie den erwarteten ROI erzielen, finden Sie hier vier umsetzbare Schritte, die Sie berücksichtigen sollten.
Vermeiden Sie die Versuchung, KI wahllos im gesamten Unternehmen einzusetzen. Beginnen Sie stattdessen mit klaren, wirkungsvollen Anwendungsfällen. Achten Sie auf diese Signale der KI-Bereitschaft:
Fangen Sie klein an, beweisen Sie den Mehrwert und skalieren Sie von dort aus.
Wenn Sie Ihren Ausgangspunkt nicht kennen, können Sie den ROI nicht messen. Doch vielen Unternehmen fehlen klare Vorgaben für Zeit, Kosten oder Qualität. Führen Sie vor dem Einsatz von KI-Agenten eine Prozesszergliederung durch:
Verwenden Sie interne Daten oder Branchen-Benchmarks (z. B. vom IBM Institute for Business Value), um ein klares „Vorher“-Bild zu erstellen. Diese Informationen sind entscheidend, wenn es darum geht, den Stakeholdern den ROI zu demonstrieren.
Eine oft übersehene Entscheidung in der KI-Strategie ist die Architektur. Viele Anbieter bieten proprietäre KI-Agenten an, die an ihre Plattformen gebunden sind. Die meisten Unternehmen betreiben jedoch heterogene Umgebungen. Die Bindung an den KI-Agenten eines einzigen Anbieters kann Flexibilität und Innovation einschränken.
Ziehen Sie stattdessen eine offene Orchestrierungsschicht in Betracht, die über Ihren bestehenden Systemen sitzt und mit mehreren KI-Agenten integriert werden kann. Dieser Ansatz:
In einem schnelllebigen Umfeld ist architektonische Agilität ein Wettbewerbsvorteil.
Der ROI von KI-Agenten kann in erster Linie auf drei Arten gemessen werden:
Die ersten beiden sind leicht zu messen. Der dritte Aspekt – neue Funktionen – ist schwieriger zu quantifizieren, aber oft der transformativste. Zum Beispiel, um Erkenntnisse aus jahrzehntealten Dokumenten zu gewinnen oder um Altlast-Code zu überarbeiten, an den sich niemand heranwagte.
Ignorieren Sie diese „neuen“ Möglichkeiten nicht. Machen Sie sich klar, dass sie möglicherweise eine andere ROI-Perspektive benötigen – eine, die sich auf den strategischen Wert und nicht auf unmittelbare Einsparungen konzentriert.
Das größte Missverständnis über agentische KI? Dass es entweder zu schwer oder zu einfach ist, sie mit großartigen Ergebnissen umzusetzen.
Die Wahrheit liegt in der Mitte. KI-Agenten sind weder eine Wunderwaffe noch ein wissenschaftliches Projekt. Sie sind ein mächtiges Werkzeug – wenn sie mit Ziel, Struktur und Vision eingesetzt werden.
Für Führungskräfte ist der Weg nach vorne klar:
