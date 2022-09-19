Dies ist Teil 2 einer Reihe von Blogbeiträgen zur Modernisierung von Anwendungen bei Discover. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Teil 1 ansehen.
So lautet dieses Sprichwort natürlich normalerweise nicht. Haben Sie sich jemals gefragt, warum das Einchecken am Flughafen so lange dauert, obwohl Ihre Daten doch schon vorliegen? Was genau tippt die Person am Schreibtisch endlos, wenn Sie ein Auto mieten? Warum muss ein Reisebüromitarbeiter möglicherweise 20 Mal die Tasten „Tab-Return-Tab-Q“ drücken, um Ihre Flugdaten zu finden? Der Grund dafür ist, dass sie über ein System verfügen, das zwar nicht defekt ist, jedoch von einer Modernisierung profitieren könnte, um den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.
Discover verfügt über funktionierende Systeme, die einen hohen Mehrwert für das Unternehmen bieten, jedoch von einer Optimierung profitieren könnten, um Innovationen zu fördern und das Geschäft schneller voranzutreiben. Wie alle großen Unternehmen ist es im Laufe der Zeit organisch gewachsen, um viele verschiedene Anwendungsfall zu ermöglichen, und die Modernisierung ist eine Chance, diese Funktionen in einer neuen flexiblen Architektur zu konsolidieren.
Discover wollte eine Reihe von spezifischen Bereichen untersuchen:
Bei modernen Cloud-Orchestrierungsplattformen geht es um Automatisierung, schnelle Bereitstellung, dynamische Skalierung, Agilität, Flexibilität und die Bezahlung nur für das, was Sie nutzen. Kurz gesagt, eine perfekte Lösung für alle Bedürfnisse von Discover.
Um all diese Vorteile nutzen zu können, musste Discover die tWAS-Anwendungen Cloud-fähig machen und sie in die Cloud-Orchestrierungsplattform einbringen. Bei Hunderten von Anwendungen ist das keine Kleinigkeit.
Hier eine Zusammenfassung der bewährten Vorteile einer modernen Cloud-Orchestrierungsplattform bei Discover, die ein „Lift and Remediate“-Verfahren für Liberty auf OpenShift in der Cloud durchführt:
Die Modernisierung der ersten Anwendung ist sehr spannend. Die Anwendung hat die Laufzeiten geändert und wird auf eine neue Art und Weise bereitgestellt. Konfiguration, Konnektivität und Sicherheitsprobleme wurden alle behoben. Es gibt eine wohlverdiente Runde Schulterklopfen für eine gut gemachte Arbeit. Die zweite Anwendung, die modernisiert werden soll, erscheint weniger bedeutend, ist es jedoch nicht; man könnte sogar argumentieren, dass sie noch bedeutender ist. Die Modernisierung einer Anwendung pro Quartal (oder sogar zwei) bedeutet, dass Sie sich auf einen Zeitplan einstellen müssen, der sich über Jahrzehnte erstreckt, wenn Sie über Hunderte von Anwendungen verfügen. Das ist zu langsam – es ist erforderlich, jeden Monat mehrere Dutzend Anwendungen zu übertragen. Sie brauchen eine umfassende Modernisierung.
Ein absolut entscheidender Bestandteil der Massenmodernisierung ist, dass Sie jeden Code nur einmal modernisieren und nicht jedes Mal, wenn Sie dasselbe Problem feststellen, es erneut beheben. Sie müssen es nur einmal reparieren und sind dann fertig damit.
Jedes Unternehmen verwendet den gleichen Code immer wieder in seinen Anwendungen. Wie bereits in früheren Blogbeiträgen erwähnt, erkennt IBM Transformation Advisor dies automatisch und weist Sie darauf hin. Wenn Sie einen Teil des Codes modernisieren, der von vielen Anwendungen verwendet wird, müssen Sie dies allen mitteilen, damit sie es sehen und nutzen können. Dadurch wird verhindert, dass 10 verschiedene Entwicklungsteams dasselbe Paket 10 Mal modernisieren und jeweils ihre eigene Version behalten – und das spart Zeit und Geld.
Jedes große Unternehmen verfügt über eine entsprechend umfangreiche Codebasis, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen Teams entwickelt wurde, um unterschiedliche Anwendungsfälle abzudecken. Dies führt zwangsläufig zu einer Vielzahl von leicht unterschiedlichen Versionen von Code, die dieselbe Funktion erfüllen. Diese Einzigartigkeit macht es schwierig, den Code zu ändern und beizubehalten. Wann immer möglich, sollten Sie darauf achten, dass Ihr gesamter Code identisch ist. Dadurch müssen Sie nur einmal modernisieren und sparen so Zeit und Geld.
Genauso wie Unternehmen Code über ihre Anwendungen hinweg gemeinsam nutzen, teilen sie auch viel Code. Wenn Sie beispielsweise über Code zur Verwaltung Ihrer Sicherheit verfügen, werden Sie feststellen, dass jede Anwendung eine leicht abweichende Version davon verwendet, was manchmal zu 1–2 Dutzend verschiedenen Versionen desselben Codes führt.
Der Transformation Advisor erstellt Berichte, mit denen Sie jede einzelne Version der von Ihnen verwendeten Dateien einsehen können. Anstatt also jede Anwendung einzeln zu modernisieren, sollten Sie alle Ihre Anwendungen auf die neueste Version verschieben. Auf diese Weise sparen Sie Zeit, Geld und erhalten die sicherste Version des verfügbaren Codes. Es ist eine Win-Win-Situation.
Sehen Sie sich die beeindruckenden Ergebnisse und Vorteile an, die Discover bei der Modernisierung von WebSphere zu Liberty auf OpenShift erzielt hat.
Als Transformation Advisor an den Start ging, war er sehr anwendungsorientiert. Es trug hervorragend dazu bei, eine einzelne Anwendung zu modernisieren. Als wir mit Kunden gearbeitet haben, haben wir gesehen, dass das nicht genug war. Wir fügten die Funktion hinzu, gemeinsamen Code zu erkennen und lieferten Ansichten über den Entwicklungsaufwand für das gesamte Anwesen.
Es war die Arbeit mit Discover, die zu detaillierten, verbesserten Berichten und insbesondere zur Veröffentlichung der transparenten Berechnung führte, damit Kunden genau sehen konnten, wie das Modernisieren nur einmal ihnen Zeit und Geld sparen würde.
IBM WebSphere Hybrid Edition bietet flexible Lizenzen während der Modernisierung und nach Abschluss Ihrer Modernisierungsreise. Wenn Anwendungen von On-Prem in die Cloud verlagert werden, können Sie deren Lizenzen mitnehmen und dabei Geld sparen.
Insbesondere Liberty Core hat das Potenzial, erhebliche Effizienzsteigerungen zu bieten. Anwendungen, die keine Funktionen benötigen, werden stattdessen auf einer „Liberty Core“-Instanz bereitgestellt. Das heißt, Sie zahlen nur für die Funktionen, die Ihre Anwendung tatsächlich nutzt, und das spart Ihnen noch mehr Geld:
Diese Blogserie hat versucht, Sie durch die bisherige Modernisierung von Discover zu führen. Wir haben über die Notwendigkeit der Modernisierung gesprochen, über die verwendeten Werkzeuge, die Bereiche, die angegangen werden mussten, und über die Arbeit, die bewiesen hat, dass all dies nicht nur theoretisch, sondern ein wünschenswertes und erreichbares Ergebnis ist.
Wenn Sie aus diesen Artikeln etwas mitnehmen, dann hoffentlich dies:
