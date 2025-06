Matthew Finio: Bevor wir darüber sprechen, ob die unendliche Speicherung erstaunlich oder schlecht ist, können Sie uns zunächst erklären, wie wir an diesen Punkt gelangt sind?



Miha Kralj: Ja. Die Art und Weise, wie wir über Speicher denken, hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. In der Vergangenheit waren sie stufenweise aufgebaut, Schicht für Schicht für Schicht. Jede Schicht hatte einen anderen Zweck, andere Kosten und andere Überlegungen. Wir hatten den superschnellen Speicher, der sich sehr nahe an der CPU befand und leicht zugänglich war, aber er war nur in geringen Mengen verfügbar, weil er sehr teuer war. Und dann gab es noch nahezu Speicher auf Solid-State-Drives. Weiter entfernt gab es traditionelle, langsamere Spindelantriebe und so weiter, bis hin zu wirklich langsamen Archivierungen.

Dann sind wir zu moderneren und zugänglicheren Methoden übergegangen. Denken Sie an CDs und DVDs. All die Daten, die wir vor gerade einmal einem Jahrzehnt fröhlich auf diese silberfarbenen Disketten gebrannt haben? Nichts davon ist mehr verfügbar. Nichts davon ist lesbar. Es kam zum digitalen Verfall und die Daten sind verloren.

Aber jetzt, mit geeigneter Speicherung, insbesondere cloudbasierter Speicherung, gehen wir davon aus, dass der Speicher unendlich und supergünstig ist und wir für immer auf unsere Daten zugreifen können. Heute wird nur noch sehr selten darüber nachgedacht, was teuer, was schnell, was langsam und was billig ist. Speicher ist wie ein Endgerät, ein Ort, an dem Sie Ihre Daten ablegen und zu 100 % erwarten, dass sie dauerhaft sicher sind, nicht wahr? Sie werden niemals einfach so verschwinden.

Wir sind von einem Zeitalter der Knappheit - in dem wir den Speicherbedarf eines Codes oder von Daten zählen mussten – zu einem Zeitalter des Überflusses übergegangen, in dem wir nie darüber nachdenken müssen, was wir speichern oder löschen sollen. Niemand spart mehr.