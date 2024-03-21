Spezialisierte Rollen im Bereich Cybersicherheit nehmen zu, was angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslage und der verheerenden Auswirkungen von Ransomware auf viele Unternehmen nicht überraschend ist.

Unter diesen Rollen gewinnen die Verhandler von Ransomware-Fällen zunehmend an Bedeutung. Diese Verhandlungsführer sind an vorderster Front der Cyberabwehr tätig und stehen in direktem Kontakt mit Cyberkriminellen, um die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen auf Unternehmen zu mindern.

Ransomware-Verhandlungsführer verfügen über eine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, psychologischem Einfühlungsvermögen und Verhandlungsgeschick, die es ihnen ermöglicht, sich in dem risikoreichen Umfeld von Ransomware-Verhandlungen zurechtzufinden. Ihre Arbeit umfasst das Verständnis der Komplexität von Ransomware-Angriffen, die Bewertung der Schwere und der potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen sowie die Aushandlung von Bedingungen, die den Schaden minimieren und die Wiederherstellung verschlüsselter Daten ermöglichen.

In diesem exklusiven und aufschlussreichen Interview sprachen wir mit Andrew Carr, Direktor der Cybersecurity-Studiengänge und Assistenzprofessor für Cybersicherheit an der Utica University.

Herr Carr war mehrere Jahre in leitenden Positionen bei führenden Organisationen tätig und verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen digitale forensische Analyse, Taktiken, Techniken und Verfahren von Bedrohungsakteuren, Verhandlungen im Zusammenhang mit Ransomware, Anwendung des Datenschutzrechts bei Datenschutzverletzungen, finanzielle Prüfungsaspekte bei Cybervorfällen, Ermittlungen im Zusammenhang mit Diebstahl geistigen Eigentums und Rückverfolgung von Kryptowährungen.