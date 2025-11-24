Wir glauben an einen quantitativen Ansatz zur Messung von Transformation: Ein greifbarer, auf das Endstadium ausgerichteter Bewertungsmaßstab, der Unternehmen dabei hilft, ihren wahren Wert zu erkennen.
In den vorangegangenen Teilen dieser Serie wurden drei Faktoren untersucht, die Mitglieder von IBM® Consulting als entscheidend für den Erfolg einer digitalen Transformation ansehen. In unserem ersten Blog haben wir erklärt, wie erfolgreiche Unternehmen Change Management in den Mittelpunkt der Transformation-Strategie stellen. In unserem zweiten Projekt haben wir Taktiken angesprochen, die helfen, eine flexible Unternehmenskultur aufzubauen. Und in unserem dritten Teil haben wir erklärt, wie Technologie das iterative Kompetenzmanagement für die Zukunft der Arbeit erleichtert.
Denkweise. Strategie. Kompetenz. Und jetzt Metriken. In diesem Artikel befassen wir uns damit, wie ein Unternehmen eine Transformation effektiv an seinem Geschäftsszenario ausrichten und den Erfolg im Laufe der Zeit verfolgen kann. Wir untersuchen auch, wie die Wertschöpfung langfristig in das Modell integriert werden kann.
In den letzten zwei Jahren sind mehrere düstere Studien über die Auswirkungen von KI auf Unternehmen erschienen. Einige Unternehmen verzeichneten spürbare Produktivitätssteigerungen durch Transformationen, so die Studien.
Wir glauben jedoch, dass diese Herausforderung auf ein größeres, wenn auch nuancierteres Problem hinweist: Da immer mehr Unternehmen diese Technologie annehmen, fällt es ihnen schwer, aus numerischer Perspektive zu verstehen, was Erfolg bedeutet. Vielen Organisationen fehlen verlässliche Daten oder die Fähigkeit, den ROI effektiv zu verfolgen. Sie haben Schwierigkeiten, konkrete Metriken zu finden, um andere häufige Probleme wie eine schlechte Strategie für das Change Management oder eine mangelnde Ausrichtung der Führung zu verfolgen.
Kurz gesagt, jeder experimentiert. Viele haben das „Death by Pilots“ erlebt, sind nach einer einzigen Initiative gescheitert oder haben Ressourcen in eine beschränkte, kurzsichtige Vision investiert. Aber das liegt oft daran, dass Führungskräfte nicht die strategische, grundlegende Vorarbeit geleistet haben, die für den Erfolg notwendig ist.
Um eine Transformation durchzuführen, die echten Wert schafft, müssen Unternehmen definitiv wissen, was ihr transformativer Endzustand ist. Und sie müssen wissen, wie sie die Datenpunkte messen und erkennen können, die sie an ihr Ziel bringen.
Durch die Konzentration auf die Messung wird die Führung auf eine Leitvision und den geschaffenen Wert ausgerichtet, der dann über das Führungsteam hinaus auf die gesamte Belegschaft übergreift. Dieser Ansatz fördert eine klare Kommunikation und vermittelt die Ziele einer Transformation von der Führungsebene nach unten. Es hilft auch bei der tatsächlichen Umsetzung der Transformation, sodass Organisationen Metriken verfolgen und bei Bedarf in Echtzeit anpassen können.
Intelligente Messungen machen eine Transformation für die Mitarbeiter vor Ort greifbarer und spannender. Mitarbeiter-Transformationen können für ein Unternehmen eine große Herausforderung darstellen. Mit qualitativen Metriken, die Mitarbeiter verstehen und mit denen sie sich identifizieren können, ist es viel einfacher, Menschen an Bord zu gewinnen.
Bevor ein Unternehmen eine Transformation mit digitalen Tools durchführt, sollte es sich ein genaues Bild von seinem aktuellen Zustand machen. Sie sollten außerdem wissen, wie sie den Wert unmittelbar nach dem Projektstart erfassen wollen. Wir empfehlen, frühzeitig konkrete Gespräche über Dashboarding und Tracking zu führen. Werden Dashboards in ein bestehendes ERP integriert oder von Grund auf neu erstellt?
Wenn Sie die Wirksamkeit der Transformation messen wollen, müssen Sie auch verstehen, wie lange Menschen für einen bestimmten Prozess benötigen. Wie viele Schritte müssen sie durchlaufen, um diesen Prozess durchzuführen? Wie viele Personen müssen durchschnittlich täglich mit einem Workflow interagieren? Sobald Sie diese Kennzahlen klar definiert haben, können Sie sie mit einer neuen Arbeitsweise und neuen Werkzeugen vergleichen.
Die Datenbereitschaft ist auch in der Planungsphase von entscheidender Bedeutung. Vor der Implementierung ist ein Unternehmen idealerweise frei von großen Silos und verfügt über ein zentralisiertes Informationssystem mit zentralisierten Prozessen. Diese Anforderung stellt einen wichtigen Schritt dar, den zu viele nicht berücksichtigen. Ohne korrekte Daten und geeignete Integrationen wird dem Endprodukt die intuitive Benutzererfahrung fehlen, die die Anwender benötigen.
Vor allem aber müssen Unternehmen eine unternehmensweite Vision und eine Reihe von qualitativen Metriken festlegen, auf die sich das gesamte Unternehmen und die gesamte Führung stützen können. Definieren Sie klare Kategorien und finden Sie konkrete Ziele.
Wenn diese qualitativen Metriken und Wertepools entwickelt wurden und das Dashboarding in der Planungsphase durchgeführt wurde, beginnt ein Unternehmen am ersten Tag mit der qualitativen Messung.
Während der Implementierung streben wir eine flexible Messung über mehrere Wertströme hinweg an. Dieser Prozess kann die Erfassung der Mitarbeiterakzeptanz und der Nutzerzufriedenheit sowie unternehmensweite Metriken wie Effizienz, Produktivität und geschaffene Kapazität umfassen.
Darüber hinaus erhält ein Unternehmen durch die Beobachtung der Entwicklung von Stellenprofilen einen Eindruck davon, wie viele Mitarbeiter mit administrativen Aufgaben anstatt mit wertorientierten Tätigkeiten beschäftigt sind. Letztlich geht es hier darum, die Leistung einer neuen Art von Mensch-Agenten-Teams aktiv zu verfolgen.
Wir haben festgestellt, dass ohne ein solides Governance-Modell unsichtbare Probleme entstehen. Die Identifizierung der Schlüsselpersonen, die für einen Transformationsprozess – und dessen Messung – innerhalb einer Organisation verantwortlich sind, trägt dazu bei, einen Reflexionsrhythmus zu entwickeln, der für den langfristigen Erfolg entscheidend ist.
Wir empfehlen, bereits in der Anfangsphase der Implementierung Champions zu bestimmen. Diese Führungskräfte stellen ein entscheidendes Bindeglied zwischen der Perspektive der Mitarbeiter und der Sichtweise der Führungsebene dar. Im Idealfall ist eine leitende Person für einen Wertstrom zuständig, die die alleinige Verantwortung trägt und die Möglichkeit hat, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ohne diese Workflow-Eigentümer kann es schwierig sein, eine Transformation schnell am Laufen zu halten oder in Echtzeit zu iterieren.
Wir glauben auch fest an den Wert der Orchestrierung durch ein dediziertes Büro. Ähnlich wie ein Projektmanagementbüro übernehmen diese spezialisierten Teams die Steuerung und messen den Fortschritt. Diese Personen sind robuster als die PMOs der Vergangenheit und sorgen dafür, dass die Teams die angestrebten Endwertziele erreichen.
Wert ist ein komplexer Begriff, der mehr als nur den ROI umfasst. Wir beginnen damit, uns technische Wertmerkmale anzusehen, um zu verstehen, wie gut KI-Tools funktionieren – Metriken wie Fehlerraten und Betriebszeit.
Anschließend konzentrieren wir uns auf die übergeordnete Geschäftsperspektive und messen Datenpunkte wie Umsatzwachstum und Senkung der Betriebskosten. Schließlich ermutigen wir Unternehmen, zu messen, wie sich die Mitarbeiterbasis während einer Transformation verändert: Gibt es nach einer Transformation weniger Fluktuation? Ändert sich der NPS-Wert?
Aber wir sind auch daran interessiert, eine ganzheitlichere Art von Wert zu betrachten. Wir möchten messen, welchen Einfluss unsere Unternehmen auf unsere Gemeinschaft und die Gesellschaft haben. Wir sollten bei diesen Transformationen den größtmöglichen Nutzen anstreben. Die erfolgreichsten Transformationen integrieren diese Technologie auf eine Weise, die nicht nur die Mitarbeiter und Unternehmen verbessert, sondern auch das Wohlbefinden der Gemeinschaften insgesamt in den Vordergrund stellt.
