Einer der häufigsten Fehler, den Führungskräfte machen, ist, mit der falschen ROI-Linse zu beginnen. Viele Führungskräfte streben vom ersten Tag an ein transformatives Umsatzwachstum an, aber die erfolgreichsten KI-Implementierungen beginnen oft mit Kosteneinsparungen.

Aber warum ist das so? Denn Kostenvorteile sind leichter zu messen, schneller zu realisieren und bilden die Grundlage für die Skalierung des Unternehmens.

Dieser Prozess hat das Potenzial, die Kosten zu senken, die Einnahmen zu steigern und es den Analysten zu ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Durch den Einsatz von KI-Agenten zur Analyse dieser verteilten Daten könnten sie den manuellen Arbeitsaufwand teurer Analysten reduzieren und die Entscheidungsfindung verbessern.

Oder nehmen Sie ein Unternehmen, das KI-Agenten einsetzt, um seine Workflows in der Schadenbearbeitung zu automatisieren. Dieses Unternehmen könnte schnellere Auszahlungen, zufriedenere Kunden und die Fähigkeit zur Skalierung ohne Aufstockung des Personalbestands erreichen.

Diese Beispiele sind keine Mondaufnahmen. Es handelt sich um praktische, ROI-gesteuerte Anwendungsfälle, die den Anstoß für eine umfassendere unternehmensweite Transformation geben.



Um Ihre KI-Strategie zu unterstützen und sicherzustellen, dass Sie den erwarteten ROI erzielen, finden Sie hier vier umsetzbare Schritte, die Sie berücksichtigen sollten.