Die Kostensenkung im Beschaffungswesen konzentriert sich auf die Senkung der Ausgaben durch bessere Verhandlungen mit den Lieferanten, effizientere Prozesse und Technologien.
Die effektive Kostensenkung konzentriert sich auf die Senkung der Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Waren und Dienstleistungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Qualität, Effizienz und starken Lieferantenbeziehungen. Alle Änderungen an der Herstellung oder Beschaffung müssen die Unversehrtheit des Endprodukts wahren.
Die Kostensenkung sollte keine kurzfristige Lösung sein, sondern eine langfristige Strategie, die dazu beiträgt, nachhaltige Effizienz und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Durch die Identifizierung von Einsparmöglichkeiten mittels Ausgabenanalyse und Benchmarking anhand von Branchenstandards können Unternehmen dazu beitragen, dass Kostensenkungen sowohl nachhaltig als auch wettbewerbsfähig sind.
Neben einfachen Kosteneinsparungsinitiativen im Einkaufsprozess erfordert die Senkung der Beschaffungskosten einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz. Zu den wichtigsten Strategien gehören:
Durch die Umsetzung dieser Strategien können Beschaffungsteams Workflows optimieren, unnötige Ausgaben reduzieren und die Rentabilität maximieren, während Qualität und Stabilität aufrechterhalten werden.
Während Einsparungen bei den Beschaffungskosten das sichtbarste und messbarste Ergebnis sind, sollten sich Beschaffungsteams auch auf die Kostenvermeidung, die Vermeidung unnötiger Ausgaben und die Minderung von Risiken konzentrieren, bevor sie entstehen. Zusammen tragen Kostenreduzierung und Kostenvermeidung zu einem effizienteren, finanziell stabileren und wettbewerbsfähigeren Unternehmen bei.
Kostensenkungen im Einkauf sind von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf das Endergebnis von Unternehmen auswirken und somit ein wichtiger Leistungsindikator (KPI) für Beschaffungsexperten sind. Da die Beschaffungsausgaben einen erheblichen Teil der gesamten Geschäftsausgaben ausmachen, können selbst kleine Kürzungen zu erheblichen Einsparungen führen.
Ein schlechtes Kostenmanagement kann Unternehmen schwächen und finanzielle Risiken entstehen lassen. Die Konzentration auf die Kostensenkung hilft Unternehmen, ihre Rentabilität zu verbessern, den Cashflow zu steigern und eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung beizubehalten. Die strategische Identifizierung und Annahme von Beschaffungskosten hilft Unternehmen, ihre Rentabilität zu verbessern, ihren Cashflow zu steigern, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung beizubehalten und den Beschaffungsprozess zu stärken.
Beschaffungskosten können direkt und indirekt sein. Nachfolgend finden Sie einige wichtige Beispiele:
Direkte Kosten
Indirekte Kosten
Ein klarer Einblick in diese Kosten hilft Unternehmen, Ausgabenmöglichkeiten zu erkennen, bessere Lieferantenangebote auszuhandeln und effektive Beschaffungsstrategien zu entwickeln.
Zusätzlich zum finanziellen Nutzen stärkt die Senkung der Beschaffungskosten das Risikomanagement. Niedrigere Kosten machen Unternehmen widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Schwankungen, Störungen im Lieferkettenmanagement und Marktunsicherheiten.
Die Implementierung von Kosteneinsparungsstrategien in der Beschaffung ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten im Beschaffungslebenszyklus zu senken.
Im Beschaffungswesen erfordert ein effektives Ausgabenmanagement ein klares Verständnis verschiedener Kosteneinsparungsstrategien. Kostenreduzierung, Kostensenkung und Kostenvermeidung zielen zwar darauf ab, die Ausgaben zu kontrollieren, unterscheiden sich jedoch in Ansatz und Wirkung.
Die Kostenreduzierung zielt darauf ab, die Beschaffungskosten dauerhaft zu senken, indem die Beschaffungsprozesse optimiert und die Effizienz erhöht werden. Diese Einsparungen sind nachhaltig und werden ohne Einschränkungen von Qualität oder Service erzielt. Beispiele hierfür sind die Neuverhandlung von Lieferantenverträgen, die Verbesserung von Einkaufsprozessen und der Einsatz von Technologien zur Rationalisierung der Beschaffung. Ziel sind langfristige Einsparungen und kontinuierliche Verbesserungen.
Kostensenkungen sind ein schnellerer Weg, die Ausgaben zu reduzieren, oft durch drastische Veränderungen. Diese Änderungen können die Reduzierung nicht notwendiger Einkäufe, den Wechsel zu günstigeren Lieferanten oder Materialien oder die vorübergehende Reduzierung von Betriebsabläufen umfassen. Dies ermöglicht zwar schnelle Einsparungen, kann sich aber auf die Qualität, den Service oder die Beziehungen zu den Lieferanten auswirken und ist daher weniger nachhaltig als eine Kostenreduzierung. In der Regel handelt es sich um eine kurzfristige Reaktion auf finanziellen Druck.
Kostenvermeidung verhindert zukünftige Preiserhöhungen, anstatt die aktuellen Kosten zu senken. Sie hilft, die Ausgaben stabil zu halten, indem Risiken verwaltet und unnötige Ausgaben vermieden werden. Zu den Strategien gehören die Verbesserung des Vertragsmanagements durch Aushandlung von Festpreisen, der Abschluss langfristiger Lieferantenverträge und der Einsatz von Technologien zur Verbesserung der Effizienz. Im Gegensatz zu Kostensenkungen führt die Kostenvermeidung möglicherweise nicht zu sofortigen Einsparungen, trägt aber dazu bei, die finanzielle Stabilität im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten. Die Kostenvermeidung wird oft als sanfte Einsparung bezeichnet, die indirekt finanziellen Nutzen wie Prozessverbesserungen, Risikominderung und Effizienzgewinne bietet. Diese reduzieren zukünftige Kosten, ohne sich direkt auf den Jahresabschluss auszuwirken.
Kurz gesagt, die Kostenreduzierung zielt auf dauerhafte Einsparungen ab, Kostensenkungen sind eine unmittelbarere, manchmal reaktive Maßnahme, und Kostenvermeidung hilft, zukünftige Kostenerhöhungen zu verhindern. Jedes hat seinen Platz in einer ausgewogenen Beschaffungsstrategie, abhängig von den Umständen und Zielen des Unternehmens.
Strategien zur Kostensenkung können je nach Zeitrahmen ihrer Auswirkungen kategorisiert werden: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Jede Kategorie umfasst unterschiedliche Ansätze zur Kostenoptimierung unter Beibehaltung von Qualität, Effizienz und Ausrichtung mit den wichtigsten Stakeholdern.
Verhandlungen mit Lieferanten: Überprüfen Sie Verträge auf veraltete Bedingungen oder versteckte Kosten. Handeln Sie mit bestehenden Lieferanten bessere Preise oder günstigere Konditionen aus, um sofortige Einsparungen zu erzielen, wie z. B. Rabatte bei Großeinkäufen oder verlängerte Zahlungsziele.
Beseitigen unerlaubter Ausgaben: Unerlaubte Ausgaben sind nicht genehmigte Käufe, die außerhalb der vereinbarten Verträge getätigt werden. Sie können die Kosten erhöhen, insbesondere in Unternehmen ohne zentralisierten Purchase-to-Pay (P2P) Prozess. Die Durchführung einer Ausgabenanalyse hilft dabei, unkontrollierte Ausgaben zu identifizieren und die Implementierung automatisierter Kontrollen zu ermöglichen, um diese zu minimieren.
Senken der Transportkosten: Handeln Sie bessere Versandtarife aus und optimieren Sie die Liefermethoden für einen kostengünstigeren Warenversand.
Nutzung Ihrer Daten: Saubere Daten sind für die Ermittlung von Einsparungspotenzial unerlässlich. Analysieren Sie frühere Einkäufe und die Leistung von Lieferanten, um bessere Verhandlungen und ein optimales Risikomanagement zu ermöglichen und unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Beschaffung durch alternative Lieferanten: Entwickeln Sie eine effektive Beschaffungsstrategie, um sich qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen zu geringeren Kosten zu sichern. Nutzen Sie das Kategoriemanagement, um Ausgabenmuster und die Leistung von Lieferanten zu bewerten und wettbewerbsfähigere Optionen zu identifizieren. Nutzen Sie wettbewerbsfähige Angebote oder umgekehrte Auktionen, um einen besseren Wert und eine bessere Preisgestaltung zu erzielen.
KI ausprobieren: Setzen Sie KI in dem Bereich mit dem größten Erfolgspotenzial ein. Beispielsweise halten es 59 % der CPOs für sehr wichtig, generative KI zur Vorhersage von Ausgaben und Beschaffungsanalysen anzuwenden. Generative KI kann die strategische Beschaffung und Verhandlung unterstützen, indem sie Muster in Marktdaten erkennt und dann schnell Möglichkeiten aufdeckt, Einkäufe zu aggregieren oder Kosten drastisch zu senken, die Mitarbeiter möglicherweise übersehen.
Konsolidieren der Einkäufe: Legen Sie Bestellungen zusammen, um vom Vorteil zu profitieren, die Versandkosten zu senken und den Verwaltungsaufwand zu minimieren, um Größenvorteile zu nutzen und die Kaufkraft zu erhöhen.
Verbessertes Bestandsmanagement: Optimieren Sie den Bestand, um Lagerkosten zu senken und Fehlbestände zu vermeiden, indem Sie Strategien wie Just-in-Time-Bestände anwenden.
Kategoriemanagement implementieren: Gruppieren Sie zusammenhängende Einkäufe in Kategorien, um gezielte Kosteneinsparungsstrategien zu entwickeln und die Ausgaben im gesamten Beschaffungslebenszyklus zu optimieren. Dieser Ansatz verbessert das Kostenmanagement, indem die Gesamtkosten für eine bessere Preisgestaltung genutzt und überschüssige Bestände reduziert werden.
Standardisieren von Produkten und Dienstleistungen: Standardisieren Sie Ihre Einkäufe, um mit weniger Lieferanten eine bessere Preisgestaltung und Konditionen für große Mengen auszuhandeln.
Nutzung digitaler Transformation: Wenn Sie die KI erfolgreich in einen Beschaffungsprozess implementiert haben, erweitern Sie Ihre Investitionen in E-Procurement- und Beschaffungsmanagementsoftware, um Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu schaffen. Diese Tools nutzen generative KI und agentische KI , um Workflows zu vereinfachen, die Effizienz zu verbessern, Ausgaben zu verfolgen und Beschaffungsaufgaben wie die Auftragsabwicklung zu automatisieren .
Implementieren Sie Metriken zur Messung der Beschaffungsleistung, indem Sie Echtzeitdaten und Forecasting nutzen, um schnell auf Veränderungen der Marktbedingungen zu reagieren. IBM ist in mehr als 170 Ländern tätig ist, beschäftigt über 13.000 Lieferanten und hat seine eigenen Beschaffungsabläufe durch den Einsatz von KI, Automatisierung und Blockchain transformiert. Diese Transformation ermöglichte es dem Beschaffungsteam, Lieferanten zehnmal schneller einzubinden und die Preisgestaltung in 10 Minuten statt in 2 Tagen durchzuführen.
Aufbau langfristiger Lieferantenbeziehungen: Formen Sie starke, dauerhafte Kooperationen mit Lieferanten, um im Laufe der Zeit eine bessere Preisgestaltung und Vertragsbedingungen auszuhandeln.
Reduzieren des Beschaffungsrisikos: Minimieren Sie Risiken, wie sich zu sehr auf einen Lieferanten zu verlassen, unerwartete Preiserhöhungen und Qualitätsprobleme. Haben Sie Notfallpläne für entscheidende Lieferungen und verwenden Sie Strategien zur Kostenvermeidung, um zu verhindern, dass die Kosten unnötig steigen.
Outsourcing: Vergeben Sie nicht zum Kerngeschäft gehörende Funktionen an Unterauftragnehmer oder lagern Sie die Beschaffung in kostengünstigere Regionen aus, um langfristige Kosten zu senken.
Praktizieren Sie Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Beschaffung: Beschaffen Sie nachhaltige Produkte und arbeiten Sie mit umweltfreundlichen Lieferanten zusammen, um die Betriebskosten langfristig zu senken.
Verbesserte Gewinnmargen: Die Kostensenkung in der Beschaffung wirkt sich durch Ausgabensenkungen direkt auf das Geschäftsergebnis aus. Diese Einsparungen können in andere Bereiche des Unternehmens reinvestiert werden, wodurch die Gewinnmargen und die finanzielle Leistung verbessert werden.
Gesteigerte betriebliche Effizienz: Durch die Implementierung von Beschaffungssoftware, die Rationalisierung von Beschaffungsaktivitäten und die Optimierung von Lieferantenbeziehungen können Unternehmen Verschwendungen reduzieren und die Effizienz des Tagesgeschäfts verbessern. Dies hat schnellere Genehmigungen und Beschaffungszyklen zur Folge.
Verstärkte Lieferantenbeziehungen: Langfristige Strategien zur Kostensenkung beinhalten oft die Stärkung der Partnerschaft mit Anbietern. Diese Beziehungen können im Laufe der Zeit zu einer besseren Preisgestaltung, verbesserter Lieferantenleistung und gemeinsamen Effizienzen führen.
Geringeres Risiko: Die Kostenreduzierung kann eine Ausgabenanalyse, eine Diversifizierung der Lieferanten oder die Aushandlung fester Preise umfassen, was dazu beiträgt, die Risiken im Zusammenhang mit Preisschwankungen, Lieferkettenmanagement oder Marktvolatilität zu mindern.
Verbesserte Qualitätskontrolle: Kostenreduzierungen müssen nicht unbedingt Abstriche bedeuten. Durch strategische Beschaffung und Lieferantenmanagement können Unternehmen Wege finden, die Kosten zu senken, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen und so den Gesamtwert des Produkts zu verbessern.
