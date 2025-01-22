Generative künstliche Intelligenz (Gen AI) birgt ein erhebliches Produktivitätspotenzial für Unternehmen. Bei der Implementierung von KI-Modellen gilt jedoch: größer ist nicht immer besser. Es gibt 2 Hauptprobleme, die die Einführung von LLM in Unternehmen verhindern.

Erstens sind viele LLMs für allgemeine Zwecke bestimmt und begrenzen ihren Wert. „Durchschnittliche“ Unternehmensmodelle sind ineffektiv, weil es kein „durchschnittliches“ Unternehmen gibt. Wirksame KI-Modelle müssen für die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens entwickelt, abgestimmt und eingesetzt werden.

Zweitens sind viele proprietäre LLMs „Blackboxes“ – ein geschlossenes Modell, bei dem nur das Unternehmen, dem es gehört, die Komponenten sehen kann –, wodurch die Datentransparenz fehlt und die Abstimmung mit Unternehmensdaten, in denen der wahre Wert von KI liegt, behindert wird. Dadurch haben Unternehmen, die für die Leistung des Modells verantwortlich sind, weder Einblick noch Kontrolle.

Diese Probleme verhindern Vertrauen und Verständnis für die Sicherheit von Modellen. Ohne eine effektive Auswahl von generative KI-Lösungen, die den Anforderungen der Branche, rechtlichen und behördlichen Vorschriften entsprechen, können Unternehmen die Vorteile von generative KI nicht voll ausschöpfen.