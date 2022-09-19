Tags
Nachweis des WebSphere-Modernisierungspfads zu Freiheit auf OpenShift bei Discover

Innenansicht eines modernen architektonischen Bauwerks mit geschwungenen und abgewinkelten Paneelen, metallischen Oberflächen und Glaselementen, die ein futuristisches Design erzeugen.

Einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten: Warum wollte Discover modernisieren, und wie konnten sie klare Nutzen für das Unternehmen aufzeigen und gleichzeitig Störungen minimieren?

Dies ist Teil 2 einer Reihe von Blogbeiträgen zur Modernisierung von Anwendungen bei Discover. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Teil 1 ansehen.

     

    Wenn es nicht kaputt ist, fixe es.

    So lautet dieses Sprichwort natürlich normalerweise nicht. Haben Sie sich jemals gefragt, warum das Einchecken am Flughafen so lange dauert, obwohl Ihre Daten doch schon vorliegen? Was genau tippt die Person am Schreibtisch endlos, wenn Sie ein Auto mieten? Warum muss ein Reisebüromitarbeiter möglicherweise 20 Mal die Tasten „Tab-Return-Tab-Q“ drücken, um Ihre Flugdaten zu finden? Der Grund dafür ist, dass sie über ein System verfügen, das zwar nicht defekt ist, jedoch von einer Modernisierung profitieren könnte, um den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

    Discover verfügt über funktionierende Systeme, die einen hohen Mehrwert für das Unternehmen bieten, jedoch von einer Optimierung profitieren könnten, um Innovationen zu fördern und das Geschäft schneller voranzutreiben. Wie alle großen Unternehmen ist es im Laufe der Zeit organisch gewachsen, um viele verschiedene Anwendungsfall zu ermöglichen, und die Modernisierung ist eine Chance, diese Funktionen in einer neuen flexiblen Architektur zu konsolidieren.

    Discover wollte eine Reihe von spezifischen Bereichen untersuchen:

    • Der Bereitstellungsprozess für Hunderte von geschäftskritischen traditionellen WAS-Anwendungen (tWAS), die lokal in mehreren Rechenzentren bereitgestellt werden, ist zeitaufwändig und hängt von traditionellen Bereitstellungsarchitekturen ab.
    • Die Skalierung von WebSphere Network Deployment (ND)-Lösungen erfordert oft die Anschaffung von Equipment, die Deployment von Infrastruktur und eine überwiegend manuelle Konfiguration, was es schwierig macht, schnell auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.
    • Der WebSphere ND-Speicherbedarf ist überdimensioniert, um Lastspitzen abzufangen, und in der Regel wird nur ein geringer Teil der verfügbaren und lizenzierten Serverkapazität regelmäßig genutzt.
    • Das Betriebsmodell mit WebSphere ND bietet nicht die notwendige Agilität, um moderne Entwicklungstechniken vollumfänglich zu integrieren.
    Ein modernes neues Zuhause auswählen

    Bei modernen Cloud-Orchestrierungsplattformen geht es um Automatisierung, schnelle Bereitstellung, dynamische Skalierung, Agilität, Flexibilität und die Bezahlung nur für das, was Sie nutzen. Kurz gesagt, eine perfekte Lösung für alle Bedürfnisse von Discover.

    Um all diese Vorteile nutzen zu können, musste Discover die tWAS-Anwendungen Cloud-fähig machen und sie in die Cloud-Orchestrierungsplattform einbringen. Bei Hunderten von Anwendungen ist das keine Kleinigkeit.

    Hier eine Zusammenfassung der bewährten Vorteile einer modernen Cloud-Orchestrierungsplattform bei Discover, die ein „Lift and Remediate“-Verfahren für Liberty auf OpenShift in der Cloud durchführt:

    • Kontinuierliche Bereitstellung aktiviert: Aktivierte Kontinuierliche Bereitstellung aktiviert durch Verwendung von Helm für die Bereitstellung aktiviert, OCP-Builds, um eine Pipeline zu erstellen, wenn Änderungen vorgenommen werden, und Webhook, um Änderungen in GitHub zu erkennen und automatisch zu erstellen.
    • Integrierte Skalierbarkeit aktiviert: Aktivierte integrierte Skalierbarkeit durch Erstellen und Löschen von Pod-Instanzen basierend auf der Ressourcennutzung.
    • Open-Source-Nutzung aktiviert: Umstellung von IBMJDK auf OpenJDK und Verwendung von Open Liberty als Laufzeitumgebung.
    • Verbesserte die DevOps-Erfahrung: Reduzierte Testzyklen und minimierte die Notwendigkeit, die Anwendung bei jeder Codeänderung neu zu laden, indem Hot-Deploy-Code im „Entwicklermodus“ genutzt wurde, der nur die aktualisierten Klassen aktualisiert.
    • Möglichkeit zur Senkung der Betriebskosten: Es ist möglich, die Kosten zu senken, indem eine kostengünstigere Liberty-Lizenz genutzt wird, bei der eine tWAS-Lizenz gegen acht (Core) oder vier (Base) Liberty-Lizenzen eingetauscht werden kann. Die Migration zu Liberty trägt auch zur Reduzierung der Betriebskosten für die Infrastruktur und der VM-Kosten bei.
    Modernisierung reicht nicht aus – Ihr Unternehmen benötigt eine Massenmodernisierung

    Die Modernisierung der ersten Anwendung ist sehr spannend. Die Anwendung hat die Laufzeiten geändert und wird auf eine neue Art und Weise bereitgestellt. Konfiguration, Konnektivität und Sicherheitsprobleme wurden alle behoben. Es gibt eine wohlverdiente Runde Schulterklopfen für eine gut gemachte Arbeit. Die zweite Anwendung, die modernisiert werden soll, erscheint weniger bedeutend, ist es jedoch nicht; man könnte sogar argumentieren, dass sie noch bedeutender ist. Die Modernisierung einer Anwendung pro Quartal (oder sogar zwei) bedeutet, dass Sie sich auf einen Zeitplan einstellen müssen, der sich über Jahrzehnte erstreckt, wenn Sie über Hunderte von Anwendungen verfügen. Das ist zu langsam – es ist erforderlich, jeden Monat mehrere Dutzend Anwendungen zu übertragen. Sie brauchen eine umfassende Modernisierung.

    Sparen Sie Zeit und Geld – modernisieren Sie nur einmal

    Ein absolut entscheidender Bestandteil der Massenmodernisierung ist, dass Sie jeden Code nur einmal modernisieren und nicht jedes Mal, wenn Sie dasselbe Problem feststellen, es erneut beheben. Sie müssen es nur einmal reparieren und sind dann fertig damit.

    Jedes Unternehmen verwendet den gleichen Code immer wieder in seinen Anwendungen. Wie bereits in früheren Blogbeiträgen erwähnt, erkennt IBM Transformation Advisor dies automatisch und weist Sie darauf hin. Wenn Sie einen Teil des Codes modernisieren, der von vielen Anwendungen verwendet wird, müssen Sie dies allen mitteilen, damit sie es sehen und nutzen können. Dadurch wird verhindert, dass 10 verschiedene Entwicklungsteams dasselbe Paket 10 Mal modernisieren und jeweils ihre eigene Version behalten – und das spart Zeit und Geld.

    Sparen Sie mehr Zeit und Geld – werden Sie nicht anders

    Jedes große Unternehmen verfügt über eine entsprechend umfangreiche Codebasis, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen Teams entwickelt wurde, um unterschiedliche Anwendungsfälle abzudecken. Dies führt zwangsläufig zu einer Vielzahl von leicht unterschiedlichen Versionen von Code, die dieselbe Funktion erfüllen. Diese Einzigartigkeit macht es schwierig, den Code zu ändern und beizubehalten. Wann immer möglich, sollten Sie darauf achten, dass Ihr gesamter Code identisch ist. Dadurch müssen Sie nur einmal modernisieren und sparen so Zeit und Geld.

    Genauso wie Unternehmen Code über ihre Anwendungen hinweg gemeinsam nutzen, teilen sie auch viel Code. Wenn Sie beispielsweise über Code zur Verwaltung Ihrer Sicherheit verfügen, werden Sie feststellen, dass jede Anwendung eine leicht abweichende Version davon verwendet, was manchmal zu 1–2 Dutzend verschiedenen Versionen desselben Codes führt.

    Der Transformation Advisor erstellt Berichte, mit denen Sie jede einzelne Version der von Ihnen verwendeten Dateien einsehen können. Anstatt also jede Anwendung einzeln zu modernisieren, sollten Sie alle Ihre Anwendungen auf die neueste Version verschieben. Auf diese Weise sparen Sie Zeit, Geld und erhalten die sicherste Version des verfügbaren Codes. Es ist eine Win-Win-Situation.

    Sehen Sie sich die beeindruckenden Ergebnisse und Vorteile an, die Discover bei der Modernisierung von WebSphere zu Liberty auf OpenShift erzielt hat.

    • Die Machbarkeit eines „Lift-and-Remediate“-Ansatzes für die Migration bestehender Anwendungen zu Liberty auf der OpenShift Container Platform (OCP) in einer Cloud wurde demonstriert:
      • Wir haben zwei erfolgreiche POCs durchgeführt und damit bewiesen, dass die Migration zu Liberty auf OCP in einer Cloud nur wenige Tage dauern kann.
      • Alle verwendeten Discover tWAS-Muster wurden erfolgreich getestet, alle häufigen Probleme und alle gängigen Module wurden identifiziert.
      • Die sichere TLS-Kommunikation zwischen OCP und den On-Prem-Backends wurde aktiviert und getestet.
    • Erstellt wurde eine gemeinsam genutzte Bibliothek mit allen erforderlichen Dateien für die Integration mit DB2, Oracle und CTG sowie aktualisierte allgemeine Module und Bibliotheken, die zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen bei der Migration zu Liberty erforderlich sind.
      • Erhöhte Effizienz durch die Verwendung einer gemeinsam genutzten Bibliothek, die den Gesamtaufwand für die Migration um etwa 70 % reduziert.
      • Nutzen Sie den IBM Transformation Advisor, um den Migrationsprozess zu optimieren, eine genaue Bewertung der Migrationsprobleme für jede Anwendung zu erhalten und alle gemeinsamen Probleme und Module zu identifizieren.
      • Häufige Probleme müssen nur einmal angegangen werden, und die Lösung wird von anderen Anwendungen wiederverwendet.
    • Es wurde nachgewiesen, dass der Migrationsaufwand nur minimale Codeänderungen erfordert:
      • Durch die Verwendung einer gemeinsam genutzten Bibliothek betrug der durchschnittliche Aufwand für die Migration einer WebSphere-Anwendung zu Liberty 3–10 Tage zuzüglich Testzeit, im Vergleich zu Monaten/Jahren, die eine vollständige Neuentwicklung mit Spring Boot in Anspruch nehmen würde.
    • Beschleunigter Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess:
      • Die Zeit für die Erstellung/Bereitstellung von Änderungen verkürzte sich von einigen Tagen auf weniger als 10 Minuten beim Wechsel zu Liberty auf OCP.
      • Erhöhte Häufigkeit der Anwendungsinstallation und aktivierte Blue/Green-Bereitstellungen
      • Verlängerte Markteinführungszyklen, die es Unternehmen ermöglichen, die Funktionen und die Funktionalität zu verbessern.

    Nebenhandlung: Von anderen lernen

    Als Transformation Advisor an den Start ging, war er sehr anwendungsorientiert. Es trug hervorragend dazu bei, eine einzelne Anwendung zu modernisieren. Als wir mit Kunden gearbeitet haben, haben wir gesehen, dass das nicht genug war. Wir fügten die Funktion hinzu, gemeinsamen Code zu erkennen und lieferten Ansichten über den Entwicklungsaufwand für das gesamte Anwesen.

    Es war die Arbeit mit Discover, die zu detaillierten, verbesserten Berichten und insbesondere zur Veröffentlichung der transparenten Berechnung führte, damit Kunden genau sehen konnten, wie das Modernisieren nur einmal ihnen Zeit und Geld sparen würde.

    Sparen Sie noch mehr Geld – lizenzieren Sie nur das, was Sie nutzen.

    IBM WebSphere Hybrid Edition bietet flexible Lizenzen während der Modernisierung und nach Abschluss Ihrer Modernisierungsreise. Wenn Anwendungen von On-Prem in die Cloud verlagert werden, können Sie deren Lizenzen mitnehmen und dabei Geld sparen.

    Insbesondere Liberty Core hat das Potenzial, erhebliche Effizienzsteigerungen zu bieten. Anwendungen, die keine Funktionen benötigen, werden stattdessen auf einer „Liberty Core“-Instanz bereitgestellt. Das heißt, Sie zahlen nur für die Funktionen, die Ihre Anwendung tatsächlich nutzt, und das spart Ihnen noch mehr Geld:

    Der Modernisierungsprozess von Discover

    Diese Blogserie hat versucht, Sie durch die bisherige Modernisierung von Discover zu führen. Wir haben über die Notwendigkeit der Modernisierung gesprochen, über die verwendeten Werkzeuge, die Bereiche, die angegangen werden mussten, und über die Arbeit, die bewiesen hat, dass all dies nicht nur theoretisch, sondern ein wünschenswertes und erreichbares Ergebnis ist.

    Wenn Sie aus diesen Artikeln etwas mitnehmen, dann hoffentlich dies:

    • Modernisierung ist kein Trend – es ist eine echte Geschäftschance und eine Chance, bestehende Funktionen in einer neuen flexiblen Architektur zu konsolidieren.
    • Modernisieren Sie jeden Codeabschnitt nur einmal.
    • Ermöglichen Sie Automatisierung, schnelle Bereitstellung, dynamische Skalierung, Agilität, Flexibilität und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
    • Fügen Sie die für moderne Entwicklung notwendige Agilität hinzu und reduzieren gleichzeitig die Betriebskosten.
    • Nicht modernisieren, sondern Alles modernisieren!

