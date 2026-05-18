Vor dem Einsatz von KI-Codierungsagenten beruhte das Testen von Software auf manuellem Aufwand und manueller Analyse, was oft einen Engpass am Ende des Entwicklungszyklus von Software (SDLC) darstellte. Manuelle Tests waren zeitaufwändig und langsam, und menschliche QA-Ingenieure waren anfällig für Fehler, da sie ganze End-to-End-Benutzerabläufe Schritt für Schritt simulieren mussten. Es ist praktisch unmöglich, jedes Szenario zu testen, daher war die Testabdeckung oft unvollständig, was zu Bugs nach der Veröffentlichung führte. Darüber hinaus benötigten diese Tester tiefgreifende Fachkenntnisse, um Probleme richtig zu erkennen und zu priorisieren.
Beim Testen von Software ist die Softwarequalitätssicherung (QA oder SQA) der Prozess, der sicherstellt, dass Software in einer Weise entwickelt und gepflegt wird, die konsequent den Qualitätsstandards entspricht. Während sich die Qualitätskontrolle darauf konzentriert, Fehler in einem Endprodukt zu finden, befasst sich die Qualitätssicherung damit, Fehler von vornherein zu vermeiden, indem die Prozesse zur Erstellung hochwertiger Software verbessert werden.
Ein QA-Team könnte Richtlinien für das Schreiben von Komponententests festlegen, den Code-Stil durchsetzen und automatisierte Pipelines innerhalb eines kontinuierlichen Integrations-Workflows implementieren. Mit solchen Maßnahmen ist es von vornherein weniger wahrscheinlich, dass Bugs in der Software landen.
KI-Codieragenten wie Claude Code und IBM Bob bieten Testautomatisierungs-Frameworks und die Möglichkeit, umfassende Testabdeckungen zu erstellen. KI-unterstützte QA erzeugt nun Testfälle, identifiziert Fehler, sagt riskante Codeänderungen voraus, simuliert Benutzerverhalten und automatisiert Funktionstests, Leistungstests, Stresstests und Regressionstests. Diese Funktionen versprechen schnellere, kostengünstigere Entwicklungszyklen und eine bessere Skalierbarkeit, was zu zuverlässigeren und konsistenteren Softwareprodukten führt.
Die Technologie verbessert sich in erschreckend schnellem Tempo, aber die KI-gestützte Qualitätssicherung hat noch immer ihre Grenzen und Risiken. Bei der Integration von KI in QA-Workflows müssen Unternehmen die richtige Balance finden. Hier sind einige der häufigsten Bereiche, in denen KI Schwächen aufweisen kann.
Automatisierte QA kann ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Eine Testsuite kann während der Testausführung Tausende von erfolgreichen automatisierten Prüfungen melden, dabei aber dennoch Benutzerfreundlichkeit und Grenzfälle außer Acht lassen. KI ist hervorragend darin, Muster zu erkennen, die sie schon einmal gesehen hat, aber Software versagt oft, wenn die realen Bedingungen außerhalb des Erwarteten liegen.
Menschliche Tester sind besser darin, Fragen zu stellen wie: „Was passiert, wenn sich der Benutzer auf diese spezifische, unvorhersehbare Weise verhält?“ und „Könnte diese Benutzeroberfläche einen neuen Kunden verwirren?“ Ein erfahrener Entwickler verfügt über die Funktionen, um solche Fragen zu beantworten, während ein KI-System damit Schwierigkeiten haben könnte.
KI-Systeme werden immer besser darin, den breiteren Kontext zu verstehen, in dem Code verwendet wird. Heutige KI-Systeme verfügen jedoch nicht über das umfassende Verständnis des Geschäftskontexts oder das strategische Urteilsvermögen eines erfahrenen CTO.
Zum Beispiel kann eine KI Fehlerbehebungen falsch priorisieren, weil sie nicht versteht, welche Funktionen für Umsatz oder Compliance am wichtigsten sind. Sie könnte berechtigte Probleme aufzeigen, die für Endnutzer irrelevant sind, während sie UX-Probleme übersieht, die die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen. Dabei wird möglicherweise außer Acht gelassen, wie sich die Nutzererfahrung je nach Nutzertyp unterscheidet. Die Erwartungen der Nutzer können je nach kulturellem Kontext stark variieren.
Ein KI-generierter Test der Benutzeroberfläche kann zwar bestätigen, dass ein Checkout-Button wie gewünscht funktioniert, erkennt aber möglicherweise nicht, dass ein bestimmter Workflow für die Benutzer frustrierend ist. Menschliche Entwicklungsteams verstehen das „Warum“ hinter den Anforderungen auf eine Weise, die KI im Allgemeinen nicht versteht. Dieses Verständnis ermöglicht es Teammitgliedern, ihre Kreativität einzusetzen, um neuartige Lösungen für Probleme zu entwickeln, die eine KI vielleicht nicht einmal erkennen kann.
Automatisierte QA-Lösungen basieren auf historischen Mustern. Mit anderen Worten: Sie lernen aus der Vergangenheit. Beim Software-Engineering geht es jedoch oft darum, die Zukunft zu gestalten. Funktionen, die in der Vergangenheit wenig getestet wurden, könnten weiterhin vernachlässigt werden, selbst wenn sie ein zunehmendes Problem darstellen. Seltene, aber schwerwiegende Fehler können ignoriert werden, weil sie innerhalb der Standardmetriken statistisch unbedeutend erscheinen.
Sich schnell entwickelnde Produkte oder völlig neue Architekturen können die Fähigkeit eines Modells, Code genau zu analysieren, einschränken. Automatisierte Testgenerierung könnte zu irrelevanten Szenarien führen und Risikoprognosen könnten im Laufe der Zeit ungenau werden.
KI-Sicherheitstests analysieren Quellcode, Produktionsprotokolle, Benutzertelemetrie und interne Dokumentation, von denen einige sensible Daten enthalten können. Dies weckt Bedenken hinsichtlich Datenlecks, der Offenlegung privater Nutzerdaten und geistigen Eigentums sowie anderer Sicherheitslücken.
Generative KI und agentische Sicherheitstools können ebenfalls unsicheren Code vorschlagen oder fehlerhafte Testlogik erzeugen. Für wichtige Workflows wird die Einbindung eines Menschen dringend empfohlen.
Schon vor dem Aufkommen von automatisierten Codierungsassistenten,die Code-Reviews automatisieren, wurden iterative Frameworks unerlässlich, um mit den schnellen Veröffentlichungszyklen durch flexible und DevOps-Praktiken Schritt zu halten. Moderne KI-Qualitätssicherungstools und Testmanagementmethoden können heute große Mengen an Anwendungstelemetrie, Code-Repositories und historischen Fehlerdaten analysieren, um die Testeffizienz zu steigern. Maschinelle Lernmodelle können Muster erkennen, die menschliche Tester möglicherweise übersehen, wie z. B. Korrelationen zwischen Codeänderungen und Produktionsfehlern. Einige automatisierte Tools generieren Komponententests, Akzeptanztestszenarien oder API und Selenium Benutzeroberflächen-Testskripte basierend auf dem Verhalten einer Anwendung, um die Testplanung zu unterstützen. Andere priorisieren Regressionstests, indem sie abschätzen, welche Bereiche einer Anwendung nach einer Änderung am ehesten fehlerhaft sein werden. Diese Funktionen reduzieren repetitive und oft mühsame Arbeit.
Die Effizienz allein sollte jedoch nicht die QA-Strategie bestimmen. Die Qualität von Software geht über die technische Funktionalität einer Anwendung hinaus und umfasst auch Faktoren wie die plattformübergreifende Kompatibilität. Dazu gehören auch Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit, Sicherheit, Leistung und Anpassung an die Unternehmensziele.
In der Debatte über KI-gestützte QA-Prozesse geht es nicht darum, ob KI beim Testen von Software einen Wert hat. Dies wurde bereits nachgewiesen. Die eigentliche Frage ist, wie viel Verantwortung an KI-Systeme delegiert werden sollte und wo menschliches Fachwissen im Mittelpunkt des Qualitätssicherungsprozesses stehen muss.
Softwaretests sind nicht eine rein mechanische Komponente des Softwareentwicklungsprozesses. Dazu gehören auch Urteilsvermögen, Kreativität, wirtschaftliches Verständnis und ethische Überlegungen. Eine zu große Abhängigkeit von KI kann zu blinden Flecken und einem falschen Vertrauen in die Automatisierung führen; zu wenig kann dazu führen, dass Unternehmen langsamer und weniger wettbewerbsfähig werden.
Die Umstellung auf einen automatisierten QA-Testworkflow erfordert eine Weiterbildung, da sich dadurch die Rolle der QA-Ingenieure selbst verändern wird. Der Wert menschlicher Tester liegt zunehmend in analytischem Denken, Fachwissen und Zusammenarbeit. Ingenieure müssen verstehen können, wie KI-Modelle funktionieren, wie man automatisierte Empfehlungen interpretiert und die Einschränkungen von KI-generierten Ausgaben erkennt.
KI ist kein Abkürzungsweg zur Reduzierung von Testpersonal – es ist eine Gelegenheit, menschliche Ingenieure sich auf Aufgaben konzentrieren zu lassen, in denen Menschen von Natur aus überlegen sind. Ingenieure, die die Nutzerpsychologie, Compliance-Anforderungen, Audits und organisatorischen Ziele verstehen, sind besser gerüstet, um Lücken zu erkennen, die automatisierte Systeme übersehen.
Transparenz ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Einige KI-Systeme geben Empfehlungen ab, ohne zu erklären, wie die Schlussfolgerungen zustande gekommen sind. Ein KI-System könnte empfehlen, bestimmte Regressionstests zu überspringen oder vorhersagen, dass eine Veröffentlichung risikoarm ist, aber Ingenieure brauchen Transparenz darüber, warum diese Entscheidungen getroffen wurden. Blindes Vertrauen in KI-generierte Empfehlungen kann gefährliche Annahmen in den Entwicklungs- und Testprozess einbringen.
Produktivitätsgewinne sollten nicht auf Kosten der Zuverlässigkeit gehen. Um das richtige Gleichgewicht in der KI-gestützten Qualitätssicherung zu finden, müssen Unternehmen sorgfältig darüber nachdenken, wo Automatisierung Mehrwert schafft und wo menschliches Fachwissen vorherrscht.
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