Wir glauben an einen quantitativen Ansatz zur Messung von Transformation: Ein greifbarer, auf das Endstadium ausgerichteter Bewertungsmaßstab, der Unternehmen dabei hilft, ihren wahren Wert zu erkennen.

In den vorangegangenen Teilen dieser Serie wurden drei Faktoren untersucht, die Mitglieder von IBM® Consulting als entscheidend für den Erfolg einer digitalen Transformation ansehen. In unserem ersten Blog haben wir erklärt, wie erfolgreiche Unternehmen Change Management in den Mittelpunkt der Transformation-Strategie stellen. In unserem zweiten Projekt haben wir Taktiken angesprochen, die helfen, eine flexible Unternehmenskultur aufzubauen. Und in unserem dritten Teil haben wir erklärt, wie Technologie das iterative Kompetenzmanagement für die Zukunft der Arbeit erleichtert.

Denkweise. Strategie. Kompetenz. Und jetzt Metriken. In diesem Artikel befassen wir uns damit, wie ein Unternehmen eine Transformation effektiv an seinem Geschäftsszenario ausrichten und den Erfolg im Laufe der Zeit verfolgen kann. Wir untersuchen auch, wie die Wertschöpfung langfristig in das Modell integriert werden kann.