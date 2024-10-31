Der Grund, warum Quishing-Angriffe so effektiv geworden sind, liegt in der Impulsivität, die mit dem Scannen von QR-Codes einhergeht, bedingt durch die Benutzerfreundlichkeit, die Leichtigkeit, mit der die Codes generiert werden können, und die Anonymität, die sie bieten.

Jeder kann mithilfe einer Reihe kostenloser Tools online einen QR-Code erstellen. Da alle QR-Codes ein ähnliches Design haben, lässt sich erst nach dem Scannen vorhersagen, welche Aktion ein QR-Code auf einem Gerät auslösen wird.

Cyberkriminelle generieren in der Regel Codes, um auf bösartige Websites umzuleiten, wo sie versuchen, Malware-Skripte zu installieren, oder sie versuchen, zusätzliche Berechtigungen auf dem Gerät anzufordern, die für die spätere Verwendung gespeichert werden können. Diese Codes können dann ausgedruckt und direkt über legitime QR-Codes geklebt werden, damit sie so aussehen, als kämen sie aus einer seriösen Quelle.

Viele Menschen denken nicht zweimal darüber nach, diese QR-Codes zu scannen und akzeptieren oft die auf ihren Geräten angezeigten Sicherheitsumgehungs-Prompts, um leichter auf die Anwendung oder die Dienste zugreifen zu können.