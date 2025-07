Public- und Hybrid-Cloud-Architekturen dienen unterschiedlichen Zwecken. Stellen Sie sich die Public Cloud als einen Ozean mit einer unendlichen Menge an Wasser vor. Dann dachte sich jemand: Hey, wir könnten etwas von diesem Wasser auf unseren Schreibtisch stellen, wie ein kleines Aquarium, und wir haben unseren eigenen privaten Ozean! Und so sind wir von der Public Cloud zur Private Cloud gekommen. Aber eine Private Cloud hat ihre Grenzen – man kann zum Beispiel keinen Wal darin unterbringen. So kamen wir zur Hybrid Cloud.

Die Hybrid Cloud verbindet die beiden Systeme und ermöglicht es Unternehmen, öffentliche und private Umgebungen zu kombinieren. Sie verbindet alles miteinander und es ist ihr egal, was sich im Tank und was sich im Ozean befindet – sie schwimmt mühelos zwischen den beiden hin und her. Was bedeutet das für KMUs? Die Verwaltung eines hybriden Systems ist vergleichbar damit, sowohl ein Aquarium als auch einen Ozean instand halten zu müssen – Sie müssen sich immer noch um Wartung, Sicherheit und Interoperabilität kümmern.